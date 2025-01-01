خصم يصل إلى 67% على

استضافة CyberPanel VPS

لوحة خفيفة الوزن لموقعك الإلكتروني الذي يشهد حركة مرور كثيفة

نسخ احتياطي تلقائي أسبوعي مجاني ماسح البرامج الضارة مساعد AI
US$  6.99 /الشهر
اختر خطتك
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
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اختر خطة استضافة CyberPanel الخاصة بك

شروط الدفع

تصميم أنيق، مصمم للسرعة

واجهة نظيفة وإمكانيات تخزين مؤقت متقدمة وميزات أمان قوية. يحتوي CyberPanel على كل ما تريده في لوحة تحكم واحدة.

يمكّنك CyberPanel، المدعوم بـ LiteSpeed والمعروف بأدائه الفريد، من أداء المهام بطريقة أسرع وأكثر كفاءة.
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سرّع من مهام إدارة خادمك

حقق أقصى استفادة من CyberPanel مع خوادم ويب LiteSpeed ​​من Hostinger، المدعومة بمعالجات AMD EPYC وتخزين NVMe SSD.

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مثبّت تلقائي

استخدم قالب نظام التشغيل الخاص بنا بنقرة واحدة لتثبيت CyberPanel دون عناء، وتخصيص خادمك مع الوصول الكامل إلى الجذر.
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نسخ احتياطي تلقائي

فقدان بياناتك ليس خيارًا، وذلك بفضل النسخ الاحتياطية الأسبوعية الآلية ووظيفة الاستعادة السهلة.
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ماسح برامج ضارة تلقائي

ابتعد قدر الإمكان عن الملفات الضارة وحركة المرور الضارة باستخدام الماسح التلقائي للبرامج الضارة وجدار الحماية المدمج.

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اعثر على الإجابات باستخدام AI

هل تحتاج إلى مساعدة في دمج إضافات CyberPanel أو العثور على ميزة إدارة PHP؟ ما عليك سوى سؤال مساعد AI لدينا، والحصول على إجابات دقيقة في ثوانٍ.

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شركة استضافة VPS موثوقة

Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews
WpBeginner
Rating:
4.7
874
reviews

خوادم في مختلف أنحاء العالم

لدى Hostinger مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية. حدد موقع خادم قريبًا من جمهورك المستهدف لتوصيل المحتوى بشكل أسرع.

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ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا تمامًا، يمكنك طلب استرداد أموالك خلال 30 يومًا من الشراء. تخضع عمليات استرداد الأموال VPS لفترة انتظار مدتها 180 يومًا بين عمليات الاسترداد. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تُطبق استثناءات).

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الأسئلة الشائعة حول CyberPanel VPS

احصل على إجابات على أكثر الأسئلة شيوعا حول استضافة VPS مع CyberPanel.

ماهو CyberPanel؟

فيم يختلف CyberPanel عن لوحات التحكم الأخرى؟

هل يمكنني استضافة مواقع إلكترونية متعددة باستخدام CyberPanel؟ كيف يمكنني إضافتها؟

هل استضافة CyberPanel مناسبة للمبتدئين؟

كيف يمكنني استخدام CyberPanel مع خادم افتراضي خاص (VPS)؟