1. 告诉我们您的商标名称 首先输入您的公司名称和口号。

2.描述理想的标志 告诉在线徽标生成器您的自定义徽标设计中需要包含什么。

3. 选择一款设计 从 AI 生成的标志样式中选择你最喜欢的标志，并根据自己的喜好进行调整。