一键部署 Hermes Agent。
具有内置学习循环、多平台消息功能以及支持200多种LLM模型的自迭代AI智能体。
为 Hermes Agent 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Hermes Agent 构建什么
Hermes Agent 是 Nous Research 构建的一个自我改进的 AI 智能体，它通过经验创建技能并在使用过程中完善技能。与静态 AI 助手不同，它会建立一个持久的记忆，随着时间的推移变得越来越有价值。它以网关模式同时连接到 Telegram、Discord、Slack、WhatsApp、Signal 和电子邮件，并支持 OpenRouter、OpenAI、Anthropic 和自定义 LLM 端点。
在您的 VPS 上自托管 Hermes Agent 可以将所有 API 密钥、对话历史记录和业务上下文保留在您自己的基础设施上，并提供专用的资源用于网页浏览、代码执行和多代理工作流，这些工作流在没有外部限制的情况下运行。
Hermes Agent 的主要功能
网页版管理面板
通过功能齐全的网页仪表板以及浏览器内终端管理配置、API 密钥、会话和技能。
自我改进的学习循环
智能体从每次交互中创建并完善技能，通过技能中心（Skills Hub）的轻触，可跨部署共享功能。
多平台消息
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
200多个 LLM 模型
通过 OpenRouter 路由请求，或直接连接到 Anthropic、OpenAI 和自定义端点，以实现最大灵活性。
内置任务调度器
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
持久内存和撤消
技能、会话历史记录和内存在重新启动后仍存活；当转弯偏离轨道时，使用 /undo 命令使任何对话倒退。
为什么要在 Hostinger 上运行 Hermes Agent
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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