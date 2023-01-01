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Hermes Agent

Hermes Agent

具有内置学习循环和多平台消息功能的自迭代AI智能体

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n8n

n8n

采用可视化节点界面的工作流自动化平台

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OpenClaw

OpenClaw

个人AI助手，具备多渠道消息支持（前身为 Moltbot/Clawdbot）

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Paperclip

Paperclip

Paperclip 是一个面向自主团队的 AI/ML 编排平台

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2FAuth

2FAuth

适用于网页和移动设备的自托管双重身份验证码管理器

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9router

9router

AI API 路由代理，支持 40 多个 LLM 提供商的 token 优化

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Ackee

Ackee

Ackee 是一个自托管的 Node.js 分析工具，用于注重隐私的网站跟踪

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Activepieces

Activepieces

开源无代码工作流自动化，支持200多个应用集成

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Actual Budget

Actual Budget

注重隐私的个人理财应用，支持信封预算

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Adminer

Adminer

支持11+种数据库系统的全功能数据库管理界面

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AdventureLog

AdventureLog

具有交互式地图的自托管旅行跟踪和行程计划工具

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AFFiNE

AFFiNE

一站式工作空间，整合文档、白板和数据库，并由 AI 赋能

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

用于提示、评估和 LLM 可观测性的开源 LLMOps 平台

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agentmemory

agentmemory

AI编码代理的持久内存，结合混合BM25向量和图搜索

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

通过兼容 Subsonic 的 API 服务器流式传输个人音乐库

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AirTrail

AirTrail

带有交互式地图、统计数据和多用户支持的个人飞行日志

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AiToEarn

AiToEarn

开源AI内容营销智能体，用于多平台发布和变现

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

用于整合监控告警的开源告警管理平台

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Alexandrie

Alexandrie

自托管知识库，支持扩展Markdown和按文档权限

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AList

AList

自托管文件列表和WebDAV服务器，支持30多种存储后端

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AllTube

AllTube

用于从 YouTube 和其他网站下载视频的网页界面

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Ampache

Ampache

Ampache是一个基于Web的音频/视频流应用程序和媒体管理器

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

轻量级自托管维基，具有Git支持的页面和Markdown编辑功能

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload 是一个安全的匿名文件共享应用程序，无需数据库要求

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AnythingLLM

AnythingLLM

一站式AI应用，用于RAG、代理和聊天机器人，支持任何LLM提供商

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Apache Answer

Apache Answer

开源问答平台，用于团队知识共享和社区建设

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Apache DevLake

Apache DevLake

用于 DORA 指标和工程团队分析的开源平台

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

用于 RDP、VNC、SSH 和 Telnet 的无客户端网页版远程桌面网关

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Apache Solr

Apache Solr

基于 Apache Lucene 构建的企业级开源搜索平台

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset 是一个用于 BI 的现代化数据探索和可视化平台

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy 是一个 AI 驱动的开源工作区和 Notion 替代品

