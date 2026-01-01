انشر Collabora Online بتثبيت بنقرة واحدة.
حزمة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا ومبنية على LibreOffice، تتيح للفرق تحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية بشكل تعاوني في المتصفح.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Collabora Online
Collabora Online هي مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا مبنية على تقنية LibreOffice وتعمل بالكامل في المتصفح. تفتح الفرق مستندات Word وExcel وPowerPoint مباشرة من تطبيق لتخزين الملفات مثل Nextcloud أو Seafile أو Pydio Cells، وتتعاون في تحريرها في الوقت الفعلي باستخدام مؤشرات حية وتعليقات وتتبع التغييرات ومعاينات فورية — لا يتطلب عميل سطح مكتب، ولا Microsoft 365، ولا Google Workspace.
تضمن استضافة Collabora ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل مستند وجدول بيانات وعرض تقديمي على بنية تحتية تتحكم بها. ادمجه مع أحد تطبيقات تخزين الملفات في هذا الكتالوج لمنح فريقك بديلاً كاملاً محليًا لمجموعات المكاتب السحابية، مع توافق كامل لتنسيقات الملفات وبدون رسوم لكل مستخدم.
الميزات الرئيسية لـ Collabora Online
تعاون في الوقت الحقيقي
يعدّل عدة مستخدمين ملف Word أو Excel أو PowerPoint نفسه في آن واحد باستخدام مؤشرات حية وتعليقات ومزامنة فورية للتغييرات.
توافق Microsoft Office
افتح واحفظ ملفات .docx و .xlsx و .pptx دون فقدان في التحويل بفضل العرض الأصلي لـ LibreOffice لصيغ OOXML.
يتكامل مع تخزين الملفات
يتصل بـ Nextcloud و Seafile و Pydio Cells وغيرها من خوادم الملفات التي تدعم WOPI دون أي تغيير في الكود للتطبيق المضيف.
تتبع التغييرات والتعليقات
راجع المستندات باستخدام وضع تتبع التغييرات والتعليقات المضمنة والاقتراحات وسجل الإصدارات المألوفة من حزم برامج المكتب لسطح المكتب.
متوافق مع الجوال والكمبيوتر اللوحي
تعمل واجهة المحرر المحسّنة للمس على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة كروم بوك، حتى يتمكن المساهمون من التعديل من أي جهاز.
ما أهمية تشغيل Collabora Online على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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