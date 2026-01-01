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开源AI编排平台，用于构建具有明确角色、目标层级和预算控制的自主代理组织。

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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Paperclip 构建什么

Paperclip 是一个自托管编排平台，可让您构建和管理自主的AI驱动组织。Paperclip 不再让您管理单个聊天机器人，而是为您的AI智能体提供明确的角色、汇报线路和目标层级，让它们协同工作，共同实现共享业务目标。您可以为每个智能体设置每月预算，维护所有决策的不可变审计追踪，并始终保留董事会级别的否决权。

在您自己的VPS上运行 Paperclip，可将敏感业务数据、智能体内存和API凭据完全保留在您的基础设施上。您可以使用自己的API密钥，用于 Claude、GPT-4o、Gemini、Cursor 或任何自定义智能体运行时，模型成本无中间加价，且无需外部SaaS订阅。

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你可以用 {name} 构建什么

Paperclip 的主要功能

层级式组织结构图

定义代理角色、头衔和汇报关系，以模拟真实的公司结构，实现跨部门的协调自主运营。

目标级联系统

追踪从公司使命到团队目标再到个人代理任务的各项工作，确保每个代理行动都与顶级业务目标保持一致。

按代理预算控制

为每个代理设置每月API支出限额，在达到100%时自动暂停，并在达到80%时发出软警告，无需手动监控即可防止成本失控。

不可篡改的审计跟踪

每一个代理操作和工具调用都会被记录在一个防篡改的工单系统中，为您提供对自主决策的完全透明度和问责制。

自带代理

支持 Claude、GPT-4o、Gemini、Cursor、Codex 以及任何带有心跳接口的自定义脚本，因此您可以为每个角色选择最佳模型，而无需锁定。

多公司隔离

从单一部署为多个业务运行独立的AI组织，并实现各公司之间的数据完全隔离。

为什么要在 Hostinger 上运行 Paperclip

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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