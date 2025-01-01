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Hostinger的自托管云主机提供的速度是传统网络托管的4倍，资源是其20倍。同时是完全自托管的，我们会处理所有的技术事务，这样你就可以有更多的时间和精力专注于扩展你的项目。

寻求虚拟专用服务器（VPS）的强大稳定性，又不想处理复杂的技术内容，云托管是最理想的解决方案。