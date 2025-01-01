Nasze główne wytyczne
10 zasad Hostinger
Stosujemy zasady Hostinger w każdym aspekcie naszej pracy, począwszy od zatrudniania, poprzez realizację zadań, podejmowanie decyzji i przekazywanie informacji zwrotnych.
Obsesja na punkcie klienta
Zaczynasz od klienta i cofasz się wstecz.
Prowadzisz szeroko zakrojone badania i dążysz do jak najlepszego zrozumienia naszych klientów.
Wkładasz wiele wysiłku w zdobycie i utrzymanie zaufania klientów.
Własność
Bardzo zależy Ci na naszych klientach i sukcesie Hostinger.
Jest w Tobie pasja: oddanie sercem i umysłem.
Podejmujesz decyzje na podstawie długoterminowych założeń.
Działasz w imieniu całej firmy, nie tylko swojego zespołu. Nigdy nie mówisz „to nie moja robota”.
Ucz się i bądź ciekawym
Ciągle się uczysz i zawsze chcesz się doskonalić.
Masz ciekawość do nowych możliwości i działasz, aby je odkrywać.
Innowacyjność leży w Twojej naturze.
Zatrudniaj i rozwijaj najlepszych
Zawsze zatrudniasz lepszych ludzi od siebie.
Zatrzymujesz tylko ludzi naprawdę skutecznych.
Przywódcy kształcą liderów i poważnie traktują swoją rolę w szkoleniu innych.
Pomagasz ludziom rozwijać się w ramach organizacji.
Najwyższe standardy
Dążysz do najwyższych standardów; wiele osób może uważać, że są one zbyt wygórowane.
Inspirujesz innych swoją chęcią doskonałości.
Ciągle podnosisz poprzeczkę i motywujesz swój zespół do świadczenia usług najwyższej jakości.
Wolność i odpowiedzialność
Jesteś osobą zmotywowaną, świadomą siebie, zdyscyplinowaną i samodoskonalącą się.
Nie czekasz i nie chcesz, żeby ktoś Ci mówił, co masz robić.
Kochasz wolność i na nią zasługujesz.
Skupienie
Ciągle zadajesz sobie pytanie: „Co najlepszego mogę zrobić dzisiaj, co przyczyni się do mojego długoterminowego sukcesu?”
Dobrze radzisz sobie z wykorzystywaniem danych do wspierania swojej intuicji i podejmowania decyzji.
Myślisz strategicznie i potrafisz jasno określić, co próbujesz zrobić, a czego nie.
Skłonność do działania
W biznesie liczy się szybkość.
Wiele decyzji i działań jest odwracalnych i nie wymaga dogłębnej analizy.
Promujesz zachowania zorientowane na działanie, a nie pracę opartą na dyskusji.
Odwaga i szczerość
Mówisz, co myślisz, nawet jeśli jest to niewygodne.
Udzielasz innym szczerych informacji zwrotnych i nigdy nie czekasz, żeby to zrobić.
Podejmujesz trudne decyzje bez cierpienia.
Kwestionujesz działania sprzeczne z naszymi zasadami.
Dostarczaj wyniki
Dostarczasz wyniki najwyższej jakości i w odpowiednim czasie.
Doceniasz i świętujesz osiągnięcia.
Więcej o naszej kulturze
Kształtowanie kultury firmy zapewniającej sukces: Od wizji do rzeczywistości
Pamiętasz to spotkanie, gdzie drobna sprawa wywołała niekończącą się debatę, a na końcu wszyscy zapomnieli, o co się kłócili?
Nauka w działaniu: Jak Hostinger pielęgnuje kulturę ciekawości
W Hostinger nauka to nie tylko hasło – to paliwo napędzające nasz silnik innowacji. W świecie technologii, gdzie wczorajszy przełom jest jutrzejszym punktem odniesienia, nie tylko podążamy za trendami; traktujemy naukę jako codzienny rytuał, który napędza zarówno rozwój osobisty, jak i zbiorowy.
Osiągnięcie szczytu: Lekcje budowania naszego systemu zarządzania wydajnością dla zmotywowanych
Hostinger jest uznawany za jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie już od pięciu lat z rzędu. Jednym z głównych czynników stojących za tym imponującym wynikiem są nasze wysiłki na rzecz budowania kultury wysokiej wydajności.