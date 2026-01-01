انشر agentmemory بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم ذاكرة دائم مفتوح المصدر لوكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي: يلتقط ويضغط ويستدعي السياق بصمت عبر كل جلسة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام agentmemory
agentmemory هو ذاكرة مستمرة مفتوحة المصدر لوكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي وأي عميل متوافق مع MCP. يلتقط بصمت ما يفعله وكيلك في كل جلسة، ويضغطها في ذاكرة قابلة للبحث، ويحقن السياق الصحيح في الجلسة التالية حتى تتوقف عن إعادة شرح بنيتك، وإعادة اكتشاف نفس الأخطاء، وإعادة تعليم نفس التفضيلات.
مبني على محرك iii مع مسار دمج رباعي المستويات وبحث هجين يعتمد على BM25 والمتجهات والرسوم البيانية، يحقق agentmemory دقة استرجاع تبلغ 95.2% على معيار LongMemEval-S مع تقليل رموز السياق بنسبة 92% تقريباً. تحافظ الاستضافة الذاتية على خادم VPS الخاص بك على نصوص الجلسات والذكريات وسجل الإعادة على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون سحابة بائع أو قياس لكل وكيل.
الميزات الرئيسية لـ agentmemory
بحث هجين
يجمع بين الكلمات المفتاحية BM25، والمتجهات الكثيفة، واسترجاع الرسم البياني المعرفي من خلال دمج RRF، مما يسمح للوكلاء بالعثور على الذكريات ذات الصلة سواء تذكرت العبارة الدقيقة أو المفهوم فقط.
التقاط أوتوماتيكي
اثنتا عشرة آلية ربط لـ Claude Code وست لـ Codex CLI تسجل المطالبات، واستدعاءات الأدوات، والنتائج دون أي استدعاءات حفظ يدوية — تتراكم الذكريات بمجرد العمل كالمعتاد.
يعمل مع كل وكيل
خادم واحد يتحدث MCP وREST وstdio، مما يجعل Claude Code وCursor وCodex وGemini CLI وHermes وOpenClaw وCline وGoose وAider وأي عميل MCP يتشاركون نفس مجمع الذاكرة.
إعادة عرض الجلسة
كل جلسة مسجلة قابلة لإعادة التشغيل في العارض المدمج، مع التشغيل والإيقاف المؤقت والتحكم في السرعة، واختصارات لوحة المفاتيح لتصحيح الأخطاء وتحديد بدقة ما فعله العميل ولماذا.
دورة حياة رباعية الطبقات
يعمل خط أنابيب الدمج على تقادم الملاحظات من المستويات قصيرة الأجل إلى المستويات طويلة الأجل، ويطبق الاضمحلال، وينسى تلقائيًا الذكريات البالية بحيث يبقى الفهرس صغيرًا وتبقى الاستعادة حادة.
ما أهمية تشغيل agentmemory على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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