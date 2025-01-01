Převezměte kontrolu nad úpravou kódu
Nejen pouhé výzvy. S plným přístupem ke kódu vašeho projektu jej můžete doladit a rozvíjet podle svých podmínek – to vše v rámci Hostinger Horizons.
Výzva k výsledku s kódem na vyžádání
Umělá inteligence vám dává náskok. Ale když chcete kód přizpůsobit nebo ladit, úprava kódu vám umožní převzít kontrolu. Otevřete libovolný soubor, proveďte přesné změny a výsledky uvidíte okamžitě v náhledu.
Ať už zdokonalujete výstup umělé inteligence, vkládáte vlastní logiku nebo rozdělujete komponenty pro přehlednost – máte plnou kontrolu od začátku do konce.
Více výkonu, abyste to zvládli po svém
Upravte kód dle libosti
Vneste si vlastní logiku
Ladění a testování v reálném čase
Zůstaňte v proudu
Co říkají uživatelé o Hostinger Horizons
Intuitivní kódování zkracuje vývoj o 45 % díky nástrojům jako Hostinger Horizons, které promění přirozený jazyk ve funkční prototypy během hodin namísto týdnů. Vstupní bariéra pro tvorbu softwaru je tak dramaticky nižší.
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet nový AI nástroj pro tvorbu aplikací @Hostinger Horizons a musím říct, že jsem byl ohromen. 😎
Hostinger Horizons je možná tím nejefektivnějším nástrojem pro vytváření kódu pomocí AI, který promění vaši vizi ve funkční aplikaci s milionovým potenciálem.
Hostinger Horizons je nový a inovativní způsob, jak vytvářet MVP a testovat nápady, než se do nich pustíte naplno.
Neuvěříte, jak snadné je vytvořit pro svůj web a zákazníky přesně to, co chcete, pomocí HORIZONS AI od Hostingeru! Prostě úžasné – přesvědčte se sami!
Hostinger Horizons je nástroj, se kterým můžete snadno realizovat svůj nápad – stačí ho jen vysvětlit a Hostinger Horizons se postará o zbytek.
Líbí se mi, jakým směrem se @Hostinger Horizons ubírá! S novou AI aktualizací je opravdu zábava pracovat. Zásadně to změnilo situaci nejen pro mě, ale vím, že i pro spoustu dalších lidí.
Pořád mi vrtá hlavou, jak se Hostingeru povedlo vytvořit něco takového, jako je Horizons... Je neuvěřitelné, jak rychle s ním kdokoliv dokáže implementovat frontend i backend.
Nedokážu ani popsat, jak dlouho jsem tenhle projekt odkládal na „někdy příště“ – až do chvíle, než jste přišli s Horizons AI. O kódování webových aplikací nevím absolutně nic. A teď je to tady. Můj vysněný projekt, který má pomáhat ostatním, je ONLINE. Paráda!
Hostinger Horizons v porovnání se vším ostatním skutečně mění pravidla hry. Bylo tak snadné nastavit si subdoménu pro můj blog ve webové aplikaci – úplně mě to uchvátilo!
S Hostinger Horizons teď můžete vytvářet webové aplikace jen tím, že zadáte prompt. Je to fakt pecka!
Vyzkoušel jsem Hostinger Horizons a naprosto to mění pravidla hry! Tento AI nástroj pro tvorbu aplikací bez kódu vytváří stylové weby a aplikace během pár minut – navrhuje, kóduje i píše za vás. Rozhodně stojí za vyzkoušení.
Je to jako mít po ruce špičkového webového nebo softwarového vývojáře, který je připravený vytvořit cokoliv, co si jen dokážete představit.
Pomocí Hostinger Horizons můžete vytvořit opravdu skvělé věci. Není to klasický nástroj pro tvorbu webu – je mnohem víc.