最小限の実行可能な製品を開発する方法
重要な手順を学びます。アイデアを定義し、AI を使用して MVP を構築し、スケーリングする前に実際のユーザーでテストします。
01
MVPのアイデアを定義する
製品が解決する問題と、コンセプトを証明する重要な機能を特定します。
02
コーディングなしでMVPを構築する
Hostinger Horizons を使用すると、シンプルな AI プロンプトを実用的な MVP に変換できます。技術的なスキルや複雑な設定は必要ありません。
03
テスト、改良、そしてリリース
Horizons を使用すると、実際のユーザーで MVP を検証し、改善して、ワンクリックで公開できます。
MVP のアイデアが必要ですか?
すぐに構築できるサンプルを使用して、旅を始めましょう。
学習プランナーツール
学生や学習者がスケジュールを管理し、学習目標を設定し、進捗状況を追跡できるように支援します。
在庫追跡ツール
AIチャットボット
タスクの優先順位付けツール
CRMツール
PPC予算追跡ツール
履歴書作成ツール
Hostinger HorizonsでMVPをより早く構築しましょう
オールインワン AI MVP ビルダー
デザイン、コーディング、コンテンツ、SEOまで、Horizonsがすべてを管理します。StripeやSupabaseなどのツールと連携すれば、機能的なMVP（マルチプロダクトプロダクト）を立ち上げることができます。コーディングは不要です。
複雑さではなくスピードを重視して構築
あなたのアイデアをAIが数分で実用的なMVPに変換します。80以上の言語に対応しているので、あなた自身の言葉で構築できます。
迅速にリリースし、迅速に拡張
ホスティング、カスタムドメイン、ビジネスメールなど、すべて込みで、ワンクリックでMVPを公開できます。サードパーティのアドオンは不要です。
最先端のAI技術を搭載
Horizons は信頼できる LLM と高度な統合を使用して、クリーンなコード、最適化されたコンテンツ、最新のデザインを MVP に提供します。
MVP開発に関するよくある質問
