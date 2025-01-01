Assuma o controlo com a edição de código

Vá além dos prompts. Com acesso total ao código do seu projeto, pode ajustar e desenvolver de acordo com as suas necessidades – tudo dentro do Hostinger Horizons.

Não é necessário cartão de crédito.

Prompt para resultado, com código on-demand

A IA dá-te uma vantagem inicial. Mas quando quer personalizar ou depurar, a edição de código permite-lhe assumir o controlo. Abra qualquer ficheiro, faça alterações precisas e veja os resultados instantaneamente na pré-visualização.

Quer seja para refinar a saída da IA, injetar lógica personalizada ou dividir componentes para maior clareza, tem controlo total do início ao fim.

Prompt para resultado, com código on-demand
EDIÇÃO PRÁTICA

Mais poder para fazer à sua maneira

Ajuste o código como desejar

Identificou algo estranho ou em falta na saída da IA? Ajuste o código diretamente para obter exatamente o que precisa — mais rápido do que explicar em prompts.

Injete a sua própria lógica

Depure e teste em tempo real

Mantenha o fluxo

O que os utilizadores estão a dizer sobre o Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

A codificação de vibração comprime o desenvolvimento em 45%, com ferramentas como o Hostinger Horizons a transformar a linguagem natural em protótipos funcionais numa questão de horas, em vez de semanas. A barreira inicial para o desenvolvimento de software baixou drasticamente.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Recentemente, tive a oportunidade de testar a nova ferramenta de criação de aplicações Horizons AI da @Hostinger e devo dizer que fiquei impressionado. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

O Hostinger Horizons pode muito bem ser a ferramenta de codificação de vibração mais eficiente para criar aplicações no valor de milhões de dólares.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Especialista digital

O Hostinger Horizons é uma forma nova e inovadora de criar MVP e testar ideias antes de investir a fundo.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Nem vai acreditar como é fácil criar o que quiser para o seu site e os seus clientes com o HORIZONS AI da Hostinger! Simplesmente incrível - descubra por si!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Criador de conteúdos

O Hostinger Horizons é uma ferramenta que lhe permite criar a partir de uma ideia – só tem de a explicar para a pôr a funcionar.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Adorei o rumo que as coisas estão a tomar com o @Hostinger Horizons! Tem sido muito divertido interagir com a nova atualização da IA. Foi uma mudança radical não só para mim, mas para muitas outras pessoas que conheço.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Pergunto-me como a Hostinger criou o Horizons... É incrível a rapidez com que permite a qualquer um implementar o front-end e o back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Nem sei dizer há quanto tempo tinha este projeto na gaveta, ATÉ vocês terem criado o Horizons AI. Não percebo nada de codificação de aplicações web .0, mas ele aí está. O projeto de sonho para ajudar os meus colegas está ONLINE. Uau!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fundador

O Hostinger Horizons não se compara com nada. Foi muito fácil configurar um subdomínio para um blogue na minha aplicação web. A minha única reação foi: 'Uau!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Agora já pode criar aplicações web inserindo um comando no Hostinger Horizons. Os resultados são incríveis!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Experimentei o Hostinger Horizons e foi uma mudança radical! Este criador de aplicações de IA sem código cria sites e aplicações incríveis em poucos minutos — desenvolve, codifica e escreve por si. Vale a pena experimentar.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

É como ter um programador web/de software de topo, pronto a criar tudo o que possa imaginar.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Empreendedor

Pode criar coisas muito interessantes com o Hostinger Horizons. É diferente de um típico construtor de sites - no bom sentido.

Pronto para transformar a sua ideia única de projeto em realidade?

Não é necessário cartão de crédito.