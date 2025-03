Embora ambas as soluções sejam concebidas para utilizadores não técnicos, servem propósitos diferentes.

O Hostinger Horizons é um criador de aplicações de IA sem código que lhe permite criar web apps personalizadas. Estas aplicações são executadas num navegador Web e permitem aos utilizadores interagir com dados através da Internet. As web apps podem ser acedidas a partir de qualquer dispositivo com uma ligação à Internet e são facilmente actualizadas, uma vez que as alterações são feitas no lado do servidor.

Isto torna-as ideais para fundadores e empresários que precisam de soluções de software personalizadas. Com o Hostinger Horizons, você pode facilmente criar um app usando IA, sem contratar um desenvolvedor.

Entretanto, Hostinger AI Website Builder ajuda-o a criar sites, como blogs, portfolios e lojas online usando as mais recentes capacidades de inteligência artificial.

Em suma, o Hostinger Horizons é uma ferramenta para criar web apps personalizados, enquanto o Criador de Sites da Hostinger AI é para fazer sites.