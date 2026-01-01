Convex هي منصة قواعد بيانات تفاعلية تعيد تصور بنية الواجهة الخلفية للتطبيقات الحديثة. تجمع بين قاعدة بيانات مستندات مع اشتراكات استعلام في الوقت الفعلي، ومعاملات ACID، ووظائف بدون خادم تعمل مباشرة جنبًا إلى جنب مع بياناتك، كل ذلك في منصة متكاملة واحدة. عندما تتغير البيانات، يتحدث كل عميل مشترك تلقائيًا دون الحاجة إلى الاستقصاء أو الإدارة اليدوية لـ WebSocket.

استضافة Convex ذاتيًا على VPS الخاص بك تمنحك قوة حوسبة مخصصة لأداء قاعدة بيانات ثابت وسيادة كاملة على البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات التي تتعامل مع بيانات المستخدم الخاضعة للوائح الخصوصية. يتضمن هذا النشر الواجهة الخلفية لـ Convex لتخزين البيانات وتنفيذ الوظائف، ولوحة المعلومات لإدارة قاعدة بياناتك، ومراقبة الاستعلامات، ونشر الوظائف بدون خادم. بعد الإطلاق الأول، أنشئ مفتاح مسؤول عن طريق تشغيل: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh