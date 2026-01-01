خصم يصل إلى 70% على bknd

انشر bknd بنقرة واحدة.

بديل خفيف الوزن لـ Firebase يجمع قاعدة البيانات، والمصادقة، والوسائط، وواجهة المستخدم الإدارية في نظام خلفي واحد مستضاف ذاتيًا.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر bknd بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل bknd

خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام bknd

bknd هو نظام خلفي مفتوح المصدر يجمع نمذجة البيانات والمصادقة ومعالجة الوسائط وأساسيات سير العمل في خدمة واحدة خفيفة الوزن مع واجهة مستخدم إدارية متكاملة. مبني على معايير الويب بدلاً من وقت تشغيل واحد، يعمل في أي مكان من Node و Bun إلى Cloudflare Workers و Vercel و Deno Deploy، مع وصول قائم على المحولات إلى SQLite أو LibSQL أو Postgres دون فرض تجريدات فوق مشغل قاعدة البيانات الخاص بك.

استضافة bknd ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يستبدل منصات BaaS المقيدة بالبائعين مثل Firebase أو Supabase بخلفية محمولة تمتلكها بالكامل. لا توجد رسوم لكل طلب، ولا حدود للصفوف، ولا تسعير مفاجئ مع نمو مشروعك من النموذج الأولي إلى الإنتاج.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ bknd

نمذجة البيانات المرئية

عرّف الكيانات والحقول والعلاقات عبر واجهة المستخدم الإدارية واحصل على نقاط نهاية REST فورية بالإضافة إلى حزمة تطوير برامج (SDK) من نوع TypeScript لكل مجموعة.

المصادقة المدمجة

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، ورموز JWT، والأدوار، والصلاحيات تأتي جاهزة للاستخدام، لتحل محل خدمات الهوية التابعة لجهات خارجية لمعظم التطبيقات.

معالجة ميديا متكاملة

حمّل، خزّن، وقدّم الملفات محليًا أو عبر مزودين متوافقين مع S3 مثل R2، Tigris، و Minio، دون الحاجة إلى إضافة نظام تخزين منفصل.

أتمتة سير العمل

أنشئ تدفقات متعددة الخطوات تتفاعل مع تغييرات البيانات، وتجدول المهام، وتستدعي واجهات برمجة التطبيقات الخارجية مباشرةً من نفس الواجهة الخلفية التي تشغل تطبيقك.

محولات إطار

محولات لـ Next.js و React Router و Astro و Vite و AWS Lambda والمزيد تتيح لك تضمين نفس مثيل bknd داخل مشروع واجهة أمامية موجود.

ما أهمية تشغيل bknd على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

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