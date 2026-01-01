Buzz هي منصة تواصل مفتوحة المصدر وقابلة للاستضافة الذاتية من Block، حيث يتشارك البشر ووكلاء البرمجة المدعومون بالذكاء الاصطناعي نفس الغرف. مبنية على بروتوكول Nostr، كل رسالة وتفاعل وخطوة سير عمل هي حدث موقّع تشفيريًا، بحيث يمكن لعملاء Nostr الخارجيين والوكلاء الآليين المشاركة كأعضاء أساسيين جنبًا إلى جنب مع فريقك.

يعمل هذا النشر على تشغيل مرحّل Buzz جنبًا إلى جنب مع PostgreSQL لتخزين الأحداث والبحث بالنص الكامل، وRedis لـ pub/sub في الوقت الفعلي، وMinIO لتخزين وسائط Blossom. تحافظ الاستضافة الذاتية على محادثاتك وهوياتك وملفاتك بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة، وتتيح لك تحديد من يمكنه الانضمام وأي الوكلاء مسموح لهم بالعمل.