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Apprise API

Apprise API

轻量级 REST API，用于向 120 多个服务发送推送通知

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Appsmith

Appsmith

用于构建内部工具和应用程序的开源低代码平台

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Aptabase

Aptabase

适用于移动、桌面和网络应用的隐私优先SDK分析

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ArangoDB

ArangoDB

用于图、文档和键值数据的原生多模型数据库

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ArcadeDB

ArcadeDB

用于图、文档、键值和时间序列数据的多模型数据库

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ArchiveBox

ArchiveBox

用于保存网页和媒体的自托管互联网归档解决方案

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

轻量级自托管评论系统，采用 Go 后端和可嵌入的 JS 小部件

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AstrBot

AstrBot

AstrBot 是一个开源的多平台AI聊天机器人框架

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

支持多用户的自托管有声读物和播客服务器

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Authentik

Authentik

专注于灵活性和通用性的开源身份认证提供商

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Authorizer

Authorizer

开源自托管认证服务器，支持社交登录、MFA 和 RBAC

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Autobase

Autobase

用于 PostgreSQL 自动化的开源自托管数据库即服务平台

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autobrr

autobrr

用于 torrent 和 usenet 的现代下载自动化工具，具有实时 IRC 监控功能

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Automatisch

Automatisch

开源的 Zapier 替代方案，用于连接应用程序和自动化工作流程

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Baby Buddy

Baby Buddy

育儿记录应用，帮助父母监测宝宝日常活动和健康

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Backrest

Backrest

restic备份的Web界面，支持调度、加密和文件级恢复

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Baikal

Baikal

用于日历和联系人的自托管 CalDAV 和 CardDAV 服务器

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Bar Assistant

Bar Assistant

自托管的鸡尾酒配方管理器和家庭酒吧库存跟踪器

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Baserow

Baserow

开源无代码数据库和适用于团队的 Airtable 替代方案

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Bazarr

Bazarr

Sonarr 和 Radarr 的自动化字幕管理及下载助手

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BeaverHabits

BeaverHabits

专注于每日打卡和连续记录的极简自托管习惯追踪器

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BentoPDF

BentoPDF

隐私优先的基于浏览器的PDF工具包，用于合并、拆分、转换和编辑PDF

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Beszel

Beszel

具有 Docker 统计和通知功能的轻量级服务器监控平台

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Beszel Agent

Beszel Agent

Beszel服务器监控系统的轻量级监控代理

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bewCloud

bewCloud

轻量级自托管云存储，支持文件同步和 CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

自托管的财务会计平台，具备智能报告和多币种支持

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Black Candy

Black Candy

自托管音乐流媒体服务器，支持网页播放器和移动应用

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

AI 驱动的笔记和微博文平台，支持 Markdown 和任务管理

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

用于 Bluesky 去中心化社交网络的个人数据服务器

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bolt.diy

bolt.diy

用于在浏览器中生成全栈应用的自托管AI编码助手

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Bookshelf

Bookshelf

电子书和有声读物收藏管理器，Readarr 社区重启

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BookStack

BookStack

适用于团队的结构化自托管维基，具备书籍、章节、页面和搜索功能

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

将任何公共 Telegram 频道转换为支持 RSS 的 SEO 友好型微博

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Browserless

Browserless

无头 Chrome 浏览器即服务，用于网络抓取和自动化

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Budge

Budge

个人理财预算、支出追踪和财务规划应用

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Budibase

Budibase

用于在几分钟内构建业务应用程序和工作流程的低代码平台

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BugSink

BugSink

用于应用程序监控的自托管错误追踪平台

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Buildbot

Buildbot

用于自动化构建和部署的自托管 CI/CD 框架

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Bytebase

Bytebase

开源数据库模式变更管理和 DevOps 平台

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ByteChef

ByteChef

开源低代码API集成和工作流自动化平台

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ByteStash

ByteStash

自托管代码片段管理器，支持语法高亮和搜索

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Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

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Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web 是一个用于浏览、阅读和管理电子书库的网络应用程序

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Cap

Cap

隐私优先的零追踪工作量证明CAPTCHA替代方案

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Casdoor

Casdoor

开源 IAM 平台，配备 SSO、OAuth 2.0、OIDC 和 SAML 支持

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Castopod

Castopod

具有分析和社交功能的开源播客托管平台

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo 是一个可扩展的实时消息服务器，用于构建实时应用程序

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changedetection.io

changedetection.io

网站变更检测和监控工具，支持可视化选择和通知

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ChartDB

ChartDB

开源数据库图表编辑器，支持AI DDL导出和模式可视化

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Chatpad AI

Chatpad AI

注重隐私的ChatGPT网页界面，支持本地数据存储和对话管理

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Checkcle

Checkcle

全栈正常运行时间与基础设施监控，并提供公共状态页面

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Checkmate

Checkmate

开源服务器监控和正常运行时间跟踪应用程序

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Checkmk

Checkmk

基础设施和应用程序监控，支持自动发现和告警

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Chibisafe

Chibisafe

自托管文件库，用于通过可共享链接上传和共享文件

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ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

开源员工入职平台，集成 Slack 机器人和工作流自动化

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Chroma

Chroma

用于 AI 应用程序和语义搜索的开源嵌入式数据库

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ClassicPress

ClassicPress

没有古腾堡块编辑器的WordPress分支，侧重于稳定性

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ClickHouse

ClickHouse

用于实时分析的列式OLAP数据库，具有毫秒级查询延迟

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CloudBeaver

CloudBeaver

基于网络的数据库管理工具，用于全面的数据管理

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Cloudflared

Cloudflared

Cloudflare Tunnel 守护安全远程访问，无需开放端口

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Cloudreve

Cloudreve

自托管的云存储平台，具备文件管理和共享功能

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Cockpit CMS

Cockpit CMS

轻量级无头CMS平台，用于内容管理和API

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Code-Server

Code-Server

VS Code 在浏览器中运行，可实现从任何设备进行远程开发

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Coder

Coder

用于配置自托管云开发环境的开源平台

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CodiMD

CodiMD

用于文档和笔记的实时协作 Markdown 编辑器

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Collabora Online

Collabora Online

自托管的基于浏览器的办公套件，用于协作文档编辑

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CommaFeed

CommaFeed

受Google Reader启发的自托管RSS阅读器，支持键盘快捷键及移动应用

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ConvertX

ConvertX

自托管在线文件转换器，支持1000多种格式

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Convex

Convex

用于现代应用程序开发的开源响应式数据库平台

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COPS

COPS

轻量级PHP OPDS和HTML服务器，可将Calibre电子书库提供给移动阅读器和浏览器

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CoreControl

CoreControl

用于管理服务器、正常运行时间及网络基础设施的自托管仪表板

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Countly

Countly

适用于移动、网页和桌面应用程序的隐私优先产品分析

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Crawl4AI

Crawl4AI

用于 AI 应用的开源网络爬虫，具有 LLM-ready 输出

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

OSINT 平台将 27 个实时全球数据源整合到一个统一的可视化界面中

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

端到端加密的协作办公套件，具有零知识存储

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CyberChef

CyberChef

基于网络的加密、编码、压缩和数据分析运营工具

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Dagu

Dagu

基于DAG的工作流调度器，带Web界面，用于管理cron作业和任务管道

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Damselfly

Damselfly

自托管照片管理器，支持人脸识别和物体检测

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dashdot

dashdot

极简服务器仪表盘，实时显示CPU、内存、存储和网络统计数据

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Dashy

Dashy

一个可自托管的个人控制面板，带有小部件、主题和状态检查功能

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Databag

Databag

自托管的联邦式即时通讯工具，支持端到端加密和基于主题的讨论串

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Databasus

Databasus

Databasus 是一个数据库备份工具，用于 PostgreSQL、MySQL 和 MongoDB

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Dataline

Dataline

AI驱动的SQL聊天界面，用于探索和可视化任何数据库

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Dawarich

Dawarich

具有热图和旅行统计数据的自托管位置历史记录跟踪器

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite 是一个用于创建、设计和编辑 SQLite 数据库文件的可视化工具。

