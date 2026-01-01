انشر Convex بنقرة واحدة.
منصة قاعدة بيانات تفاعلية مفتوحة المصدر مع استعلامات في الوقت الفعلي، ومعاملات ACID، ووظائف بدون خادم للتطبيقات الحديثة.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Convex
Convex هي منصة قواعد بيانات تفاعلية تعيد تصور بنية الواجهة الخلفية للتطبيقات الحديثة. تجمع بين قاعدة بيانات مستندات مع اشتراكات استعلام في الوقت الفعلي، ومعاملات ACID، ووظائف بدون خادم تعمل مباشرة جنبًا إلى جنب مع بياناتك، كل ذلك في منصة متكاملة واحدة. عندما تتغير البيانات، يتحدث كل عميل مشترك تلقائيًا دون الحاجة إلى الاستقصاء أو الإدارة اليدوية لـ WebSocket.
استضافة Convex ذاتيًا على VPS الخاص بك تمنحك قوة حوسبة مخصصة لأداء قاعدة بيانات ثابت وسيادة كاملة على البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات التي تتعامل مع بيانات المستخدم الخاضعة للوائح الخصوصية. يتضمن هذا النشر الواجهة الخلفية لـ Convex لتخزين البيانات وتنفيذ الوظائف، ولوحة المعلومات لإدارة قاعدة بياناتك، ومراقبة الاستعلامات، ونشر الوظائف بدون خادم. بعد الإطلاق الأول، أنشئ مفتاح مسؤول عن طريق تشغيل: docker compose exec backend ./generate_admin_key.sh
الميزات الرئيسية لـ Convex
استعلامات لحظية تفاعلية
تدفع الاستعلامات التحديثات تلقائيًا إلى العملاء المتصلين بمجرد تغير البيانات، دون الحاجة إلى استقصاء أو رمز WebSocket يدوي.
معاملات ACID
كل عملية كتابة تتم كمعاملة كاملة، مما يضمن اتساق البيانات عبر التحديثات المتزامنة في التطبيقات متعددة المستخدمين.
وظائف بلا خادم
اكتب منطق الواجهة الخلفية كدوال TypeScript تعمل مباشرة داخل محرك قاعدة البيانات، المتجاورة مع بياناتك.
تخزين الملفات المدمج
تخزين وتقديم الملفات بشكل أصلي دون تهيئة خدمة تخزين كائنات منفصلة أو تكامل شبكة توصيل المحتوى (CDN).
تصحيح الأخطاء بالرجوع بالزمن
افحص حالات البيانات التاريخية وأعد تشغيل الاستعلامات السابقة لتشخيص الأخطاء دون إعادة إنتاجها في بيئة الإنتاج.
ما أهمية تشغيل Convex على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
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