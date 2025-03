Hosting serwerów Minecraft

Konfiguracja serwera Minecraft jest szybka i łatwa.

Po wybraniu serwera gry VPS po prostu zaloguj się do pulpitu i wprowadź nazwę serwera, hasło do panelu gry i preferowaną lokalizację serwera. Następnie skonfiguruj panel gry i zaproś znajomych do dołączenia do gry.

Aby pomóc Ci przejść przez cały proces konfiguracji serwera Minecraft od początku do końca, możesz sprawdzić nasz przewodnik i samouczek wideo.