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Deno Deploy 专用的 Denoland 键值数据库

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Dify

Dify

用于构建结合 RAG、代理和工作流的 LLM 应用程序的开源平台

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Directus

Directus

无头CMS，通过动态API和管理后台封装数据库

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Dittofeed

Dittofeed

用于自动化多渠道消息传递的开源客户互动平台

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Diun

Diun

Docker 镜像更新通知器，用于在镜像更新时接收通知

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docassemble

docassemble

用于引导式访谈和自动化文档组装的开源专家系统

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Docker Registry

Docker Registry

用于存储和分发容器镜像的私有 Docker 注册表

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Dockge

Dockge

Dockge 是一个精美、易于使用且响应式的自托管 Docker Compose 堆栈管理器

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Docmost

Docmost

具有实时编辑功能的维基和文档协作平台

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Docspell

Docspell

支持 OCR、NLP 提取和全文搜索的自托管文档管理器

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Documenso

Documenso

开源数字签名文档平台

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DocuSeal

DocuSeal

具备电子签名功能的开源文档签署平台

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Dograh

Dograh

开源无代码平台，可在几分钟内构建 AI 语音智能体

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DokuWiki

DokuWiki

轻量级基于文件的Wiki平台，用于文档和知识库

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Dolibarr

Dolibarr

用于管理业务运营的开源ERP/CRM平台

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Domain Locker

Domain Locker

统一的域名组合管理和监控平台

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

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Downtify

Downtify

从 YouTube 下载包含专辑封面、歌词和元数据的 Spotify 音乐

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Dozzle

Dozzle

用于实时查看Docker容器日志的轻量级Web界面

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Dragonfly

Dragonfly

用于现代硬件的高性能 Redis 兼容内存数据存储

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draw.io

draw.io

免费开源的绘图工具，用于流程图、UML和网络图

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drawDB

drawDB

基于浏览器的数据库图表编辑器，支持SQL导出和导入

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Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

免费自托管的 Drizzle Studio 超强版，用于数据库管理

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Drupal

Drupal

用于构建和管理动态网站的开源内容管理系统

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DuckDNS

DuckDNS

用于将IP地址映射到域名的免费动态DNS服务

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DumbDo

DumbDo

DumbDo 是一个傻瓜式简单的自托管待办清单，就是好用

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Duplicati

Duplicati

支持云存储和远程服务器的加密备份解决方案

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

适用于企业和专业人士的免费预约排程系统

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

用于物联网和消息传递应用的轻量级 MQTT 代理

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EdgeDB

EdgeDB

基于PostgreSQL构建的新一代图关系数据库

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Elasticsearch

Elasticsearch

基于Apache Lucene的分布式搜索和分析引擎

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Element

Element

具有端到端加密和跨平台消息功能的安全 Matrix 客户端

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EmailEngine

EmailEngine

自托管电子邮件API代理，将IMAP和SMTP连接到REST端点

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Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

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EmbyStat

EmbyStat

适用于 Emby 和 Jellyfin 媒体服务器的统计和分析工具

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Enclosed

Enclosed

用于发送私密、安全加密笔记的极简网页应用程序

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ErsatzTV

ErsatzTV

自托管的IPTV服务器，可从您的媒体库构建直播频道

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Erugo

Erugo

自建文件共享平台，支持密码保护和有效期控制

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ESPHome

ESPHome

使用 YAML 控制 ESP8266/ESP32 微控制器的系统

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EspoCRM

EspoCRM

免费开源CRM，用于管理联系人、交易和客户关系

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Etherpad

Etherpad

具有实时编辑和版本历史的实时协作文档编辑器

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EverShop

EverShop

现代开源电子商务平台，基于 Node.js、React、GraphQL 和 PostgreSQL

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Evolution API

Evolution API

用于聊天机器人、自动化和消息集成的开源 WhatsApp API

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Evolution Go

Evolution Go

用 Go 编写的用于消息自动化的高性能 WhatsApp API 网关

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Excalidraw

Excalidraw

用于绘制手绘图和协作式头脑风暴的虚拟白板

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Expensave

Expensave

个人和家庭支出追踪应用程序

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ExpenseOwl

ExpenseOwl

轻量级自托管个人支出追踪器，带仪表盘和 CSV 导入

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Explo

Explo

将 ListenBrainz 推荐转化为您音乐库中的播放列表

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ezBookKeeping

ezBookKeeping

轻量级个人财务追踪器，具备移动PWA和收据扫描功能

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Faraday

Faraday

面向安全团队的开源漏洞管理平台

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Fasten Health

Fasten Health

自托管的个人和家庭电子病历管理器

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Fider

Fider

用于收集和管理用户反馈的开源反馈平台

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File Browser

File Browser

基于网络的 文件管理器，用于浏览、上传和管理您服务器上的文件

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File Drop

File Drop

使用 IPFS 技术的去中心化点对点文件共享

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FileFlows

FileFlows

自动化媒体文件处理器，可将文件尺寸缩小90%

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FileGator

FileGator

自托管多用户文件管理器，具有基于角色的权限且无需数据库

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Filestash

Filestash

自托管文件管理器，支持FTP、SFTP、S3、WebDAV以及20多种存储后端

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Firefly

Firefly

带有网站管理界面的简单 WireGuard VPN 服务器

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Firefly III

Firefly III

专业的自托管个人财务和预算管理器

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Firefox

Firefox

可通过 Web 界面访问的自托管 Firefox 浏览器

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Flagsmith

Flagsmith

支持A/B测试的开源功能开关和远程配置服务

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Flame

Flame

自托管的启动页和应用程序控制面板，适用于您的家庭实验室

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FlareSolverr

FlareSolverr

用于绕过 Cloudflare 保护进行网页抓取的代理服务器

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Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

