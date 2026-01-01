Utvikling av webapplikasjoner gjort enkelt
Hvordan utvikle en webapplikasjon
Definer ideen din og hovedtrekkene
Start med å identifisere kjerneproblemet webappen din vil løse og skissere funksjonene den trenger.
Velg verktøyene og teknologien din
Velg mellom å kode SaaS-appen din manuelt eller bruk Hostinger Horizons til å transformere promptene dine til et fullt funksjonelt SaaS-produkt uten kode.
Bygg, test og lanser
Konfigurer appen din, kjør tester, og når den er klar, publiser den på nett – med Horizons kan du gjøre det med ett klikk.
Trenger du noen ideer til webapper uten kode?
CRM-nettapp
PPC-budsjettsporingsnettapp
Nettapp for restaurantreservasjoner
Nettapp for innsamling av tilbakemeldinger
Fakturagenerator-nettapp
CV-bygger-nettapp
Podkast-nettapp
Bygg raskere, smartere og enklere med Hostinger Horizons webappbygger uten kode
Alt-i-ett AI-nettappbygger
Fra kode og design til innhold og SEO – la Hostinger Horizons håndtere alt. Koble Stripe og Supabase for å lansere ekte, fungerende webapplikasjoner – ingen tekniske ferdigheter kreves.
Bygget for fart, ikke slit
Bare beskriv ideen din, og la AI-en bringe den til live – raskt og klart til lansering. Fungerer på over 80 språk, slik at du kan bygge med dine egne ord.
Rask lansering, enda raskere vekst
Gå live med ett klikk med sikker og rask hosting, et tilpasset domene, bedrifts-e-post og mer – alt på ett sted. Du trenger ikke tredjepartsløsninger.
Drevet av toppteknologi
Horizons bruker pålitelige LLM-er og banebrytende verktøy for å levere kode, tekst og design av høy kvalitet for dine dristigste webapp-ideer.