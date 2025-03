Comece a sua jornada com um domínio grátis

Um nome de domínio é o endereço do seu site, consistindo no nome do site e uma extensão de domínio. Os domínios fazem com que seja mais fácil navegar na internet, uma vez que a alternativa seria usar o endereço IP.

Uma extensão de domínio é a última parte do nome de domínio, localizada após o ponto. Estas podem ser genéricas como .com, .net ou .online, ou específicas para o propósito ou localização do site como .store, .edu ou .pt.