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flatnotes

flatnotes

无数据库的 Markdown 笔记应用程序，具有 Wiki 链接和全文搜索

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Fleet

Fleet

基于 osquery 的开源设备管理和端点安全平台

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FlexGet

FlexGet

YAML驱动的自动化工具，用于从RSS、种子和Usenet下载媒体

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Flipt

Flipt

自托管的功能开关管理平台，集成Git

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Flowise

Flowise

用于构建 LLM 编排流程和 AI 智能体的开源低代码工具

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Focalboard

Focalboard

具有看板、表格和日历视图的开源项目管理工具

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Forgejo

Forgejo

带有 Web 界面和协作功能的自托管轻量级 Git 服务

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Form.io

Form.io

支持 REST API 的开源表单构建器和数据管理平台

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Formbricks

Formbricks

用于应用内、链接、网站和电子邮件反馈的开源调查平台

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FossFLOW

FossFLOW

基于浏览器的基础设施可视化等轴测绘图工具

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Foundry VTT

Foundry VTT

用于在线RPG战役的自托管虚拟桌面，支持地图和骰子

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FreeCAD

FreeCAD

可访问浏览器的参数化三维CAD建模器，用于工程和设计

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FreeScout

FreeScout

轻量级开源帮助台和共享收件箱系统

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FreshRSS

FreshRSS

自托管的RSS订阅源聚合器，用于管理和阅读您的订阅源

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Gatus

Gatus

面向开发者的状态页面，支持多协议正常运行时间监控和告警

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Gerrit

Gerrit

基于 Git 构建的企业级网页版代码审查系统

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Ghost

Ghost

Ghost 是一款功能强大的专业发布平台

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Ghostfolio

Ghostfolio

用于跟踪投资组合的开源财富管理软件

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GIMP

GIMP

可通过浏览器访问的专业图像编辑器和图形设计工具

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Gitea

Gitea

Gitea 是一个轻量级的开源 Git 托管平台

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GitIngest

GitIngest

Git到LLM友好文本转换器，用于AI驱动的代码分析。

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GitLab

GitLab

GitLab 是一个完整的用于 Git 仓库管理和 CI/CD 的 DevOps 平台

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Glance

Glance

自托管仪表盘，将您所有的信息流汇集于一处

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Glances

Glances

Glances 是一个带有网页界面的跨平台系统监控工具

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GlitchTip

GlitchTip

Sentry 兼容的错误跟踪和性能监控平台

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GLPI

GLPI

适用于IT运营的开源IT资产管理和帮助台软件

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GoatCounter

GoatCounter

隐私优先的网站分析，无需Cookie或个人数据追踪

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GoCD

GoCD

具有价值流映射和流水线建模的持续交付服务器

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Gogs

Gogs

Gogs 是一个自托管的 Git 服务，让项目管理更轻松。

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Gokapi

Gokapi

自托管文件共享服务器，支持过期链接和S3

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Gonic

Gonic

用 Go 编写的轻量级自托管 Subsonic 音乐流媒体服务器

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Gotenberg

Gotenberg

基于 Docker 的无状态 API，用于无缝 PDF 转换和生成

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Gotify

Gotify

自托管推送通知服务器，具有简单的REST API

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GoWA

GoWA

WhatsApp REST API 和用于多设备消息自动化的网页界面

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Grafana

Grafana

用于测量可视化和监测的开源可观测性平台

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Gramps Web

Gramps Web

用于构建和分享家谱的自托管家谱平台

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Grav

Grav

现代扁平文件内容管理系统，无需数据库，只需文件和文件夹。

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Grimmory

Grimmory

自托管的图书收藏管理器，内置阅读器和设备同步功能

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Grimoire

Grimoire

自托管书签管理器，支持自动元数据提取和全文搜索

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Grist

Grist

用于构建数据应用程序的开源电子表格数据库混合体

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Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

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GrowthBook

GrowthBook

开源功能开关和A/B测试平台

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Habitica

Habitica

游戏化的任务管理器，将生产力转化为RPG探险

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Halo

Halo

现代开源CMS，带有插件市场和基于块的编辑器

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Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

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Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

