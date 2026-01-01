انشر bknd بنقرة واحدة.
بديل خفيف الوزن لـ Firebase يجمع قاعدة البيانات، والمصادقة، والوسائط، وواجهة المستخدم الإدارية في نظام خلفي واحد مستضاف ذاتيًا.
اختر خطة VPS مقابل bknd
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام bknd
bknd هو نظام خلفي مفتوح المصدر يجمع نمذجة البيانات والمصادقة ومعالجة الوسائط وأساسيات سير العمل في خدمة واحدة خفيفة الوزن مع واجهة مستخدم إدارية متكاملة. مبني على معايير الويب بدلاً من وقت تشغيل واحد، يعمل في أي مكان من Node و Bun إلى Cloudflare Workers و Vercel و Deno Deploy، مع وصول قائم على المحولات إلى SQLite أو LibSQL أو Postgres دون فرض تجريدات فوق مشغل قاعدة البيانات الخاص بك.
استضافة bknd ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يستبدل منصات BaaS المقيدة بالبائعين مثل Firebase أو Supabase بخلفية محمولة تمتلكها بالكامل. لا توجد رسوم لكل طلب، ولا حدود للصفوف، ولا تسعير مفاجئ مع نمو مشروعك من النموذج الأولي إلى الإنتاج.
الميزات الرئيسية لـ bknd
نمذجة البيانات المرئية
عرّف الكيانات والحقول والعلاقات عبر واجهة المستخدم الإدارية واحصل على نقاط نهاية REST فورية بالإضافة إلى حزمة تطوير برامج (SDK) من نوع TypeScript لكل مجموعة.
المصادقة المدمجة
تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، ورموز JWT، والأدوار، والصلاحيات تأتي جاهزة للاستخدام، لتحل محل خدمات الهوية التابعة لجهات خارجية لمعظم التطبيقات.
معالجة ميديا متكاملة
حمّل، خزّن، وقدّم الملفات محليًا أو عبر مزودين متوافقين مع S3 مثل R2، Tigris، و Minio، دون الحاجة إلى إضافة نظام تخزين منفصل.
أتمتة سير العمل
أنشئ تدفقات متعددة الخطوات تتفاعل مع تغييرات البيانات، وتجدول المهام، وتستدعي واجهات برمجة التطبيقات الخارجية مباشرةً من نفس الواجهة الخلفية التي تشغل تطبيقك.
محولات إطار
محولات لـ Next.js و React Router و Astro و Vite و AWS Lambda والمزيد تتيح لك تضمين نفس مثيل bknd داخل مشروع واجهة أمامية موجود.
ما أهمية تشغيل bknd على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.