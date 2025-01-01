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منشئ مواقع التصوير الفوتوغرافي
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منشئ مواقع التصوير الفوتوغرافي AI قوالب ومحرر سهل الاستخدام دعم الخبراء 24/7
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ابدأ العمل دون أيّ مخاطر مع ضمان استرداد رسوم التسجيل لـ30 يوما. دون أيّ مهارات ترميز أو خبرة فنية.
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25 موقع
25 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
محرر السحب والإفلات
150 قالبا
تكاملات تسويقية
تحرير من الهاتف المحمول
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
دعم 24/7
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
أدوات AI
منشئ المواقع AI
مولد الصور AI
أداة الكتابة AI
منشئ المدونات AI
خرائط حرارية بخاصية AI
تحسينات SEO بخاصية AI
صانع الشعارات AI
مولد منتجات بالـAI
التجارة الإلكترونية
ميزات التجارة الإلكترونية
رسوم المعاملات 0%
أكثر من 100 طريقة دفع
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US$ 14.99وفِّر 75%
US$ 3.79 /الشهر
تتجدّد مقابل US$ 8.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
أهم الميزات
50 موقع
50 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
محرر السحب والإفلات
150 قالبا
تكاملات تسويقية
تحرير من الهاتف المحمول
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
دعم 24/7
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
أدوات AI
منشئ المواقع AI
مولد الصور AI
أداة الكتابة AI
منشئ المدونات AI
خرائط حرارية بخاصية AI
تحسينات SEO بخاصية AI
صانع الشعارات AI
مولد منتجات بالـAI
التجارة الإلكترونية
ميزات التجارة الإلكترونية
رسوم المعاملات 0%
أكثر من 100 طريقة دفع
شروط الدفع
أنشئ موقعا إلكترونيا للتصوير الفوتوغرافي عبر 3 خطوات سهلة
1. اختر طريقة الإنشاء
صِف موقع التصوير الفوتوغرافي الذي تحلم به ودع الـAI يتولّى تحقيقه، أو اختر من بين 150 قالبًا.
2. خصّص موقعك
أبقِ على ما نال إعجابك. واحذف ما لم يعجبك. اضبط التخطيط بسهولة وتلاعب بأنظمة الألوان والخطوط المختلفة.
3. أطلق موقعك
إذا بدا لك كل شيء على ما يرام، فأطلق موقعك الإلكتروني الجديد للتصوير الفوتوغرافي ليراه العالم كله.
أنشئ موقعك أسرع مع الـAI
أجب عن ثلاثة أسئلة بسيطة واجعل موقعك جاهزًا في دقائق. استخدم مجموعة أدوات AI لدينا لإنشاء شعار فريد وكتابة أوصاف الصور وتحسين موقعك لمحركات البحث والمزيد. لا تفقد ولو جزءاً من التحكّم الإبداعي مع محرر السحب والإفلات سهل الاستخدام.
لقطاتك الجميلة تستحق تصميمات مذهلة
اختر من بين 150 تخطيطًا مستجيبًا للجوّال ومناسبًا لأي مجال، بما في ذلك حفلات الزفاف والسفر والطعام والصور الشخصية.
محفظةعرض الأعمالمتجر إلكترونيمدونةآخر
ضع محفظتك على الشاشة
حمّل صور عالية الدقة بأي صيغة وضع معارض الصور في أي مكان تريده، مع الحفاظ على توافق كل شيء مع الشبكة الذكية. اضبط تخطيط المحفظة واختر تأثير رسوم متحركة لعرض تقديمي جذاب بصريًا.
لقد كان تحويل رؤيتي إلى موقع إلكتروني باستخدام منشئ المواقع الإلكترونية من Hostinger أمرًا سهلاً، وذلك بفضل بساطته وسرعته.
ابدأ في كسب المال باستخدام ميزات التجارة الإلكترونية
بِع ما يصل إلى 500 صورة مخزنة أو مطبوعات صور.
صفر رسوم معاملات. ستحتفظ بأرباحك بالكامل.
فعّل المواعيد لجلساتك التصويرية.
الأسئلة الشائعة حول مواقع التصوير الفوتوغرافي
احصل على إجابات عن الأسئلة الأكثر شيوعًا حول منشئ المواقع الإلكترونية على الانترنيت.