agentmemory هو ذاكرة مستمرة مفتوحة المصدر لوكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي وأي عميل متوافق مع MCP. يلتقط بصمت ما يفعله وكيلك في كل جلسة، ويضغطها في ذاكرة قابلة للبحث، ويحقن السياق الصحيح في الجلسة التالية حتى تتوقف عن إعادة شرح بنيتك، وإعادة اكتشاف نفس الأخطاء، وإعادة تعليم نفس التفضيلات.

مبني على محرك iii مع مسار دمج رباعي المستويات وبحث هجين يعتمد على BM25 والمتجهات والرسوم البيانية، يحقق agentmemory دقة استرجاع تبلغ 95.2% على معيار LongMemEval-S مع تقليل رموز السياق بنسبة 92% تقريباً. تحافظ الاستضافة الذاتية على خادم VPS الخاص بك على نصوص الجلسات والذكريات وسجل الإعادة على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون سحابة بائع أو قياس لكل وكيل.