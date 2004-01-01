当社の「在り方」を示す行動規範
Hostingerの10原則
当社では、職場のあらゆる面でHostingerの原則を取り入れています。採用から始まり、計画の遂行方法、意思決定の際、フィードバックをどのように提供するかに至るまで。
お客様第一
お客様の立場から物事を考え、それをスタート地点に逆方向に作業を進めます。
徹底的にリサーチし、お客様をより深く理解するよう努めます。
お客様の信頼を獲得し維持するために全力で取り組みます。
当事者意識
あなたは、当社の顧客と Hostinger の成功を深く気にかけています。
あなたは情熱的で、心と精神に献身的です。
長期的な視点に基づいて決断を下します。
あなたは自分のチームだけでなく、会社全体を代表して行動します。「それは私の仕事ではない」とは決して言いません。
常に学ぶ姿勢を持ち続ける
あなたは常に学び、常に自分自身を向上させようと努めます。
あなたは新たな可能性に興味を持ち、それを探求するために行動します。
革新を起こすのはあなたの天性です。
最高の人材を採用し育成する
あなたは常に自分よりも優秀な人材を雇います。
非常に効果的な人材だけを維持します。
リーダーはリーダーを育成し、他者を指導する役割を真剣に受け止めます。
組織内で人々の成長を支援します。
最高水準
あなたは最高の基準を目指して努力していますが、多くの人はこれらの基準が高すぎると考えるかもしれません。
あなたは卓越性を求める熱意で他の人に刺激を与えます。
継続的に基準を引き上げ、チームを率いて高品質のサービスを提供します。
自由と責任
自発的で、自己認識力と自制心があり、自己改善に努めます。
指示を待つことなく積極的に行動します。
あなたは自由を愛しています、そしてあなたは自由を得るに値します。
集中
あなたは常に自分自身に問いかけます。「長期的な成功に貢献するために、今日できる最善のことは何だろうか？」
あなたは、データを活用して直感をサポートし、意思決定を行うのが得意です。
あなたは戦略的に考え、自分が何をしようとしているのか、何をしようとしていないのかを明確に表現できます。
行動重視
ビジネスではスピードが重要です。
多くの決定や行動は元に戻すことができるため、広範囲にわたる調査は必要ありません。
議論ベースの仕事ではなく、行動指向の行動を促進します。
勇気と率直さ
言い難いことも、思ったままに発言します。
お互いに率直なフィードバックを与え合い、決してそれをためらいません。
苦悩せずに、難しい決断を下します。
当社の原則に反する行動には、率直に立ち向かいます。
結果を出す
タイムリーに、最高レベルの成果を出します。
互いの功績を認識し、祝福します。
Hostingerの企業文化の一例をご紹介
実践的な学びの環境：Hostingerが好奇心の文化を育む秘訣
Hostingerでは、「ラーニング」は単なるトレンドワードではなく、当社のイノベーションエンジンを駆動する原動力であると考えています。昨日のブレークスルーが明日のスタンダードとなるテクノロジーの世界において、私たちは単に傾向を追いかけるだけでなく、学習を個人と組織両方の成長を促す日課として捉えています。