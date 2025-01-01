خصم يصل إلى 78% على
منشئ مواقع الزفاف
أنشئ موقعاً إلكترونياً لحفل زفاف أحلامك
إنشاء موقع مدعوم بالذكاء الاصطناعي معرض صور كبير اسم دومين مجاني
US$ 2.59 /الشهر
+ أشهر مجانا
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
شارك قصة حبك مع العالم
شارك بسهولة جميع تفاصيل حفل الزفاف مع ضيوفك واستخدم الموقع الإلكتروني كمعرض صور لاحقًا.
منشئ المواقع Premium
احصل على الأساسيات التي تحتاجها لإنشاء موقع إلكتروني
US$ 11.99وفِّر 78%
US$ 2.59 /الشهر
+ أشهر مجانا
تتجدّد مقابل US$ 6.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
أهم الميزات
25 موقع
25 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
محرر السحب والإفلات
150 قالبا
تكاملات تسويقية
تحرير من الهاتف المحمول
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
دعم 24/7
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
أدوات AI
منشئ المواقع AI
مولد الصور AI
أداة الكتابة AI
منشئ المدونات AI
خرائط حرارية بخاصية AI
تحسينات SEO بخاصية AI
صانع الشعارات AI
مولد منتجات بالـAI
التجارة الإلكترونية
ميزات التجارة الإلكترونية
رسوم المعاملات 0%
أكثر من 100 طريقة دفع
الأكثر شهرة
منشئ المواقع Business
حقق نمواً باستخدام أدوات AI المتقدمة وميزات التجارة الإلكترونية
US$ 14.99وفِّر 75%
US$ 3.79 /الشهر
+ أشهر مجانا
تتجدّد مقابل US$ 8.99/الشهر/الشهر لـ4 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
أهم الميزات
50 موقع
50 صناديق بريد مجانية لمدة سنة كاملة
محرر السحب والإفلات
150 قالبا
تكاملات تسويقية
تحرير من الهاتف المحمول
ضمان استعادة الرسوم إلى غاية 30 يوما
دعم 24/7
دومين مجاني (بقيمة US$ 9.99)
أدوات AI
منشئ المواقع AI
مولد الصور AI
أداة الكتابة AI
منشئ المدونات AI
خرائط حرارية بخاصية AI
تحسينات SEO بخاصية AI
صانع الشعارات AI
مولد منتجات بالـAI
التجارة الإلكترونية
ميزات التجارة الإلكترونية
رسوم المعاملات 0%
أكثر من 100 طريقة دفع
شروط الدفع
أنشئ موقعًا إلكترونيًا في 3 خطوات سهلة
1. اختر كيفية انشاء الموقع
أجب عن ثلاثة أسئلة بسيطة ودع الذكاء الاصطناعي ينشئ موقع زفاف لك في أقل من دقيقة، أو اختر من قوالب الزفاف المصمّمة خصيصًا والقابلة للتخصيص بالكامل.
2. خصّص موقعك
يمكنك نقل العناصر أو إضافتها بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات وتجربة ألوان وخطوط مختلفة. بمجرد أن يعجبك التصميم، أضف مؤقت العد التنازلي ونموذج RSVP وأي شيء آخر تريده.
3. أطلق موقعك وادعُ ضيوفك
أطلق موقع زفافك وبادر بإعداد اسم دومين مخصّص ببضع نقرات فقط.
دع الـ AI ينجز العمل الشاق بدلاً عنك
هل تحتاج إلى أفكار حول كيفية وصف حفل زفافك؟ استخدم كاتب AI لإنشاء النص واحصل على صور ذات صلة من مولد الصور AI، ثم أنشئ شعاراً جديداً باستخدام الأحرف الأولى من اسمك باستخدام منشئ الشعارات AI.
اختر قالب موقع إلكتروني يُلهمك
اختر من بين 150 قالبًا سريع الاستجابة، من تصميم مصممين محترفين. قوالب مناسبة للشركات والمتاجر الإلكترونية والمحافظ، وصفحات الهبوط والمدونات والمزيد.
محفظةعرض الأعمالمتجر إلكترونيمدونةآخر
نظِّم حفل زفافك بدون عناء
شارك المعلومات الأساسية حول حفل العشاء أو حفل الزفاف أو أي حدث آخر تنظمه.
هل أنت بحاجة إلى إجراء تعديل سريع؟ حرر موقع الزفاف الخاص بك مباشرة من هاتفك المحمول.
احصل على مساحة تخزين غير محدودة لمعرض زفافك، واحم الموقع بكلمة مرور لمشاركته مع ضيوفك بشكل حصري.
تحويل فكرتي إلى موقع إلكتروني باستخدام منشئ المواقع من Hostinger كان أمرًا سهلاً، وذلك بفضل بساطته وسرعته.
دعم 24/7 لأن يوم زفافك هو الحدث الأهم
هل تحتاج إلى مساعدة في التنقل عبر المنصة أو العثور على ميزات معينة؟ تحدث مع مساعد AI لدينا. لأية أسئلة أخرى، تواصل مع فريق نجاح العملاء لدينا، إنهم استعداد لمساعدتك 24/7.
الأسئلة الشائعة حول مواقع الزفاف
اعثر على إجابات على الأسئلة الأكثر شيوعًا حول منشئ مواقع الزفاف من Hostinger.