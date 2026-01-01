웹 애플리케이션 개발은 웹 브라우저 내에서 실행되는 인터랙티브 도구, 서비스 또는 플랫폼을 만드는 과정입니다. 정적 웹사이트와 달리 웹 앱은 사용자 계정, 데이터 처리, 실시간 업데이트와 같은 동적 기능을 제공합니다.

