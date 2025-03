يجب أن يعتمد دومين المستوى الأعلى الذي تستخدمه على احتياجاتك.

فمثلا لا يحتوي عنوان URL الخاص بـ xyz. على بلد معين أو قطاع معين. لذلك فهو مناسب للمواقع متعددة الأغراض أو عندما تريد اسم موقع إلكتروني فريد للاستخدام الشخصي. كما نوصي به لأصحاب الأعمال الصغيرة ذوي الميزانية المحدودة.

من ناحية أخرى، فإن com. مخصص للاستخدام التجاري، مثل مواقع الشركات. تُسهل شعبية com. من بناء السلطة وكسب ثقة العملاء. ومع ذلك، فعادةً ما يكون دومين com. أغلى ثمناً ومحدود التوفر.