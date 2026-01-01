ArangoDB هي قاعدة بيانات متعددة النماذج أصلية ومفتوحة المصدر تتعامل مع الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح-القيمة ضمن محرك واحد. على عكس قواعد البيانات المتخصصة التي تقيدك بنموذج بيانات واحد، يتيح لك ArangoDB مزج النماذج في استعلام واحد باستخدام AQL (لغة استعلام ArangoDB)، مما يلغي التكلفة الإضافية للحفاظ على أنظمة منفصلة لأنواع البيانات المختلفة.

تمنحك استضافة ArangoDB ذاتيًا تحكمًا كاملاً في بياناتك ومخططك وتحسين أدائك بدون رسوم ترخيص أو قيود على الاستخدام. توفر واجهة الويب المدمجة الخاصة به استكشافًا مرئيًا للرسوم البيانية، وتنفيذ الاستعلامات، وإدارة المجموعات، ومراقبة الخادم دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.