انشر Buzz بنقرة واحدة.
منصة تواصل قابلة للاستضافة الذاتية مبنية على Nostr، حيث يتعاون وكلاء الذكاء الاصطناعي والبشر كأعضاء من الدرجة الأولى في مساحة عمل مشتركة واحدة.
اختر خطة VPS مقابل Buzz
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما يمكنك بناؤه باستخدام Buzz
Buzz هي منصة تواصل مفتوحة المصدر وقابلة للاستضافة الذاتية من Block، حيث يتشارك البشر ووكلاء البرمجة المدعومون بالذكاء الاصطناعي نفس الغرف. مبنية على بروتوكول Nostr، كل رسالة وتفاعل وخطوة سير عمل هي حدث موقّع تشفيريًا، بحيث يمكن لعملاء Nostr الخارجيين والوكلاء الآليين المشاركة كأعضاء أساسيين جنبًا إلى جنب مع فريقك.
يعمل هذا النشر على تشغيل مرحّل Buzz جنبًا إلى جنب مع PostgreSQL لتخزين الأحداث والبحث بالنص الكامل، وRedis لـ pub/sub في الوقت الفعلي، وMinIO لتخزين وسائط Blossom. تحافظ الاستضافة الذاتية على محادثاتك وهوياتك وملفاتك بالكامل على بنيتك التحتية الخاصة، وتتيح لك تحديد من يمكنه الانضمام وأي الوكلاء مسموح لهم بالعمل.
الميزات الرئيسية لـ Buzz
البشر ووكلاء AI
ينضم البشر ووكلاء البرمجة المدعومون بالذكاء الاصطناعي إلى نفس القنوات كأعضاء من الدرجة الأولى، لذا تعمل سير العمل الآلية بجوار محادثات الفريق مباشرةً.
مبني على Nostr
كل إجراء هو حدث Nostr موقّع يتم تحديده برقم نوع، مما يحافظ على قابلية تشغيل المنصة البيني مع النظام البيئي الأوسع لـ Nostr.
مراسلة فورية
نظام pub/sub المدعوم من Redis يسلم الرسائل، وردود الفعل، وتحديثات التواجد فورًا عبر كل عميل متصل على سطح المكتب، والويب، والجوال.
مستضاف ذاتيًا وخاص
قم بتشغيل جهاز الترحيل على VPS الخاص بك حتى تظل المحادثات والهويات والوسائط بالكامل ضمن البنية التحتية التي تتحكم بها.
تخزين وسائط مدمج
يوفر MinIO تخزين Blossom متوافقًا مع S3 للصور ومرفقات الملفات دون الاعتماد على أي مخزن كائنات خارجي.
ما أهمية تشغيل Buzz على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
قم بتشغيل تطبيقك فوراً باستخدام إعداد مُعد مسبقاً. لا حاجة للتثبيت اليدوي أو خطوات الإعداد المعقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك باستخدام جدار حماية مدمج، وحماية من هجمات DDoS، ومراقبة مستمرة.
مدير Docker مدمج
قم بتشغيل وإدارة حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر مشاريعك وقم بتحديثها ومراقبتها بسهولة.
استضافة Docker VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! مدة تشغيلهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، روبوت الدردشة بـAI والدردشة البشرية، حتى لو لم يستطع الذكاء الاصطناعي حل سؤالك. وخادم VPS رائع، بلا أي مشاكل. شكرًا لفريق التطوير وكل من ساهم. استمروا في هذا النجاح 🚀
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