开源 GraphQL 引擎，可为任何数据库提供即时 API

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Headscale

Headscale

用于 WireGuard 网状网络的自托管 Tailscale 兼容控制服务器

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Healthchecks

Healthchecks

开源的 cron 作业和后台任务监控，提供即时警报

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HedgeDoc

HedgeDoc

用于团队文档实时协作的 Markdown 编辑器

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Heimdall

Heimdall

用于组织和访问您的网页服务的应用程序仪表板

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Hermes Agent

Hermes Agent

具有内置学习循环和多平台消息功能的自迭代AI智能体

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Hermes WebUI

Hermes WebUI

自托管的 Hermes AI 代理和 Web 聊天 UI 捆绑在一个 Docker 部署中

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Hermes Workspace

Hermes Workspace

Hermes AI 代理的开源 Web UI 指挥中心

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HeyForm

HeyForm

支持条件逻辑和分析的开源对话式表单构建器

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Hi.Events

开源自托管的事件管理和票务平台

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Homarr

Homarr

现代化自托管仪表盘，用于管理和监控您的所有服务

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Home Assistant

Home Assistant

用于控制智能设备的开源智能家居平台

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Homebox

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专为家庭用户打造的库存和整理系统

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Homebridge

Homebridge

通过插件连接非 Apple 智能家居设备的 HomeKit 网桥

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Homepage

集成 Docker 的现代化、可定制的应用程序控制面板

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Homer

Homer

用于组织您的所有服务器服务的简单的自托管静态仪表盘

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Hoop

具有自动数据屏蔽和审计跟踪的基础设施访问网关

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Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

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HortusFox

HortusFox

用于跟踪护理程序和管理花园的自托管植物管理系统

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Huginn

Huginn

用于构建监控代理的自托管自动化平台

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Hugo

Hugo

使用 Go 构建的闪电般快速的静态网站生成器

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HumHub

HumHub

面向团队的开源企业社交网络和内网平台

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imgproxy

imgproxy

用于调整大小、裁剪和格式转换的快速实时图像处理服务器

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Immich

Immich

Immich 是一个高性能的自托管照片和视频管理解决方案

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Infisical

Infisical

开源密钥管理器，用于跨团队和基础架构同步环境变量和 API 密钥

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InfluxDB 2

InfluxDB 2

具有 Flux 查询和集成网页 UI 的统一时间序列平台

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Inkscape

Inkscape

可访问浏览器的矢量图形编辑器，用于插图和 SVG 设计

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InsForge

InsForge

用于 AI 代理的开源后端平台，提供身份验证、数据库和存储功能

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InvenTree

InvenTree

面向工程团队的开源零件库存和 BOM 管理

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尊重隐私的 YouTube 替代前端，无广告或跟踪

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Invio

Invio

适用于自由职业者和小型团队的简约自托管发票系统

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Invoice Ninja

Invoice Ninja

适用于自由职业者和小型企业的开源发票和计费平台

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InvoiceShelf

InvoiceShelf

开源开票平台，包含估价、费用和支付门户

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Isso

Isso

轻量级、自托管的 Disqus 替代方案，适用于博客和静态网站

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IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

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ITFlow

ITFlow

适用于MSP的开源PSA平台，具备IT文档、工单和计费功能

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iTop

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用于 IT 服务和基础设施管理的开源 ITSM 平台和 CMDB

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Jackett

Jackett

Torrent 跟踪代理服务器，为 Sonarr、Radarr 和其他自动化工具转换查询

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Jaeger

Jaeger

Jaeger 是一个用于监控微服务的开源分布式追踪系统

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Jellyfin

Jellyfin

免费的开源媒体服务器，用于整理和串流您的媒体库

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Jellyseerr

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适用于 Jellyfin、Emby 和 Plex 的媒体请求管理工具，具备审批工作流

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Jenkins

Jenkins

Jenkins 是一个开源自动化服务器，用于CI/CD管道

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Jitsi Meet

Jitsi Meet

自托管视频会议平台，支持屏幕共享和录制

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Jitsu

Jitsu

面向工程师的开源客户数据平台和事件流管道

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JobOps

JobOps

自托管的求职流程，可搜索招聘网站并定制简历

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Joomla

Joomla

用于构建动态网站和 Web 应用程序的开源内容管理系统

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Joplin Server

Joplin Server

Joplin 笔记应用程序的自托管同步服务器

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Jotty

Jotty

轻量级笔记和清单应用，支持 Markdown 和看板

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jsreport

jsreport

基于HTML模板的自托管报告服务器，用于PDF、Excel和DOCX

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JumpServer

JumpServer

用于 SSH、RDP 和数据库会话的集中式特权访问网关

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Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

用于实时代码、数据分析和可视化的交互式网络环境

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JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab 是一个用于笔记本和代码的基于网络的交互式开发环境

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Juxtapose

Juxtapose

将 Webhook 连接到消息平台的自托管通知路由器

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Kan

Kan

开源看板和项目管理工具，Trello 替代方案

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Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

