Copyparty هو خادم ملفات ذاتي الاستضافة يجمع عددًا استثنائيًا من الإمكانيات في حاوية واحدة بدون قاعدة بيانات خارجية. يقوم بخدمة الملفات عبر HTTP و WebDAV و SFTP و FTP و TFTP في وقت واحد، ويدعم التحميلات المجزأة القابلة للاستئناف التي تصمد أمام الاتصالات المتقطعة، ويتضمن مكتبة وسائط كاملة مع صور مصغرة وتشغيل الصوت والبحث النصي الكامل.

استضافة Copyparty ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك منصة خاصة لمشاركة الملفات تعمل مع أي عميل قياسي — من المتصفح إلى Windows Explorer إلى FileZilla — بدون احتكار الموردين أو رسوم تخزين متكررة. نظرًا لأن كل شيء يعمل في حاوية واحدة مع تخزين البيانات مباشرة على نظام الملفات، فإن النسخ الاحتياطية وعمليات الترحيل تكون مباشرة.