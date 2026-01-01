انشر bewCloud بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تخزين سحابي خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا لدعم مزامنة الملفات الشخصية وCalDAV وCardDAV.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام bewCloud
bewCloud هي منصة تخزين سحابي خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مبنية باستخدام TypeScript و Deno. توفر لك تخزين الملفات الشخصية ومزامنتها عبر الأجهزة، إلى جانب توافق CalDAV و CardDAV المدمج للتقويمات وجهات الاتصال — وكل ذلك يعمل على بنيتك التحتية الخاصة.
على عكس الحزم السحابية الأثقل، فإن bewCloud بسيط عمدًا: سريع النشر، سهل الصيانة، ويركز على حالات الاستخدام الأساسية للوصول إلى الملفات ومزامنة البيانات الشخصية. تحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية ملفاتك وتقويمك وجهات اتصالك وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك أو حدود تخزين تفرضها جهة خارجية.
الميزات الرئيسية لـ bewCloud
تخزين الملفات الشخصية
احفظ ملفاتك وادخل إليها من أي جهاز عبر واجهة ويب نظيفة دون الاعتماد على مزودي الخدمات السحابية من أطراف ثالثة.
مزامنة CalDAV/CardDAV
زامِن التقاويم وجهات الاتصال مع أي عميل CalDAV أو CardDAV، بما في ذلك iOS و Android وتطبيقات سطح المكتب.
إدارة المستخدمين
تتيح لك عناصر تحكم المسؤول المضمنة إدارة الحسابات، وتكوين سياسات التسجيل، والتحكم في من يمكنه الوصول إلى مثيلك.
المصادقة متعددة العوامل
احمِ الحسابات باستخدام TOTP، أو مفاتيح المرور (passkeys)، أو المصادقة الثنائية (2FA) المستندة إلى البريد الإلكتروني لتوفير طبقة أمان إضافية تتجاوز كلمات المرور.
تكامل SSO
دعم OIDC الاختياري يتيح لك الاتصال بمزود هوية موجود لتسجيل الدخول الموحد عبر بنيتك التحتية.
ما أهمية تشغيل bewCloud على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
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