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Kaneo

Kaneo

具有看板和 GitHub 集成的开源项目管理

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Kapowarr

Kapowarr

自托管漫画管理器，用于自动下载和整理

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Karakeep

Karakeep

Karakeep 是一个自托管的书签管理器，具有 AI 驱动的标签和搜索功能

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Kavita

Kavita

自托管的漫画、日漫和电子书数字图书馆

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Keila

Keila

自建电子报平台，支持拖放编辑器和 SMTP 投递

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Kener

Kener

具备事件管理功能的开源状态页和正常运行时间监控平台

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Kestra

Kestra

用于数据管道和自动化的开源工作流编排平台

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Keycloak

Keycloak

开源身份和访问管理支持 SSO、OAuth2 和 SAML

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Khoj

Khoj

用于与您的文档和网络聊天的开源 AI 助手

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Kibana

Kibana

用于 Elasticsearch 的开源可视化界面，提供仪表盘和搜索功能

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Kill Bill

Kill Bill

适用于SaaS和市场的开源订阅计费和支付平台

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Kimai

Kimai

适用于自由职业者、机构和团队的自托管工时追踪工具

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KitchenOwl

KitchenOwl

自托管的共享购物清单、食谱管理器和膳食计划器

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Koillection

Koillection

用于编目书籍、游戏、唱片等的自托管收藏管理器

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Komari

Komari

轻量级自托管服务器监控仪表盘，提供实时指标

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Komga

Komga

自托管的漫画、日漫、杂志和电子书媒体服务器，支持 OPDS 和同步

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Kong

Kong

专为混合云和多云环境构建的云原生 API 网关

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Kotaemon

Kotaemon

开源文档问答聊天机器人，支持多LLM和OCR

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Kroki

Kroki

统一的图表即代码 API，支持通过 HTTP 渲染 30 多种图表类型

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Kutt

Kutt

现代自托管短链接服务，支持自定义域名、数据分析和 REST API

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Label Studio

Label Studio

用于机器学习项目的开源数据标注和注释平台

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Lago

Lago

开源计量和按用量计费平台

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Langflow

Langflow

Langflow 是一个可视化AI工作流构建器，用于创建大型语言模型（LLM）应用程序

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Langfuse

Langfuse

用于可观测性和评估的开源LLM工程平台

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LanguageTool

LanguageTool

支持25+种语言的开源语法、风格和拼写检查器

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LazyLibrarian

LazyLibrarian

适用于电子书和有声读物下载并支持作者追踪的自托管自动化

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Leantime

Leantime

专为非项目经理设计的开源项目管理系统

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Lemmy

Lemmy

用于自托管论坛的联邦式链接聚合器和讨论平台

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LibreChat

LibreChat

LibreChat 是一个人工智能聊天界面，通过 RAG 支持，可用于多提供方 LLM 使用

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LibreDesk

LibreDesk

开源客服系统，支持全渠道工单、在线聊天和SLA管理

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LibrePhotos

LibrePhotos

自托管的照片管理，具有人脸识别和 AI 驱动的搜索功能

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LibreSpeed

LibreSpeed

自托管HTML5互联网测速服务器，内置结果数据库

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LibreTranslate

LibreTranslate

免费开源的完全自托管机器翻译API

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Lidarr

Lidarr

适用于 Usenet 和 torrents 的自动化音乐收藏管理和整理工具

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Lightdash

Lightdash

基于 dbt 构建的开源BI平台，用于数据探索和仪表盘

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LimeSurvey

LimeSurvey

专业的在线调查平台，用于创建和管理问卷

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Linkding

Linkding

Linkding 是一个极简、快速、自托管的书签管理器

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LinkStack

LinkStack

自托管的 Linktree 替代方案，用于品牌化的个人简介链接页面

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Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden 是一个自托管的书签管理器，具有全页归档功能

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Listmonk

Listmonk

高性能自托管电子报和邮件列表管理器

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LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM 是一个人工智能网关，可使用 OpenAI 格式调用 100 多个 LLM

