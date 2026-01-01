让学生获得他们需要的工具。
该项目面向哪些人群？
课程和社区创建者
机构
数字技能教育者
值得信赖的声音
为什么教育工作者选择 Hostinger
高转化率模型
绩效收益
学生实际使用的工具
易于上手和扩展
只需四步即可加入该计划
1. 提交申请
2. 获得批准
3. 合作伙伴账户设置
4. 推广并赚取收益
我衷心感谢与 Hostinger 的合作。如今，它不仅成为我公司的主要运营引擎，也为我的学生们带来了便捷高效的学习体验。
我的大多数学生以前从未建过网站，但多亏了 Hostinger 的 AI 网站构建器，他们成功地推出了自己的第一个网页，他们都非常兴奋。
教育合作项目常见问题解答
Hostinger教育合作项目是什么？
Hostinger 教育合作计划是一项基于绩效的合作项目，专为教育工作者、课程创建者和教育机构量身打造。其理念很简单：您的学生需要可靠的工具来在线构建真实的项目，而您则因将他们与业内顶尖平台之一连接起来而获得奖励。该计划旨在与您的受众共同成长。
哪些人可以成为合作伙伴？
如果您创作教育内容，并且您的受众群体包含对以下任何主题感兴趣的学习者：网页开发或编程、人工智能工具和自动化、数字营销、Vibe Codeding、自由职业和创业，或在线赚钱，那么这个项目非常适合您。
您无需拥有庞大的粉丝群。互动比覆盖面更重要——一个拥有 1000 名学员且高度信任的社群，其效果可能胜过 100 万被动受众。如果您的推荐具有影响力，我们期待与您合作。
该计划包含哪些类型的合作关系？
教育合作计划涵盖两种主要合作类型。网红及教育者主导课程（B2C）——面向通过在线课程、社群或内容渠道进行教学的个人创作者、讲师和网红。以及机构主导项目（B2B）——面向希望将 Hostinger 整合到其正式课程或学生资源中的大学、教育科技公司、编程学校和在线学习平台。
无论您是拥有 1000 名粉丝的个人创作者，还是服务数千名学生的机构，该计划都欢迎您的加入。
我的学生能从这个项目中获得哪些好处？
您的学生将获得尖端的人工智能工具，即使没有任何技术经验，也能搭建网站、创办企业、实现项目。Hostinger 的平台旨在帮助初学者在几分钟内（而非几个月）将想法变成现实。
通过使用专业人士实际使用的工具进行学习，您的学生将获得真正的实用优势。他们不仅仅是在完成练习，而是在构建真正能在现实世界中运行的东西。这对于任何以数字营销、网站开发、创业或人工智能为重点的课程来说，都是一次意义非凡的升级。
我的学生将使用哪些 Hostinger 产品？
Hostinger 提供一套完整的工具生态系统，适合各个阶段的学习者——从搭建第一个网站到部署复杂的自动化工作流程。根据您的课程安排，您的学生可以使用虚拟主机和 WordPress 主机来启动任何类型的网站或博客；使用 AI 网站构建器在几分钟内创建一个专业外观的网站，无需任何编码；使用 Hostinger Horizons，这是一款 AI 驱动的应用程序构建器，学生只需描述他们的需求即可创建和部署 Web 应用程序；使用 VPS 主机来支持更高级的项目和自定义服务器环境；使用 Node.js 主机来支持基于 JavaScript 的应用程序；使用自托管的 n8n 进行工作流程自动化，非常适合以自动化和 AI 为重点的课程；使用一键式 OpenClaw 快速部署热门应用程序，无需手动设置；以及域名注册和 Hostinger 电子邮件服务，从一开始就建立专业的在线形象。
无论您的课程涵盖什么内容，总有一款 Hostinger 产品能够自然地融入您的学习之旅。
我将获得哪些宣传材料和支持？
作为教育合作伙伴，您将获得一套完整的工具包，帮助您从第一天起就有效地推广 Hostinger。这包括：可直接添加到课程或内容中的现成横幅和创意素材；清晰概述 Hostinger 产品的产品简介，让您能够自信地进行讲解；基于我们顶级合作伙伴的成功经验，提供销售漏斗方面的专业知识和最佳策略；产品集成指南，确保 Hostinger 自然地融入您的课程和模块；绩效跟踪仪表板，可实时查看您的推荐、转化和佣金；以及一位专属合作伙伴经理——一位真人为您保驾护航，支持您的发展并帮助您充分利用合作关系的伙伴。
我已经有一个 Hostinger 联盟账户了——这个有什么不同吗？
是的——教育合作伙伴计划是一个独立于标准 Hostinger 联盟计划的独立项目。它专为教育工作者和机构设计，提供不同的注册体验、专属支持以及专为教育内容创作者量身定制的资源。
如果您目前拥有标准联盟账户，并且认为自己非常适合此计划，欢迎您单独申请。
我如何才能成为合伙人？
入门非常简单。首先，请填写此页面上的合作伙伴申请表——只需几分钟。我们的团队将审核您的申请，并与您联系后续步骤。审核通过后，您将获得合作伙伴控制面板、推广资料以及在您的内容中推广 Hostinger 所需的一切资源。
我已经提交了申请——接下来会发生什么？
我们的合作团队将认真审核您的申请，通常会在几个工作日内完成。如果您的条件非常符合要求，我们将通过电子邮件与您联系，告知您申请获批的详情以及后续的合作流程。