Snadný vývoj webových aplikací

Naučte se, jak s Hostinger Horizons s podporou AI a bez kódování zrealizovat interaktivní webové aplikace – od nápadu až po finální spuštění.

Jak vytvořit webovou aplikaci

01

Definujte myšlenku a klíčové vlastnosti

Začněte tím, že si určíte klíčový problém, který bude vaše webová aplikace řešit, a načrtnete si funkce, které bude potřebovat.

02

Vyberte si nástroje a technologie

Buď si aplikaci naprogramujete sami, nebo s Hostinger Horizons proměníte své AI prompty ve funkční webové aplikace bez kódování.

03

Tvořte, testujte a publikujte

Nakonfigurujte aplikaci a proveďte testy. Až budete připraveni, publikujte ji – s Horizons to zvládnete jediným kliknutím.

Potřebujete nápady na webové aplikace?

Prozkoumejte reálné příklady webových aplikací, které můžete s Hostinger Horizons vyvinout – od osobních webů po podnikatelské nástroje. Vše s podporou AI a realizované pomocí jednoduchých promptů.
CRM webová aplikace

Mějte ve svých kontaktech dokonalý pořádek. Zaznamenávejte si schůzky a důležité detaily, čímž posílíte své obchodní vztahy.
Tvořte rychleji, chytřeji a snadněji s nástrojem pro tvorbu webových aplikací Hostinger Horizons

Univerzální AI nástroj pro tvorbu webových aplikací

Horizons se postará o vše: od kódu a designu až po obsah a SEO. Propojte Stripe a Supabase a spouštějte skutečně funkční produkty. Žádné technické dovednosti nejsou potřeba.

Stvořeno pro rychlost bez kompromisů

Jednoduše popište svůj nápad – Horizons jej rychle promění v realitu a připraví ke spuštění. Funguje ve více než 80 jazycích, takže můžete tvořit vlastními slovy.

Rychlé spuštění a ještě rychlejší rozvoj

Spusťte projekt na internetu jedním kliknutím. Vše potřebné – bezpečný a rychlý hosting, doménu, firemní e-mail a další funkce – máte na jednom místě. Řešení od třetích stran nejsou potřeba.

Založeno na špičkové technologii

Horizons využívá ověřené velké jazykové modely (LLM) a nejmodernější nástroje, aby poskytoval vysoce kvalitní kód, texty a design.

Jste připraveni proměnit svůj jedinečný projekt ve skutečnost?

Zajímá vás více?

Prozkoumejte komplexní tutoriály, návody a podrobné pokyny, které vás během chvilky promění v profesionála v oblasti umělé inteligence. Získejte vše, co potřebujete k vytvoření svého prvního projektu s umělou inteligencí.
Často kladené otázky o vývoji webových aplikací

Zde naleznete odpovědi na často kladené otázky o tvorbě webových aplikací.

Co je to vývoj webových aplikací?

Musím pro vývoj webové aplikace umět programovat?

Kolik stojí vývoj webové aplikace?

Jaké nástroje potřebuji k vývoji webové aplikace?

Jak zpeněžit webovou aplikaci?

Jak propagovat webovou aplikaci?

Jak spravovat webovou aplikaci?

Jak testovat webovou aplikaci?

Jak zabezpečit webovou aplikaci?

Jak debugovat webovou aplikaci?

Jak implementovat webovou aplikaci?

Jak hostovat webovou aplikaci?

Co je lepší: webová aplikace, nebo webové stránky?

Co je lepší: webová, nebo mobilní aplikace?

