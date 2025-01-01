最高71%的
云托管主机优惠
更快。更多资源。不用那么复杂
免费域名和网站迁移 根据需要获取更多资源 独立IP可提高安全性 全天候24小时客户支持
CNY 58.99 /月
+ 个月免费赠期
30天退款保证
个性化您的套餐
自信地开启你的建站之旅。我们的 30 天退款保证让您零风险试用。
Cloud Startup
针对商业和电子商务网站进行了优化。
Startup
Professional
Enterprise
资源
2个CPU内核
3 GB RAM
100 GB NVMe 存储
2 000 000 索引节点（文件和目录）
100 PHP 工作线程
100个网站
CNY 204.99节省 71%
CNY 58.99 /月
+ 个月免费赠期
期限为 48 个月。续订价格为每月 CNY 146.99
30天退款保证
包含域名（价值CNY 73.99）
免费
无限SSL
免费
100 个邮箱 - 免费使用 1 年
免费
WordPress 和 WooCommerce的专属自托管主机
包含CDN
专用 IP 地址
全天候24小时优先客户支持
新
查看所有功能
所显示的价格为不含适用税费的单月费用。结账时需预付的套餐总价包括月费乘以套餐月数，以及任何适用税费。
满足业务需求的强大解决方案
更强大、更灵活。 获得比传统网站托管多 20 倍的资源。随着业务的增长，轻松升级您的套餐。
稳定且安全。 99.9% 的正常运行时间保证，让您始终保持在线。通过每日备份和增强的 DDoS 防御保护客户的数据安全。
全面管理。快速设置账户。直观的控制面板。全天候专家支持。像专业人士一样管理你的网站，无需聘请专业人士。
WordPress 工具。省心省时，专为你的便利而创建。
轻松快速地设置。 一键安装 WordPress 和 WooCommerce。立即开始销售。
智能自动更新。在更新前进行备份、以及安全调整，让您的网站顺利、安全地运行 - 所有这些都由我们的系统自动完成。
兼容性检查器。防止有可能减慢网站速度或导致其停止运行的常见问题。
WordPress AI工具。 使用AI故障排除器检查并修复错误。使用AI内容生成器创建独特内容。此外，我们的 AI工具套件还能提供更多功能。
您的网站数据。享受安全保障
使用免费 SSL 证书保护客户的敏感信息。
确保您的个人数据受到 WHOIS 隐私保护。
尽早识别恶意文件并使用恶意软件扫描程序轻松将其删除。
使用受 Cloudflare 保护的域名服务器防御 DDoS 攻击和未经授权的访问。
多个项目。同一个控制面板
为你和你的客户监控所有重要部分 – 比如网站安全、性能等等。
访问和管理客户帐户。参与到同一个项目当中。全在一个地方搞定。
如果出现问题，立即接收通知，在第一时间解决问题，让一切回归正轨。
创建自定义标签来组织、搜索和过滤您的网站。
独一无二的性能。不论工作量是大是小
无论您托管一个网站还是 100 个网站，确保它们都能够通过足够的PHP工作对象和同步数据库连接顺利运行。
利用我们的内部CDN、ObjectCache、LiteSpeed 网络服务器和NVMe SSD 存储提供超快的浏览体验。
利用独立 IP 地址，享受卓越的服务器控制、更高的安全性以及更好的电子邮件传递能力。
免费且轻松的网站迁移
只需发送迁移请求，我们的团队将为你处理其余的工作。
通常只需大约20分钟，即可完成网站迁移。
您可以免费迁移多个网站。完全免费，无后顾之忧。
关于云托管的常见问题
查找有关云托管服务的常见问题解答。