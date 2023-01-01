适用于网页和移动设备的自托管双重身份验证码管理器部署
AI API 路由代理，支持 40 多个 LLM 提供商的 token 优化部署
Ackee 是一个自托管的 Node.js 分析工具，用于注重隐私的网站跟踪部署
开源无代码工作流自动化，支持200多个应用集成部署
一站式工作空间，整合文档、白板和数据库，并由 AI 赋能部署
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory部署
用于提示、评估和 LLM 可观测性的开源 LLMOps 平台部署
AI编码代理的持久内存，结合混合BM25向量和图搜索部署
通过兼容 Subsonic 的 API 服务器流式传输个人音乐库部署
带有交互式地图、统计数据和多用户支持的个人飞行日志部署
Free open-source accounting software for small businesses and freelancers部署
自托管知识库，支持扩展Markdown和按文档权限部署
自托管文件列表和WebDAV服务器，支持30多种存储后端部署
用于从 YouTube 和其他网站下载视频的网页界面部署
Ampache是一个基于Web的音频/视频流应用程序和媒体管理器部署
轻量级自托管维基，具有Git支持的页面和Markdown编辑功能部署
AnonUpload 是一个安全的匿名文件共享应用程序，无需数据库要求部署
一站式AI应用，用于RAG、代理和聊天机器人，支持任何LLM提供商部署
用于 RDP、VNC、SSH 和 Telnet 的无客户端网页版远程桌面网关部署
基于 Apache Lucene 构建的企业级开源搜索平台部署
Apache Superset 是一个用于 BI 的现代化数据探索和可视化平台部署
AppFlowy 是一个 AI 驱动的开源工作区和 Notion 替代品部署
轻量级 REST API，用于向 120 多个服务发送推送通知部署
适用于移动、桌面和网络应用的隐私优先SDK分析部署
用于图、文档、键值和时间序列数据的多模型数据库部署
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets部署
轻量级自托管评论系统，采用 Go 后端和可嵌入的 JS 小部件部署
AstrBot 是一个开源的多平台AI聊天机器人框架部署
开源自托管认证服务器，支持社交登录、MFA 和 RBAC部署
用于 PostgreSQL 自动化的开源自托管数据库即服务平台部署
用于 torrent 和 usenet 的现代下载自动化工具，具有实时 IRC 监控功能部署
开源的 Zapier 替代方案，用于连接应用程序和自动化工作流程部署
restic备份的Web界面，支持调度、加密和文件级恢复部署
用于日历和联系人的自托管 CalDAV 和 CardDAV 服务器部署
开源无代码数据库和适用于团队的 Airtable 替代方案部署
Sonarr 和 Radarr 的自动化字幕管理及下载助手部署
专注于每日打卡和连续记录的极简自托管习惯追踪器部署
隐私优先的基于浏览器的PDF工具包，用于合并、拆分、转换和编辑PDF部署
具有 Docker 统计和通知功能的轻量级服务器监控平台部署
轻量级自托管云存储，支持文件同步和 CalDAV/CardDAV部署
自托管的财务会计平台，具备智能报告和多币种支持部署
自托管音乐流媒体服务器，支持网页播放器和移动应用部署
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite部署
AI 驱动的笔记和微博文平台，支持 Markdown 和任务管理部署
用于 Bluesky 去中心化社交网络的个人数据服务器部署
用于在浏览器中生成全栈应用的自托管AI编码助手部署
电子书和有声读物收藏管理器，Readarr 社区重启部署
适用于团队的结构化自托管维基，具备书籍、章节、页面和搜索功能部署
将任何公共 Telegram 频道转换为支持 RSS 的 SEO 友好型微博部署
无头 Chrome 浏览器即服务，用于网络抓取和自动化部署
用于在几分钟内构建业务应用程序和工作流程的低代码平台部署
用于自动化构建和部署的自托管 CI/CD 框架部署
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments部署
Calibre-Web 是一个用于浏览、阅读和管理电子书库的网络应用程序部署
隐私优先的零追踪工作量证明CAPTCHA替代方案部署
开源 IAM 平台，配备 SSO、OAuth 2.0、OIDC 和 SAML 支持部署
Centrifugo 是一个可扩展的实时消息服务器，用于构建实时应用程序部署
开源数据库图表编辑器，支持AI DDL导出和模式可视化部署
注重隐私的ChatGPT网页界面，支持本地数据存储和对话管理部署
全栈正常运行时间与基础设施监控，并提供公共状态页面部署
自托管文件库，用于通过可共享链接上传和共享文件部署
开源员工入职平台，集成 Slack 机器人和工作流自动化部署
用于 AI 应用程序和语义搜索的开源嵌入式数据库部署
没有古腾堡块编辑器的WordPress分支，侧重于稳定性部署
用于实时分析的列式OLAP数据库，具有毫秒级查询延迟部署
Cloudflare Tunnel 守护安全远程访问，无需开放端口部署
VS Code 在浏览器中运行，可实现从任何设备进行远程开发部署
用于文档和笔记的实时协作 Markdown 编辑器部署
自托管的基于浏览器的办公套件，用于协作文档编辑部署
受Google Reader启发的自托管RSS阅读器，支持键盘快捷键及移动应用部署
