خصم يصل إلى 67% على
استضافة CyberPanel VPS
لوحة خفيفة الوزن لموقعك الإلكتروني الذي يشهد حركة مرور كثيفة
نسخ احتياطي تلقائي أسبوعي مجاني ماسح البرامج الضارة مساعد AI
US$ 6.99 /الشهر
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
اختر خطة استضافة CyberPanel الخاصة بك
KVM 1
US$ 13.99وفِّر 64%
US$ 4.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 8.99/الشهر/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
أنظمة تشغيل لينكس
الأكثر شهرة
KVM 2
US$ 17.99وفِّر 61%
US$ 6.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 10.99/الشهر/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نوى vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
أنظمة تشغيل لينكس
KVM 4
US$ 29.99وفِّر 67%
US$ 9.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 22.99/الشهر/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نوى vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
أنظمة تشغيل لينكس
KVM 8
US$ 59.99وفِّر 67%
US$ 19.99 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 45.99/الشهر/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نوى vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
أنظمة تشغيل لينكس
شروط الدفع
تصميم أنيق، مصمم للسرعة
واجهة نظيفة وإمكانيات تخزين مؤقت متقدمة وميزات أمان قوية. يحتوي CyberPanel على كل ما تريده في لوحة تحكم واحدة.يمكّنك CyberPanel، المدعوم بـ LiteSpeed والمعروف بأدائه الفريد، من أداء المهام بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.
سرّع من مهام إدارة خادمك
حقق أقصى استفادة من CyberPanel مع خوادم ويب LiteSpeed من Hostinger، المدعومة بمعالجات AMD EPYC وتخزين NVMe SSD.
مثبّت تلقائياستخدم قالب نظام التشغيل الخاص بنا بنقرة واحدة لتثبيت CyberPanel دون عناء، وتخصيص خادمك مع الوصول الكامل إلى الجذر.
نسخ احتياطي تلقائيفقدان بياناتك ليس خيارًا، وذلك بفضل النسخ الاحتياطية الأسبوعية الآلية ووظيفة الاستعادة السهلة.
ماسح برامج ضارة تلقائيابتعد قدر الإمكان عن الملفات الضارة وحركة المرور الضارة باستخدام الماسح التلقائي للبرامج الضارة وجدار الحماية المدمج.
اعثر على الإجابات باستخدام AI
هل تحتاج إلى مساعدة في دمج إضافات CyberPanel أو العثور على ميزة إدارة PHP؟ ما عليك سوى سؤال مساعد AI لدينا، والحصول على إجابات دقيقة في ثوانٍ.
شركة استضافة VPS موثوقة
خوادم في مختلف أنحاء العالم
لدى Hostinger مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. حدد موقع خادم قريبًا من جمهورك المستهدف لتوصيل المحتوى بشكل أسرع.
الأسئلة الشائعة حول CyberPanel VPS
احصل على إجابات على أكثر الأسئلة شيوعا حول استضافة VPS مع CyberPanel.