Chroma هو قاعدة بيانات تضمين مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى تخزين وفهرسة واستعلام تضمينات المتجهات عالية الأبعاد. يتكامل أصلاً مع LangChain و LlamaIndex و OpenAI SDK، مما يجعله أسرع طريقة لإضافة إمكانيات البحث الدلالي والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) إلى أي تطبيق دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية مخصصة للمتجهات.

استضافة Chroma ذاتيًا على VPS الخاص بك تبقي تضميناتك وبيانات المستندات وأنماط الاستعلام تحت سيطرتك، دون تسعير لكل استعلام ومع مرونة في ضبط الموارد مع نمو مجموعتك.