웹 애플리케이션 개발이 쉬워졌습니다
웹 애플리케이션을 개발하는 방법
당신의 아이디어와 주요 기능을 직접 만드세요
웹 앱이 해결하고자 하는 핵심 문제를 파악하고 필요한 기능을 간략하게 설명하는 것부터 시작하세요.
원하는 도구와 기술을 선택하세요
직접 프로그래밍할지, Hostinger Horizons를 사용할지 결정하고 코딩 없이도 AI 프롬프트를 기능적인 웹 앱으로 전환할 수 있습니다.
제작, 테스트, 출시
앱을 설정하고, 테스트를 실행하고, 준비가 되면 온라인으로 게시할 수 있습니다. Horizons를 사용하면 클릭 한 번으로 모든 작업을 수행할 수 있습니다.
코드 없이 웹앱을 만드는 아이디어가 필요하신가요?
CRM 웹 앱
PPC 예산 추적 웹 앱
레스토랑 예약 웹 앱
피드백 수집기 웹 앱
인보이스 생성기 웹 앱
이력서 작성기 웹 앱
팟캐스트 웹 앱
Hostinger Horizons 노코드 웹 앱 빌더로 더 빠르고, 더 스마트하고, 더 쉽게 구축하세요.
올인원 AI 웹 앱 빌더
코드와 디자인부터 콘텐츠와 SEO까지 Hostinger Horizons에 모두 맡겨보세요. Stripe와 Supabase를 연결하여 실제 작동하는 웹 애플리케이션을 실행하세요. 기술적인 지식은 필요 없습니다.
골칫거리가 아닌 속도를 위한 설계
아이디어를 설명만 하시면 AI가 빠르게 구현해 드립니다. 바로 출시할 수 있습니다. 80개 이상의 언어로 지원되므로 나만의 언어로 개발할 수 있습니다.
빠르게 출시하고 더욱 빠르게 성장하세요
안전하고 빠른 호스팅, 맞춤 도메인, 비즈니스 이메일 등 다양한 서비스를 한 곳에서 한 번의 클릭으로 간편하게 시작하세요. 서드파티 솔루션은 필요 없습니다.
최고의 기술로 구동됩니다
Horizons는 신뢰할 수 있는 LLM과 최첨단 도구를 활용해 가장 대담한 웹 앱 아이디어에 대한 고품질 코드, 카피 및 디자인을 제공합니다.