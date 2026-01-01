Utvikling av webapplikasjoner er prosessen med å lage interaktive verktøy, tjenester eller plattformer som kjører i en nettleser. I motsetning til statiske nettsteder tilbyr webapper dynamiske funksjoner som brukerkontoer, databehandling eller sanntidsoppdateringer.

