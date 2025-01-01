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منشئ مواقع الزفاف

أنشئ موقعاً إلكترونياً لحفل زفاف أحلامك

إنشاء موقع مدعوم بالذكاء الاصطناعي معرض صور كبير اسم دومين مجاني
US$  2.59 /الشهر

+ أشهر مجانا

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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
موقع الزفاف
Google
Rating:
4.8/5
1,237
reviews
HostAdvice
Rating:
4.6/5
2,432
reviews

شارك قصة حبك مع العالم

شارك بسهولة جميع تفاصيل حفل الزفاف مع ضيوفك واستخدم الموقع الإلكتروني كمعرض صور لاحقًا.

شروط الدفع

أنشئ موقعًا إلكترونيًا في 3 خطوات سهلة

1. اختر كيفية انشاء الموقع

1. اختر كيفية انشاء الموقع

أجب عن ثلاثة أسئلة بسيطة ودع الذكاء الاصطناعي ينشئ موقع زفاف لك في أقل من دقيقة، أو اختر من قوالب الزفاف المصمّمة خصيصًا والقابلة للتخصيص بالكامل.
2. خصّص موقعك

2. خصّص موقعك

يمكنك نقل العناصر أو إضافتها بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات وتجربة ألوان وخطوط مختلفة. بمجرد أن يعجبك التصميم، أضف مؤقت العد التنازلي ونموذج RSVP وأي شيء آخر تريده.
3. أطلق موقعك وادعُ ضيوفك

3. أطلق موقعك وادعُ ضيوفك

أطلق موقع زفافك وبادر بإعداد اسم دومين مخصّص ببضع نقرات فقط.
1. اختر كيفية انشاء الموقع
دع الـ AI ينجز العمل الشاق بدلاً عنك

دع الـ AI ينجز العمل الشاق بدلاً عنك

هل تحتاج إلى أفكار حول كيفية وصف حفل زفافك؟ استخدم كاتب AI لإنشاء النص واحصل على صور ذات صلة من مولد الصور AI، ثم أنشئ شعاراً جديداً باستخدام الأحرف الأولى من اسمك باستخدام منشئ الشعارات AI.
ابدأ الآن

اختر قالب موقع إلكتروني يُلهمك

اختر من بين 150 قالبًا سريع الاستجابة، من تصميم مصممين محترفين. قوالب مناسبة للشركات والمتاجر الإلكترونية والمحافظ، وصفحات الهبوط والمدونات والمزيد.

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محفظةعرض الأعمالمتجر إلكترونيمدونةآخر
محفظةعرض الأعمالمتجر إلكترونيمدونةآخر
Business
Business
Business
Business
نظِّم حفل زفافك بدون عناء

نظِّم حفل زفافك بدون عناء

شارك المعلومات الأساسية حول حفل العشاء أو حفل الزفاف أو أي حدث آخر تنظمه.
هل أنت بحاجة إلى إجراء تعديل سريع؟ حرر موقع الزفاف الخاص بك مباشرة من هاتفك المحمول.
احصل على مساحة تخزين غير محدودة لمعرض زفافك، واحم الموقع بكلمة مرور لمشاركته مع ضيوفك بشكل حصري.
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Indira Prieto فنانة رسم بالحروف، مصورة ومصممة جرافيك

تحويل فكرتي إلى موقع إلكتروني باستخدام منشئ المواقع من Hostinger كان أمرًا سهلاً، وذلك بفضل بساطته وسرعته.

Indira Prieto

فنانة رسم بالحروف، مصورة ومصممة جرافيك | theindysign.com

دعم 24/7 لأن يوم زفافك هو الحدث الأهم

هل تحتاج إلى مساعدة في التنقل عبر المنصة أو العثور على ميزات معينة؟ تحدث مع مساعد AI لدينا. لأية أسئلة أخرى، تواصل مع فريق نجاح العملاء لدينا، إنهم استعداد لمساعدتك 24/7.
دعم 24/7 لأن يوم زفافك هو الحدث الأهم
حل الكل في واحد

أنشئ موقعك الإلكتروني اليوم. الأمر أسهل مما تعتقد مع منشئ المواقع AI من Hostinger.

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الأسئلة الشائعة حول مواقع الزفاف

اعثر على إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول منشئ مواقع الزفاف من Hostinger.

ما هو موقع الزفاف؟

كيف تنشئ موقع زفاف فريد؟

هل إنشاء موقع زفاف يستحق العناء؟

كم يكلف إنشاء موقع زفاف؟

ما الميزات التي تساعد في إدارة التواصل مع الضيوف؟

هل المواقع الإلكترونية المصمّمة باستخدام منشئ مواقع الزفاف متوافقة مع الجوّال؟

هل البرمجة والمعرفة التقنية ضروريان لإنشاء موقع زفاف؟

هل تقدمون تسجيل دومين مجاني لموقع زفافي؟