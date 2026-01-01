Hermes Agent 是 Nous Research 构建的一个自我改进的 AI 智能体，它通过经验创建技能并在使用过程中完善技能。与静态 AI 助手不同，它会建立一个持久的记忆，随着时间的推移变得越来越有价值。它以网关模式同时连接到 Telegram、Discord、Slack、WhatsApp、Signal 和电子邮件，并支持 OpenRouter、OpenAI、Anthropic 和自定义 LLM 端点。

在您的 VPS 上自托管 Hermes Agent 可以将所有 API 密钥、对话历史记录和业务上下文保留在您自己的基础设施上，并提供专用的资源用于网页浏览、代码执行和多代理工作流，这些工作流在没有外部限制的情况下运行。