Hostingerの10原則

実践的な学びの環境：Hostingerが好奇心の文化を育む秘訣

Hostingerでは、「ラーニング」は単なるトレンドワードではなく、当社のイノベーションエンジンを駆動する原動力であると考えています。昨日のブレークスルーが明日のスタンダードとなるテクノロジーの世界において、私たちは単に傾向を追いかけるだけでなく、学習を個人と組織両方の成長を促す日課として捉えています。

Kotryna D.