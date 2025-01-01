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通过提供安全和加密的连接来保护您的网站和访问者。使用我们的免费SSL证书建立品牌信任并提高您的搜索引擎排名 - 适用于所有主机套餐。
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付款须知
免费SSL证书和付费SSL证书的区别
在 Hostinger，我们的免费 SSL 证书与付费证书一样安全。我们使用符合支付卡行业数据安全标准 (PCI DSS) 的域名验证证书，因此它是一种标准 SSL，非常适合保护所有类型的网站。
关于安全级别，免费和付费 SSL 证书之间没有区别。两者都提供强大的加密功能，以安全地连接您的网站及其访问者。
它们还显示基本指标来表明该网站是无风险的——主要浏览器地址栏上的 HTTPS 前缀和挂锁图标。
我们还自动免费更新所有证书，为我们的用户提供更多便利并帮助他们节省资金。
为什么需要 SSL 证书？
立即保护您的网站
向网站添加 SSL 证书，您可以保护您和访问者之间共享的所有私人信息免受未经授权的用户的侵害。此外，我们的 SSL 证书使用 256 位加密，这是数据保护的行业标准。
遵守 PCI DSS 标准
接受交易和处理访问者凭证的在线企业必须遵守 PCI 安全标准，其中包括 SSL 保护。如果没有此安全功能，该网站将使其访问者处于危险之中并且无法满足规定。
建立信任
启用 SSL 保护后，您网站的 URL 将以 HTTPS 开头，并且地址栏也会显示一个挂锁图标。这些元素向访问者显示您的网站使用 SSL 并且是无风险的，因此他们知道他们的凭据和交易细节是安全的。
提升您的SEO排名
SSL 证书提供了额外的安全层，并将 HTTPS 前缀添加到站点的 URL，搜索引擎认为这是良好页面体验的重要部分。这就是为什么 Google 最有可能将 SSL 认证的网站放在搜索结果中更高的位置，从而提高其知名度和自然流量。
SSL 证书的工作原理
01
建立连接
网站在成功获取或购买 SSL 证书后将获得一个公钥和私钥。当用户访问该网站时，他们的浏览器将请求其 SSL 证书和公钥以验证其是否可信。
02
数据加密
如果成功，浏览器将生成两个对称密钥，并使用公钥将其中一个发送到 Web 服务器。服务器收到密钥后，将使用其私钥对其进行解密。浏览器和服务器现在可以形成安全连接来传输信息。
03
视觉指标
成功安装 SSL 的网站将在地址栏上显示多个指示符——一个挂锁图标和网站 URL 上的 HTTPS 前缀。根据证书的类型，站点所有者还可以显示站点印章以增加可信度。
SSL 证书常见问题
查找有关我们的 SSL 证书和套餐的常见问题的答案。