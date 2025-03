تعتمد تكلفة دومين com. على المسجّل. أما Hostinger فتقدم أفضل سعر لهذا الامتداد وهو US$ 4.99 للسنة الأولى من التسجيل. إذا أردت التجديد، فسيكون السعر US$ 16.99/سنة.