Collabora Online هي مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا مبنية على تقنية LibreOffice وتعمل بالكامل في المتصفح. تفتح الفرق مستندات Word وExcel وPowerPoint مباشرة من تطبيق لتخزين الملفات مثل Nextcloud أو Seafile أو Pydio Cells، وتتعاون في تحريرها في الوقت الفعلي باستخدام مؤشرات حية وتعليقات وتتبع التغييرات ومعاينات فورية — لا يتطلب عميل سطح مكتب، ولا Microsoft 365، ولا Google Workspace.

تضمن استضافة Collabora ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل مستند وجدول بيانات وعرض تقديمي على بنية تحتية تتحكم بها. ادمجه مع أحد تطبيقات تخزين الملفات في هذا الكتالوج لمنح فريقك بديلاً كاملاً محليًا لمجموعات المكاتب السحابية، مع توافق كامل لتنسيقات الملفات وبدون رسوم لكل مستخدم.