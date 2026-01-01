انشر Apprise API بتثبيت بنقرة واحدة.
بوابة إشعارات REST موحدة ترسل تنبيهات إلى أكثر من 120 خدمة بما في ذلك Slack وDiscord والبريد الإلكتروني وإشعارات الجوال.
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ما يمكنك بناؤه باستخدام Apprise API
Apprise API هو خدمة REST مصغرة خفيفة الوزن تلتف حول مكتبة إشعارات Apprise، مما يمنح أي تطبيق نقطة نهاية واحدة للوصول إلى أكثر من 120 منصة إشعارات في وقت واحد. بدلاً من الحفاظ على عمليات تكامل منفصلة لـ Slack و Discord و PagerDuty والبريد الإلكتروني وإشعارات الدفع عبر الهاتف المحمول في كل خدمة تديرها، يمكنك تكوين الوجهات مرة واحدة في Apprise API وتوجيه الإشعارات إليها جميعًا من خلال استدعاء HTTP واحد.
استضافة Apprise API ذاتيًا تحافظ على منطق توجيه الإشعارات وأي رموز ويب هوك حساسة على البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر مجمع تابع لجهة خارجية. وضع التكوين ذو الحالة يحافظ على نقاط نهاية الإشعارات والقوالب الخاصة بك عبر عمليات إعادة التشغيل، بينما تتيح لك واجهة الويب المدمجة اختبار وإدارة الوجهات دون كتابة تعليمات برمجية.
الميزات الرئيسية لـ Apprise API
120+ خدمات الإشعارات
الوصول إلى Slack و Discord و Microsoft Teams و PagerDuty و Pushover والبريد الإلكتروني وعشرات غيرها عبر API موحدة واحدة، مما يلغي الحاجة إلى صيانة عمليات تكامل منفصلة لكل خدمة.
التهيئة المحافظة على الحالة
خزّن نقاط نهاية الإشعارات والقوالب بشكل دائم حتى تتمكن من الإشارة إليها بالعلامة عبر تطبيقات متعددة دون تكرار تفاصيل الاتصال في كل طلب.
الوسم والتوجيه
نظّم وجهات الإشعارات في مجموعات مسماة وأرسل تنبيهات مستهدفة إلى الجمهور المناسب: مهندسو المناوبة، أو قناة فريق محددة، أو جميع القنوات دفعة واحدة، باستخدام معلمة وسم واحدة.
واجهة ويب مدمجة
اضبط، اختبر، وأدِر نقاط نهاية الإشعارات عبر واجهة مستخدم قائمة على المتصفح، حتى يتمكن غير المطورين من إعداد وجهات جديدة دون التعامل مباشرة مع REST API.
دعم المرفقات
أرسل الملفات والصور ومقتطفات السجل إلى جانب رسائل الإشعارات، مما يجعل التنبيهات أكثر فعالية من خلال تضمين الأدلة اللازمة لتشخيصها والاستجابة لها فورًا.
ما أهمية تشغيل Apprise API على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
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