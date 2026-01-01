انشر ArangoDB بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات أصلية متعددة النماذج تدعم الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح-القيمة من خلال لغة استعلام موحدة واحدة.
اختر خطة VPS مقابل ArangoDB
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام ArangoDB
ArangoDB هي قاعدة بيانات متعددة النماذج أصلية ومفتوحة المصدر تتعامل مع الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح-القيمة ضمن محرك واحد. على عكس قواعد البيانات المتخصصة التي تقيدك بنموذج بيانات واحد، يتيح لك ArangoDB مزج النماذج في استعلام واحد باستخدام AQL (لغة استعلام ArangoDB)، مما يلغي التكلفة الإضافية للحفاظ على أنظمة منفصلة لأنواع البيانات المختلفة.
تمنحك استضافة ArangoDB ذاتيًا تحكمًا كاملاً في بياناتك ومخططك وتحسين أدائك بدون رسوم ترخيص أو قيود على الاستخدام. توفر واجهة الويب المدمجة الخاصة به استكشافًا مرئيًا للرسوم البيانية، وتنفيذ الاستعلامات، وإدارة المجموعات، ومراقبة الخادم دون الحاجة إلى أي أدوات إضافية.
الميزات الرئيسية لـ ArangoDB
استعلامات متعددة النماذج
استعلم عن الرسوم البيانية والمستندات وبيانات المفتاح-القيمة معًا في عبارة AQL واحدة دون الربط عبر قواعد بيانات منفصلة.
اجتياز المخطط
اجتياز العلاقات عبر ملايين العقد المتصلة باستخدام خوارزميات الرسوم البيانية الأصلية، بما في ذلك أقصر مسار، ومسارات k-الأقصر، ومطابقة الأنماط.
واجهة مستخدم الويب المدمجة
أدِر المجموعات وشغّل الاستعلامات وتصوّر الرسوم البيانية وراقب أداء الخادم من لوحة تحكم يمكن الوصول إليها عبر المتصفح على المنفذ 8529.
مخطط مرن
تخزين مستندات JSON بلا مخطط أو فرض هيكل لكل مجموعة، مع التكيف مع متطلبات البيانات المتطورة دون ترحيلات.
AQL القوة
تجمع لغة استعلام ArangoDB بين اجتيازات الرسوم البيانية، وتصفية المستندات، والتجميعات في بناء جملة معبرة وسهلة القراءة قريبة من SQL.
ما أهمية تشغيل ArangoDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.