SSL（安全套接字层）或 TLS（传输层安全性）是一种安全协议，可以在网站和 Web 浏览器之间进行加密通信。它可以防止未经授权的各方访问或查看站点与其访问者之间交换的数据。

SSL 证书由证书颁发机构 (CA) 颁发给网站以验证其身份，让浏览器知道该网站是安全的。