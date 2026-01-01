خصم يصل إلى 70% على Bluesky Ozone

ثبّت Bluesky Ozone بنقرة واحدة.

خدمة إدارة ووسم ذاتية الاستضافة لشبكة Bluesky وتطبيقات بروتوكول AT الأخرى.

قم بتشغيل تطبيقك على الفور
نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49 US$ /الشهر
اختر الخطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
ثبّت Bluesky Ozone بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS مقابل Bluesky Ozone

خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99 US$
6.49 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 11.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99 US$
8.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 14.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99 US$
12.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 28.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99 US$
25.99 US$ /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل 49.99 US$/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Bluesky Ozone

Bluesky Ozone هي خدمة الإشراف والتصنيف الرسمية لبروتوكول AT، الشبكة المفتوحة التي تشغل Bluesky. إنها تقرن واجهة مستخدم ويب Next.js بخدمة خلفية تتيح للمشرفين فرز التقارير، وإزالة أو تعليق المحتوى والحسابات، وتطبيق التصنيفات، ونشر تلك التصنيفات مرة أخرى إلى الشبكة عبر WebSockets.

تشغيل مثيل Ozone الخاص بك يحولك إلى مصنّف قابل للتكديس يمكن لمستخدمي Bluesky الاشتراك فيه، مما يمنح المجتمعات والناشرين والباحثين طريقة لتشكيل ما يرونه هم وأعضاؤهم دون الاعتماد على أي مزود إشراف واحد. تحافظ الاستضافة الذاتية على التقارير وسجل التصنيفات وقرارات السياسة على بنية تحتية تتحكم فيها.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Bluesky Ozone

وسم قابل للتكديس

انشر تصنيفات يمكن لمستخدمي Bluesky الاشتراك فيها، مع تطبيق طرق عرض إشرافك فوق سياسات الشبكة الافتراضية.

فرز التقارير

راجع، صعّد، ونفّذ تقارير الإشراف الواردة من واجهة واحدة مصممة لفرق الإشراف.

عمليات الإزالة والتعليق

طبّق عمليات الإزالة، وعلّق الحسابات، وتراجع عن القرارات بسجل تدقيق كامل مرتبط بهوية المشرف.

قوالب البريد الإلكتروني

أرسل رسائل بريد إلكتروني معتدلة مبنية على قوالب إلى المستخدمين المتأثرين مباشرة من لوحة التحكم للتواصل المتسق.

قواعد التسمية المخصصة

أنشئ وغيّر مفردات تسمياتك الخاصة لتناسب المجتمعات المتخصصة واللغات أو سياسات المحتوى.

ما أهمية تشغيل Bluesky Ozone على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
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