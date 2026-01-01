bewCloud هي منصة تخزين سحابي خفيفة الوزن ومفتوحة المصدر مبنية باستخدام TypeScript و Deno. توفر لك تخزين الملفات الشخصية ومزامنتها عبر الأجهزة، إلى جانب توافق CalDAV و CardDAV المدمج للتقويمات وجهات الاتصال — وكل ذلك يعمل على بنيتك التحتية الخاصة.

على عكس الحزم السحابية الأثقل، فإن bewCloud بسيط عمدًا: سريع النشر، سهل الصيانة، ويركز على حالات الاستخدام الأساسية للوصول إلى الملفات ومزامنة البيانات الشخصية. تحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية ملفاتك وتقويمك وجهات اتصالك وتحت سيطرتك الكاملة، بدون رسوم اشتراك أو حدود تخزين تفرضها جهة خارجية.