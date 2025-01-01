从 CNY 54.99/月 起 - 无额外费用
部署您的 Node.js 前端 Web 应用程序
几分钟内即可部署 React、Next.js、Vite 和其他 Web 应用。您负责编写代码，我们负责运行。快速部署，无隐藏费用，无需 DevOps。
所有必需品都齐全，没有废话。
价格实惠
市场最优性价比。每月固定费用，绝无隐形消费。
全托管
您负责编写代码，我们负责维护在线环境。服务器和安全问题，我们统统搞定。
内置性能
包含 Hostinger CDN、WAF 和 DDoS 防护。
代码优先
直接从 IDE（VS Code、Cursor、Claude 或任何 AI 助手）部署。
内置强大的生态系统
免费赠送一年域名和企业邮箱，外加免费托管 SSL 证书。
与您的技术栈兼容。
兼容 React、Next.js、Vite、Vue.js 等框架。无锁定机制。随心所欲构建。
提交你的代码。剩下的交给我们。
1. 连接你的项目
连接 GitHub、上传 ZIP 文件或通过 AI 代码助手进行部署
您的框架已自动检测，构建命令已处理完毕，您可以发布产品了。
2. 立即部署
几秒钟即可启动您的 Node.js Web 应用程序
服务器、安全和扩展——全部搞定。（后端支持即将推出）
3. 管理和扩展
保持掌控，自信扩展
监控性能、映射域并自动重新部署。
新的
直接从 IDE 部署，无需仪表盘。
Agentic Deployment 将您的 IDE 连接到 Hostinger 的托管基础设施，从而实现快速、代码优先的应用程序部署——可以直接从编辑器部署，也可以通过 GitHub 进行版本控制和团队协作。
无需离开您的编码流程即可启动 Node.js Web 应用程序、PHP 或 WordPress 项目。
每月固定费用，无任何隐藏费用
您可以完全放心地开始使用。我们提供 30 天退款保证，让您零风险体验。
Cloud Startup
专为商业和电子商务网站优化
Startup
Professional
Enterprise
资源
5 Node.js frontend web apps新
2个CPU内核
3 GB RAM
100 GB NVMe 存储
2 000 000 索引节点（文件和目录）
100 PHP 工作线程
100个网站
