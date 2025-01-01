ضمان استرداد الرسوم لمدة 30 يومًا

إذا لم تكن راضيًا تمامًا، يمكنك طلب استرداد أموالك خلال 30 يومًا من الشراء. تخضع عمليات استرداد الأموال VPS لفترة انتظار مدتها 180 يومًا بين عمليات الاسترداد. العملية سلسة وخالية من المخاطر. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة سياسة الاسترداد (قد تُطبق استثناءات).