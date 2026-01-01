انشر Copyparty بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم ملفات محمول مع إمكانية الوصول عبر HTTP و WebDAV و SFTP و FTP، وتحميلات قابلة للاستئناف، واعتماد صفري على قواعد البيانات.
اختر خطة VPS مقابل Copyparty
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Copyparty
Copyparty هو خادم ملفات ذاتي الاستضافة يجمع عددًا استثنائيًا من الإمكانيات في حاوية واحدة بدون قاعدة بيانات خارجية. يقوم بخدمة الملفات عبر HTTP و WebDAV و SFTP و FTP و TFTP في وقت واحد، ويدعم التحميلات المجزأة القابلة للاستئناف التي تصمد أمام الاتصالات المتقطعة، ويتضمن مكتبة وسائط كاملة مع صور مصغرة وتشغيل الصوت والبحث النصي الكامل.
استضافة Copyparty ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك منصة خاصة لمشاركة الملفات تعمل مع أي عميل قياسي — من المتصفح إلى Windows Explorer إلى FileZilla — بدون احتكار الموردين أو رسوم تخزين متكررة. نظرًا لأن كل شيء يعمل في حاوية واحدة مع تخزين البيانات مباشرة على نظام الملفات، فإن النسخ الاحتياطية وعمليات الترحيل تكون مباشرة.
الميزات الرئيسية لـ Copyparty
وصول متعدد البروتوكولات
قدّم الملفات بشكل متزامن عبر HTTP و WebDAV و SFTP و FTP و TFTP بحيث يتصل كل عميل (المتصفح أو مدير الملفات أو أداة سطر الأوامر) باستخدام بروتوكوله الأصلي.
تحميلات قابلة للاستئناف
دعم التحميل المجزأ يسمح لعمليات نقل الملفات الكبيرة بالاستئناف تلقائيًا بعد انقطاعات الشبكة دون البدء من جديد.
مكتبة الوسائط المدمجة
تولّد تلقائيًا صورًا مصغرة وتستخرج البيانات الوصفية لملفات الصوت والفيديو، محوّلةً خادم ملفاتك إلى مجموعة وسائط قابلة للتصفح.
إلغاء تكرار الملفات
يكتشف إلغاء التكرار المستند إلى التجزئة الملفات المتطابقة عند الرفع ويخزن نسخة واحدة فقط، مما يوفر مساحة القرص دون أي جهد يدوي.
لا تتطلب قاعدة بيانات
توجد جميع البيانات مباشرة على نظام الملفات: لا يوجد PostgreSQL أو MySQL أو Redis لإدارتها أو نسخها احتياطياً أو ترحيلها بجانب ملفاتك.
ما أهمية تشغيل Copyparty على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة VPS تُقدم خدماتها على أكمل وجه! أسعار مناسبة. بوابة ممتازة تحترم وقت مستخدميها. نسخ احتياطية سلسة. دعم فني ممتاز. موثوقية عالية. أداء قوي.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكراً جزيلاً لكارلا على مساعدتي في ترقية N8N على خادم Hostinger VPS الخاص بي. محترفة وذات خبرة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى كارلا.
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