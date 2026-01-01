انشر Chroma بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متجهات مفتوحة المصدر لتطبيقات AI، والبحث الدلالي، ومسارات التوليد المعزز بالاسترجاع.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Chroma
Chroma هو قاعدة بيانات تضمين مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى تخزين وفهرسة واستعلام تضمينات المتجهات عالية الأبعاد. يتكامل أصلاً مع LangChain و LlamaIndex و OpenAI SDK، مما يجعله أسرع طريقة لإضافة إمكانيات البحث الدلالي والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) إلى أي تطبيق دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية مخصصة للمتجهات.
استضافة Chroma ذاتيًا على VPS الخاص بك تبقي تضميناتك وبيانات المستندات وأنماط الاستعلام تحت سيطرتك، دون تسعير لكل استعلام ومع مرونة في ضبط الموارد مع نمو مجموعتك.
الميزات الرئيسية لـ Chroma
RAG Pipeline جاهز
صُممت كطبقة استرجاع لتطبيقات LLM، حتى تتمكن من ترسيخ استجابات النموذج في مستنداتك الخاصة بأقل قدر من أعمال التكامل.
تكاملات إطار العمل
الدعم الأصلي لـ LangChain و LlamaIndex و OpenAI SDK يعني أن كود الذكاء الاصطناعي الحالي لديك يتصل بـ Chroma ببضعة أسطر فقط من التهيئة.
تصفية البيانات التعريفية
دمج بحث التشابه المتجهي مع عوامل تصفية البيانات الوصفية المهيكلة لتضييق النتائج حسب التاريخ أو الفئة أو أي سمة مخصصة دون معالجة لاحقة.
مقاييس مسافة متعددة
اختر تشابه جيب التمام، أو المسافة L2، أو الضرب الداخلي لكل مجموعة لمطابقة المقياس الذي تم تدريب نموذج التضمين الخاص بك عليه للحصول على نتائج دقيقة.
تخزين دائم
تظل التضمينات والفهارس قائمة بعد عمليات إعادة التشغيل والتحديثات، لذا تظل قاعدة معرفتك سليمة دون الحاجة إلى إعادة استيعاب المستندات بعد كل تغيير في النشر.
ما أهمية تشغيل Chroma على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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