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Livebook

Livebook

用于数据科学、机器学习和实时协作的开源 Elixir 笔记本

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LLDAP

LLDAP

轻量级认证服务器，为自托管应用程序提供简化的LDAP后端

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LMS

LMS

轻量级自托管音乐流媒体服务器，支持 Subsonic API

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LobeChat

LobeChat

现代开源 AI 聊天框架，支持多个 LLM 提供商

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Local Deep Research

Local Deep Research

由云端 LLM 提供商提供支持的自托管 AI 深度研究助手

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LocalAI

LocalAI

用于本地AI模型推理的自托管OpenAI兼容API服务器

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Locust

Locust

基于 Python 的分布式负载测试工具，具有实时 Web UI

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Logseq

Logseq

自托管的隐私优先知识库和基于块的大纲工具

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Logto

Logto

Logto 是一个全面的身份和认证平台，支持 OAuth 和 OIDC

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LubeLogger

LubeLogger

全面的车辆维护和燃油管理系统

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Lychee

Lychee

自托管的照片管理平台，具备相册整理、EXIF浏览和精细的共享控制功能

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Mage AI

Mage AI

Mage AI 是一个数据管道工具，用于构建和管理ETL工作流

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Mail-Archiver

Mail-Archiver

自托管电子邮件归档，支持IMAP同步、全文搜索和导出

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Mailpit

Mailpit

开源 SMTP 电子邮件测试工具，为开发人员提供基于浏览器的收件箱

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Maloja

Maloja

自托管音乐播放记录数据库，附带个人听歌榜单

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Manticore Search

Manticore Search

通过MySQL协议支持全文和向量搜索的开源搜索引擎

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MariaDB

MariaDB

开源关系型数据库服务器，可直接替代 MySQL

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Marimo

Marimo

开源响应式 Python 笔记本，支持 SQL 和可重现执行

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Marreta

Marreta

自托管文章代理，提供纯净无广告的阅读体验，并带有智能缓存。

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Mastodon

Mastodon

基于 ActivityPub 标准的自托管联邦式微博服务器

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Mathesar

Mathesar

用于探索和编辑PostgreSQL数据库的电子表格式Web界面

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Matomo

Matomo

领先的开源网站分析平台，拥有完整的数据所有权和隐私

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Matrix Synapse

Matrix Synapse

用于去中心化、加密通信的开源 Matrix 家用服务器

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Mattermost

Mattermost

具有消息传递、文件共享和集成功能的开源团队协作平台

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Mautic

Mautic

开源营销自动化，用于电子邮件营销活动、潜在客户评分和客户旅程

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MaxKB

MaxKB

MaxKB 是一个开源平台，用于构建企业级 AI 知识库代理

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Mayan EDMS

Mayan EDMS

支持 OCR、全文搜索和工作流的开源文档管理

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Maybe

Maybe

开源个人理财和财富管理应用程序

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Mazanoke

Mazanoke

基于浏览器的图像优化器，支持格式转换和EXIF信息剥离

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Mealie

Mealie

Mealie 是一个自托管的食谱管理器，具有膳食计划和购物清单功能

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Medusa

Medusa

支持 Plex 和 Jellyfin 的电视剧自动视频库管理器

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Meilisearch

Meilisearch

现代应用的极速搜索引擎

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Memgraph

Memgraph

用于连接数据实时分析的内存图数据库

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Memos

Memos

Memos 是一个轻量级、隐私优先的笔记应用程序

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MeshCentral

MeshCentral

适用于桌面、服务器和物联网设备的自托管远程监控和管理平台

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Metabase

Metabase

用于数据可视化和分析的开源商业智能平台

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MetaTrader 5

MetaTrader 5

浏览器可访问的 MetaTrader 5 交易终端，可进行24/7外汇和差价合约交易

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MeTube

MeTube

MeTube 是一个基于网络的视频下载器，用于YouTube和其他平台

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MicroBin

MicroBin

基于 Rust 的轻量级自托管粘贴板、文件分享器和短链接服务

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Milvus

Milvus

专为 AI 应用和相似性搜索而构建的开源向量数据库

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MindsDB

MindsDB

MindsDB 是一个AI平台，用于利用企业数据构建机器学习模型

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Mini QR

Mini QR

自托管二维码生成器，支持自定义样式和批量导出

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Miniflux

Miniflux

简约而独具风格的RSS阅读器，拥有简洁的网页界面

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MiroFish

MiroFish

由多智能体群智能模拟驱动的AI预测引擎

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MiroTalk

MiroTalk

自托管P2P视频会议，支持无限房间和屏幕共享

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Mongo Express

Mongo Express

网页版 MongoDB 管理界面，用于浏览、编辑和管理数据库

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MongoDB 4

MongoDB 4

文档专用的 NoSQL 数据库，具有类似 JSON 的文档存储功能

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Monica

Monica

记录生活的个人关系管理系统

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Moodist

Moodist

环境音景混合器，附带效率工具，助您深度专注和放松

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Moodle

Moodle

全球超过4.89亿用户信赖的开源学习管理系统

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Morphic

Morphic

开源 AI 搜索引擎，具有生成式答案和来源引用

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mStream

mStream

轻量级的自托管音乐流媒体服务器，支持原生 iOS 和 Android 应用

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Mylar3

Mylar3

自托管自动化漫画下载器和库管理器

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MySQL

MySQL

快速、可靠的开源关系型数据库，适用于Web和应用工作负载

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n8n

n8n

采用可视化节点界面的工作流自动化平台

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Nango

Nango

用于 300 多个服务的开源 OAuth 和 API 集成平台

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NATS

NATS

支持发布/订阅、请求/回复和 JetStream 的云原生消息系统

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Navidrome

Navidrome

Navidrome 是一个自托管的音乐服务器，支持网页和移动流媒体

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Neko

Neko

自托管的虚拟浏览器，用于协作式网页浏览和流媒体

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Neo4j

Neo4j

全球领先的开源图数据库，用于关联数据

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NetBird Client

NetBird Client

安全的基于 WireGuard 的网状 VPN 客户端，支持 SSO 和精细访问控制

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NetBox

NetBox

用于 IPAM、DCIM 和文档的开源网络基础设施建模

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Netdata

Netdata

实时基础设施监控代理，支持 800+ 集成

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New API

New API

新API是一个LLM网关和面向多个提供商的AI资产管理系统

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Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud 是一个强大的自托管生产力平台

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Nexterm

Nexterm

用于 SSH、VNC 和 RDP 连接的基于浏览器的服务器管理

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Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

