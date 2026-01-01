ثبّت Bluesky Ozone بنقرة واحدة.
خدمة إدارة ووسم ذاتية الاستضافة لشبكة Bluesky وتطبيقات بروتوكول AT الأخرى.
اختر خطة VPS مقابل Bluesky Ozone
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Bluesky Ozone
Bluesky Ozone هي خدمة الإشراف والتصنيف الرسمية لبروتوكول AT، الشبكة المفتوحة التي تشغل Bluesky. إنها تقرن واجهة مستخدم ويب Next.js بخدمة خلفية تتيح للمشرفين فرز التقارير، وإزالة أو تعليق المحتوى والحسابات، وتطبيق التصنيفات، ونشر تلك التصنيفات مرة أخرى إلى الشبكة عبر WebSockets.
تشغيل مثيل Ozone الخاص بك يحولك إلى مصنّف قابل للتكديس يمكن لمستخدمي Bluesky الاشتراك فيه، مما يمنح المجتمعات والناشرين والباحثين طريقة لتشكيل ما يرونه هم وأعضاؤهم دون الاعتماد على أي مزود إشراف واحد. تحافظ الاستضافة الذاتية على التقارير وسجل التصنيفات وقرارات السياسة على بنية تحتية تتحكم فيها.
الميزات الرئيسية لـ Bluesky Ozone
وسم قابل للتكديس
انشر تصنيفات يمكن لمستخدمي Bluesky الاشتراك فيها، مع تطبيق طرق عرض إشرافك فوق سياسات الشبكة الافتراضية.
فرز التقارير
راجع، صعّد، ونفّذ تقارير الإشراف الواردة من واجهة واحدة مصممة لفرق الإشراف.
عمليات الإزالة والتعليق
طبّق عمليات الإزالة، وعلّق الحسابات، وتراجع عن القرارات بسجل تدقيق كامل مرتبط بهوية المشرف.
قوالب البريد الإلكتروني
أرسل رسائل بريد إلكتروني معتدلة مبنية على قوالب إلى المستخدمين المتأثرين مباشرة من لوحة التحكم للتواصل المتسق.
قواعد التسمية المخصصة
أنشئ وغيّر مفردات تسمياتك الخاصة لتناسب المجتمعات المتخصصة واللغات أو سياسات المحتوى.
ما أهمية تشغيل Bluesky Ozone على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
Hostinger VPS رائعٌ حقًا. يعمل دائمًا بكفاءة. سريع ومستقر. لا يتوقف أبدًا، ولا يتعطل أبدًا.
الشركة تعمل بشكل جيد، وأنا سعيد جدًا بالخدمات التي أستخدمها. أسعارها ليست باهظة كبعض الشركات التي تقدم إعدادات VPS وخطط أسعار ممتازة.