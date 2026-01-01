Snadný vývoj webových aplikací
Jak vytvořit webovou aplikaci
Definujte myšlenku a klíčové vlastnosti
Začněte tím, že si určíte klíčový problém, který bude vaše webová aplikace řešit, a načrtnete si funkce, které bude potřebovat.
Vyberte si nástroje a technologie
Buď si aplikaci naprogramujete sami, nebo s Hostinger Horizons proměníte své AI prompty ve funkční webové aplikace bez kódování.
Tvořte, testujte a publikujte
Nakonfigurujte aplikaci a proveďte testy. Až budete připraveni, publikujte ji – s Horizons to zvládnete jediným kliknutím.
Potřebujete nápady na webové aplikace?
CRM webová aplikace
Nástroj pro sledování PPC rozpočtu
Webová aplikace pro rezervace v restauracích
Webová aplikace pro sběr zpětné vazby
Webová aplikace pro fakturaci
Webová aplikace pro tvorbu životopisů
Webová aplikace pro podcasty
Tvořte rychleji, chytřeji a snadněji s nástrojem pro tvorbu webových aplikací Hostinger Horizons
Univerzální AI nástroj pro tvorbu webových aplikací
Horizons se postará o vše: od kódu a designu až po obsah a SEO. Propojte Stripe a Supabase a spouštějte skutečně funkční produkty. Žádné technické dovednosti nejsou potřeba.
Stvořeno pro rychlost bez kompromisů
Jednoduše popište svůj nápad – Horizons jej rychle promění v realitu a připraví ke spuštění. Funguje ve více než 80 jazycích, takže můžete tvořit vlastními slovy.
Rychlé spuštění a ještě rychlejší rozvoj
Spusťte projekt na internetu jedním kliknutím. Vše potřebné – bezpečný a rychlý hosting, doménu, firemní e-mail a další funkce – máte na jednom místě. Řešení od třetích stran nejsou potřeba.
Založeno na špičkové technologii
Horizons využívá ověřené velké jazykové modely (LLM) a nejmodernější nástroje, aby poskytoval vysoce kvalitní kód, texty a design.