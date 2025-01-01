Wdróż swoją aplikację webową Node.js
Wprowadź React, Next.js, Vite i inne aplikacje webowe w kilka minut. Ty kodujesz, my uruchamiamy. Szybkie wdrożenia, bez nieoczekiwanych rachunków, zero DevOps.
Przystępny
Najlepsza oferta na rynku. Jedna miesięczna opłata – bez niespodzianek.
W pełni zarządzany
Ty piszesz kod, my go przechowujemy online. Serwery i bezpieczeństwo — załatwione.
Wbudowana wydajność
W zestawie Hostinger CDN, WAF i ochrona DDoS.
Kod na pierwszym miejscu
Wdrażaj bezpośrednio z poziomu IDE — VS Code, Cursor, Claude lub dowolnego asystenta AI.
Wbudowany potężny ekosystem
Bezpłatna domena i firmowa poczta e-mail przez 1 rok, a także bezpłatne zarządzane certyfikaty SSL.
Działa z Twoim stackiem
Działa z React, Next.js, Vite, Vue.js i innymi. Bez ograniczeń. Twórz po swojemu.
Wgraj swój kod. My zajmiemy się resztą.
1. Połącz swój projekt
Połącz się z GitHub, prześlij kod pocztowy lub wdrażaj za pomocą asystenta kodu AI
Twój framework zostaje automatycznie wykryty, polecenia kompilacji obsłużone, a Ty możesz zacząć wysyłać.
2. Wdrażaj natychmiast
Uruchom swoją aplikację webową Node.js w kilka sekund
Serwery, bezpieczeństwo i skalowanie — o wszystko zadbaliśmy.
3. Zarządzaj i skaluj
Zachowaj kontrolę i skaluj z pewnością siebie
Monitoruj wydajność, mapuj domeny i wdrażaj ponownie automatycznie.
Wdrażaj bezpośrednio z IDE. Nie potrzebujesz pulpitu nawigacyjnego.
Wdrażanie agentowe łączy Twoje środowisko IDE z zarządzaną infrastrukturą Hostinger, umożliwiając szybkie wdrażanie aplikacji w oparciu o kod — bezpośrednio z edytora lub przez GitHub w celu kontroli wersji i współpracy zespołowej.
Uruchamiaj aplikacje webowe Node.js, projekty PHP lub WordPress bez przerywania pracy nad kodowaniem.
Jedna miesięczna cena, bez ukrytych opłat
Cloud Startup
Zoptymalizowany pod kątem firmowych stron oraz e-commerce
Zasoby
+ mies. za darmo
Na okres 48 miesięcy. 102.99zł/mies. przy odnowieniu
Przedstawiona cena to miesięczna opłata, która nie zawiera obowiązujących podatków. Podczas realizacji zamówienia należy uiścić całkowity koszt, który jest równy cenie usługi pomnożonej przez liczbę miesięcy, przez które plan będzie aktywny, z uwzględnieniem obowiązujących podatków.