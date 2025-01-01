部署您的 Node.js 前端 Web 应用程序

Agentic Deployment 将您的 IDE 连接到 Hostinger 的托管基础设施，从而实现快速、代码优先的应用程序部署——可以直接从编辑器部署，也可以通过 GitHub 进行版本控制和团队协作。

无需离开您的编码流程即可启动 Node.js Web 应用程序、PHP 或 WordPress 项目。