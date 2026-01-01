Bluesky Ozone هي خدمة الإشراف والتصنيف الرسمية لبروتوكول AT، الشبكة المفتوحة التي تشغل Bluesky. إنها تقرن واجهة مستخدم ويب Next.js بخدمة خلفية تتيح للمشرفين فرز التقارير، وإزالة أو تعليق المحتوى والحسابات، وتطبيق التصنيفات، ونشر تلك التصنيفات مرة أخرى إلى الشبكة عبر WebSockets.

تشغيل مثيل Ozone الخاص بك يحولك إلى مصنّف قابل للتكديس يمكن لمستخدمي Bluesky الاشتراك فيه، مما يمنح المجتمعات والناشرين والباحثين طريقة لتشكيل ما يرونه هم وأعضاؤهم دون الاعتماد على أي مزود إشراف واحد. تحافظ الاستضافة الذاتية على التقارير وسجل التصنيفات وقرارات السياسة على بنية تحتية تتحكم فيها.