适用于 Maven、npm、Docker 和 PyPI 的通用制品库管理器

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NocoBase

NocoBase

NocoBase 是一个可扩展的无代码/低代码平台，用于构建应用程序

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NocoDB

NocoDB

开源的 Airtable 替代方案，将数据库转化为智能电子表格

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Node-RED

Node-RED

低代码可视化工具，用于集成物联网设备、API 和在线服务

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NodeBB

NodeBB

NodeBB 是一个现代的实时讨论平台，用于构建社区论坛

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Norish

Norish

自托管食谱管理器，支持社交媒体导入和家庭同步

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NoteDiscovery

NoteDiscovery

自托管的 Markdown 知识库，支持图谱视图和 AI 集成

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Notifuse

Notifuse

自托管电子邮件营销和事务性电子邮件平台

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Novu

Novu

用于电子邮件、短信和推送交付的开源通知基础设施

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ntfy

ntfy

自托管推送通知服务器，用于通过简单的HTTP请求发送警报

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NZBGet

NZBGet

高效的 C++ Usenet 二进制下载器，支持 PAR2 修复和 Web UI

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NZBHydra2

NZBHydra2

Usenet 元搜索聚合器，通过一个 Newznab API 统一了索引器

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October CMS

October CMS

用于构建灵活网站和 Web 应用程序的基于 Laravel 的 PHP 内容管理系统

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Odoo

Odoo

用于业务管理和电子商务的开源ERP和CRM平台

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Odysseus

Odysseus

自托管AI工作区，具备聊天、代理、深度研究和持久记忆功能

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OliveTin

OliveTin

用于安全运行预定义 shell 命令的自托管 Web UI

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Ollama

Ollama

在本地运行大型语言模型，为AI应用提供简单的API

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Ombi

Ombi

适用于 Plex、Emby 和 Jellyfin 的自托管请求系统，具备自动履行功能

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OmniTools

OmniTools

OmniTools 是一款多功能网络工具包，提供80多种日常实用工具。

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OneDev

OneDev

OneDev 是一个自托管的 Git 服务器，内置 CI/CD 和项目管理。

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OneTimeSecret

OneTimeSecret

通过一次性查看链接分享阅后即焚的秘密

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ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

自托管在线办公套件，支持兼容MS Office的协同编辑

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Onyx

Onyx

开源AI聊天和企业搜索平台，兼容所有LLM

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Open Journal Systems

Open Journal Systems

开源学术期刊管理和开放获取出版平台

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Open Notebook

Open Notebook

一款基于AI的笔记本应用，可在同一个工作空间内进行写作、研究和知识整理。

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Open WebUI

Open WebUI

自托管 AI 聊天界面，支持多个 LLM 提供商，并具备 RAG 功能

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OpenBao

OpenBao

开源密钥管理器，用于存储和访问敏感凭据

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OpenClaw

OpenClaw

个人AI助手，具备多渠道消息支持（前身为 Moltbot/Clawdbot）

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OpenCloud

OpenCloud

开源文件同步和协作，内置身份管理

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OpenEMR

OpenEMR

面向诊所的开源电子健康档案和诊所管理

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Opengist

Opengist

由 Git 驱动的自托管 Pastebin，GitHub Gist 的开源替代品

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OpenHands

OpenHands

用于软件工程任务的开源自主AI代理

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OpenHuman

OpenHuman

自托管的个人AI核心，具备记忆、智能体和118+应用集成

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OpenObserve

OpenObserve

用于日志、指标、追踪和仪表盘的云原生可观测性平台

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OpenPanel

OpenPanel

隐私优先的产品分析，提供实时仪表盘和会话回放

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OpenProject

OpenProject

具有甘特图、敏捷看板、时间跟踪的开源项目管理

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OpenSearch

OpenSearch

开源搜索和分析引擎，Elasticsearch 的社区分支

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OpenSign

OpenSign

免费和开源的 DocuSign 替代方案，用于具有法律约束力的文档签名

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OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

自托管的 HTML5 网络测速，无需 Flash 或 Java

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OpenViking

OpenViking

OpenViking 是一个为AI智能体构建的开源上下文数据库

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OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

功能齐全的VPN服务器，带有基于网络管理和客户端管理

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OpnForm

OpnForm

开源表单构建器，具有条件逻辑、嵌入功能和响应管理

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OrangeHRM

OrangeHRM

用于员工、休假和招聘管理的开源人力资源平台

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Outline

Outline

Outline 是一个现代的团队维基和知识库，支持实时协作

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Overleaf

Overleaf

用于科学和学术写作的开源协作式 LaTeX 编辑器

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Overseerr

Overseerr

适用于 Plex 的媒体请求管理和发现工具，支持审批流程

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Owncast

Owncast

自托管的直播和聊天服务器，支持 RTMP 和 Fediverse

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ownCloud

ownCloud

适用于团队的自托管文件同步、共享和协作平台

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OxiCloud

OxiCloud

轻量级、基于Rust的自托管云存储，支持Nextcloud客户端

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PairDrop

PairDrop

PairDrop 是一个基于网络的文件共享工具，可在设备间即时传输

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Paisa

Paisa

个人理财追踪器，支持复式记账和投资追踪

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

通过 Pangolin 实现安全远程访问的用户空间 WireGuard 隧道客户端

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Paperclip

Paperclip

Paperclip 是一个面向自主团队的 AI/ML 编排平台

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

将纸质文档转化为可搜索数字档案的文档管理系统

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Papermerge

Papermerge

用于扫描、OCR和组织PDF文件的开源文档管理系统

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Papra

Papra

极简的开源文档管理和归档平台

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Parseable

Parseable

用于日志、指标和追踪的开源可观测性数据湖

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Passbolt

Passbolt

开源团队密码管理器，具有端到端 OpenPGP 加密和共享功能

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Password Pusher

Password Pusher

自托管的秘密共享，支持密码和文件的一次性过期链接

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Pastefy

Pastefy

Pastefy 是一个自托管的 Pastebin，用于安全地共享代码片段。

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PatchMon

PatchMon

自托管 Linux 补丁管理和机群监控平台

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Paymenter

Paymenter

用于托管公司的开源计费和订阅管理平台

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PdfDing

PdfDing

自托管PDF管理器，支持跨设备同步和基于浏览器的批注

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PeerTube

PeerTube

用于自托管YouTube风格托管的联邦式点对点视频平台

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Penpot

Penpot

Penpot 是一个用于 UI/UX 协作的开源设计平台