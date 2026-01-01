خصم يصل إلى 70% على Collabora Online

انشر Collabora Online بتثبيت بنقرة واحدة.

حزمة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا ومبنية على LibreOffice، تتيح للفرق تحرير المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية بشكل تعاوني في المتصفح.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم افتراضي خاص مُدار بالـAI
6.49  US$ /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
انشر Collabora Online بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
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4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
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نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
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16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 68%
KVM 1
19.99  US$
6.49  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 155.76 US$ (السعر العادي 479.76 US$). يتم التجديد بسعر 11.99 US$/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 64%
KVM 2
24.99  US$
8.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 215.76 US$ (السعر العادي 599.76 US$). يتم التجديد بسعر 14.99 US$/الشهر.
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 70%
KVM 4
42.99  US$
12.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 311.76 US$ (السعر العادي 1,031.76 US$). يتم التجديد بسعر 28.99 US$/الشهر.
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 65%
KVM 8
73.99  US$
25.99  US$ /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل 623.76 US$ (السعر العادي 1,775.76 US$). يتم التجديد بسعر 49.99 US$/الشهر.
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الباقات مقدمًا. السعر الشهري هو إجمالي سعر الباقة مقسومًا على عدد أشهر الباقة.

ما يمكنك بناؤه باستخدام Collabora Online

Collabora Online هي مجموعة مكتبية عبر الإنترنت مستضافة ذاتيًا مبنية على تقنية LibreOffice وتعمل بالكامل في المتصفح. تفتح الفرق مستندات Word وExcel وPowerPoint مباشرة من تطبيق لتخزين الملفات مثل Nextcloud أو Seafile أو Pydio Cells، وتتعاون في تحريرها في الوقت الفعلي باستخدام مؤشرات حية وتعليقات وتتبع التغييرات ومعاينات فورية — لا يتطلب عميل سطح مكتب، ولا Microsoft 365، ولا Google Workspace.

تضمن استضافة Collabora ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل مستند وجدول بيانات وعرض تقديمي على بنية تحتية تتحكم بها. ادمجه مع أحد تطبيقات تخزين الملفات في هذا الكتالوج لمنح فريقك بديلاً كاملاً محليًا لمجموعات المكاتب السحابية، مع توافق كامل لتنسيقات الملفات وبدون رسوم لكل مستخدم.

ابدأ الآن
ما يمكنك بناؤه باستخدام {name}

الميزات الرئيسية لـ Collabora Online

تعاون في الوقت الحقيقي

يعدّل عدة مستخدمين ملف Word أو Excel أو PowerPoint نفسه في آن واحد باستخدام مؤشرات حية وتعليقات ومزامنة فورية للتغييرات.

توافق Microsoft Office

افتح واحفظ ملفات .docx و .xlsx و .pptx دون فقدان في التحويل بفضل العرض الأصلي لـ LibreOffice لصيغ OOXML.

يتكامل مع تخزين الملفات

يتصل بـ Nextcloud و Seafile و Pydio Cells وغيرها من خوادم الملفات التي تدعم WOPI دون أي تغيير في الكود للتطبيق المضيف.

تتبع التغييرات والتعليقات

راجع المستندات باستخدام وضع تتبع التغييرات والتعليقات المضمنة والاقتراحات وسجل الإصدارات المألوفة من حزم برامج المكتب لسطح المكتب.

متوافق مع الجوال والكمبيوتر اللوحي

تعمل واجهة المحرر المحسّنة للمس على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة كروم بوك، حتى يتمكن المساهمون من التعديل من أي جهاز.

ما أهمية تشغيل Collabora Online على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

تشغيل بنقرة واحدة

قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مدمج

قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.

مدير Docker مدمج

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استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها

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