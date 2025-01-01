AI로 더욱 간편해진 MVP 개발

최소 실행 가능 제품을 개발하는 방법

핵심 단계를 알아보세요: 아이디어를 정의하고, AI로 MVP를 구축하고, 확장하기 전에 실제 사용자를 대상으로 테스트합니다.
01

MVP 아이디어 정의

귀하의 제품이 해결할 수 있는 문제와 귀하의 개념을 증명하는 필수 기능을 파악하세요.

02

코딩 없이 MVP를 구축하세요

Hostinger Horizons를 사용하면 간단한 AI 프롬프트를 작동하는 MVP로 전환할 수 있습니다. 기술적 기술이나 복잡한 설정이 필요하지 않습니다.

03

테스트, 개선 및 출시

Horizons를 사용하면 실제 사용자로 MVP를 검증하고 개선한 후 클릭 한 번으로 게시할 수 있습니다.

MVP 아이디어가 필요하신가요?

바로 구축할 수 있는 예시로 여정을 시작해 보세요.
학습 계획 도구

학생들이 일정을 정리하고, 공부 목표를 설정하고, 진행 상황을 추적할 수 있도록 도와주세요.
건물을 시작하다

재고 추적 도구

AI 챗봇

작업 우선순위 도구

CRM 도구

PPC 예산 추적 도구

이력서 작성 도구

Hostinger Horizons로 MVP를 더 빠르게 구축하세요

올인원 AI MVP 빌더

디자인과 코딩부터 콘텐츠와 SEO까지 Horizons가 모든 것을 처리합니다. Stripe와 Supabase 같은 도구를 연결하여 코딩 없이도 기능적인 MVP를 출시할 수 있습니다.

복잡성이 아닌 속도를 위해 제작되었습니다.

아이디어를 설명하면 AI가 몇 분 만에 작동하는 MVP(최적화 제품)로 만들어 줍니다. 80개 이상의 언어를 지원하므로 나만의 언어로 직접 제작할 수 있습니다.

빠른 출시, 더 빠른 확장

호스팅, 맞춤 도메인, 비즈니스 이메일 등 다양한 서비스가 포함되어 있어 클릭 한 번으로 MVP를 출시할 수 있습니다. 타사 애드온은 필요 없습니다.

선도적인 AI 기술로 구동

Horizons는 신뢰할 수 있는 LLM과 고급 통합을 사용하여 MVP를 위한 깔끔한 코드, 최적화된 콘텐츠, 현대적인 디자인을 제공합니다.

독특한 프로젝트 아이디어를 현실로 만들 준비가 되셨나요?

