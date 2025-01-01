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Arthur Bourgeois

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我的工作内容让我对几乎所有托管公司的业务了如指掌，在管理托管、SSL、电子邮件、文件管理、域管理和客户管理方面，没有一家能像 Hostinger 这么简单。

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关于云托管的常见问题

查找有关云托管服务的常见问题解答。

什么是云托管？

我需要云托管服务吗？

如何将我的网站迁移到 Hostinger 的云套餐？

云托管需要花费多少钱？升级到云套餐很容易吗？

云托管和传统托管有什么区别？

VPS和云托管有什么区别？

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专家优先支持是什么意思？

Hostinger 套餐的 CPU、RAM、Inode 和磁盘限制是多少？

你们使用 SSD 作为自托管云托管套餐的存储吗？

我可以在你们的云托管上运行 Node.js 吗？