Paperclip 是一个自托管编排平台，可让您构建和管理自主的AI驱动组织。Paperclip 不再让您管理单个聊天机器人，而是为您的AI智能体提供明确的角色、汇报线路和目标层级，让它们协同工作，共同实现共享业务目标。您可以为每个智能体设置每月预算，维护所有决策的不可变审计追踪，并始终保留董事会级别的否决权。

在您自己的VPS上运行 Paperclip，可将敏感业务数据、智能体内存和API凭据完全保留在您的基础设施上。您可以使用自己的API密钥，用于 Claude、GPT-4o、Gemini、Cursor 或任何自定义智能体运行时，模型成本无中间加价，且无需外部SaaS订阅。