轻量级PHP OPDS和HTML服务器，可将Calibre电子书库提供给移动阅读器和浏览器部署
用于管理服务器、正常运行时间及网络基础设施的自托管仪表板部署
适用于移动、网页和桌面应用程序的隐私优先产品分析部署
用于 AI 应用的开源网络爬虫，具有 LLM-ready 输出部署
Multi-server task scheduler and runner with web-based interface部署
OSINT 平台将 27 个实时全球数据源整合到一个统一的可视化界面中部署
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote部署
基于DAG的工作流调度器，带Web界面，用于管理cron作业和任务管道部署
极简服务器仪表盘，实时显示CPU、内存、存储和网络统计数据部署
一个可自托管的个人控制面板，带有小部件、主题和状态检查功能部署
自托管的联邦式即时通讯工具，支持端到端加密和基于主题的讨论串部署
Databasus 是一个数据库备份工具，用于 PostgreSQL、MySQL 和 MongoDB部署
AI驱动的SQL聊天界面，用于探索和可视化任何数据库部署
具有热图和旅行统计数据的自托管位置历史记录跟踪器部署
DB Browser for SQLite 是一个用于创建、设计和编辑 SQLite 数据库文件的可视化工具。部署
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support部署
Deno Deploy 专用的 Denoland 键值数据库部署
用于构建结合 RAG、代理和工作流的 LLM 应用程序的开源平台部署
无头CMS，通过动态API和管理后台封装数据库部署
Docker 镜像更新通知器，用于在镜像更新时接收通知部署
用于存储和分发容器镜像的私有 Docker 注册表部署
Dockge 是一个精美、易于使用且响应式的自托管 Docker Compose 堆栈管理器部署
支持 OCR、NLP 提取和全文搜索的自托管文档管理器部署
开源无代码平台，可在几分钟内构建 AI 语音智能体部署
轻量级基于文件的Wiki平台，用于文档和知识库部署
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities部署
从 YouTube 下载包含专辑封面、歌词和元数据的 Spotify 音乐部署
用于实时查看Docker容器日志的轻量级Web界面部署
用于现代硬件的高性能 Redis 兼容内存数据存储部署
免费开源的绘图工具，用于流程图、UML和网络图部署
基于浏览器的数据库图表编辑器，支持SQL导出和导入部署
免费自托管的 Drizzle Studio 超强版，用于数据库管理部署
DumbDo 是一个傻瓜式简单的自托管待办清单，就是好用部署
用于物联网和消息传递应用的轻量级 MQTT 代理部署
基于PostgreSQL构建的新一代图关系数据库部署
基于Apache Lucene的分布式搜索和分析引擎部署
具有端到端加密和跨平台消息功能的安全 Matrix 客户端部署
自托管电子邮件API代理，将IMAP和SMTP连接到REST端点部署
Personal media server with automatic streaming and device conversion部署
适用于 Emby 和 Jellyfin 媒体服务器的统计和分析工具部署
自托管的IPTV服务器，可从您的媒体库构建直播频道部署
使用 YAML 控制 ESP8266/ESP32 微控制器的系统部署
免费开源CRM，用于管理联系人、交易和客户关系部署
现代开源电子商务平台，基于 Node.js、React、GraphQL 和 PostgreSQL部署
用于聊天机器人、自动化和消息集成的开源 WhatsApp API部署
用 Go 编写的用于消息自动化的高性能 WhatsApp API 网关部署
轻量级自托管个人支出追踪器，带仪表盘和 CSV 导入部署
将 ListenBrainz 推荐转化为您音乐库中的播放列表部署
轻量级个人财务追踪器，具备移动PWA和收据扫描功能部署
基于网络的 文件管理器，用于浏览、上传和管理您服务器上的文件部署
自托管多用户文件管理器，具有基于角色的权限且无需数据库部署
自托管文件管理器，支持FTP、SFTP、S3、WebDAV以及20多种存储后端部署
带有网站管理界面的简单 WireGuard VPN 服务器部署
可通过 Web 界面访问的自托管 Firefox 浏览器部署
自托管的启动页和应用程序控制面板，适用于您的家庭实验室部署
用于绕过 Cloudflare 保护进行网页抓取的代理服务器部署
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities部署
无数据库的 Markdown 笔记应用程序，具有 Wiki 链接和全文搜索部署
基于 osquery 的开源设备管理和端点安全平台部署
YAML驱动的自动化工具，用于从RSS、种子和Usenet下载媒体部署
用于构建 LLM 编排流程和 AI 智能体的开源低代码工具部署
带有 Web 界面和协作功能的自托管轻量级 Git 服务部署
支持 REST API 的开源表单构建器和数据管理平台部署
用于应用内、链接、网站和电子邮件反馈的开源调查平台部署
用于在线RPG战役的自托管虚拟桌面，支持地图和骰子部署
可访问浏览器的参数化三维CAD建模器，用于工程和设计部署
自托管的RSS订阅源聚合器，用于管理和阅读您的订阅源部署
面向开发者的状态页面，支持多协议正常运行时间监控和告警部署
可通过浏览器访问的专业图像编辑器和图形设计工具部署
Gitea 是一个轻量级的开源 Git 托管平台部署
Git到LLM友好文本转换器，用于AI驱动的代码分析。部署
GitLab 是一个完整的用于 Git 仓库管理和 CI/CD 的 DevOps 平台部署
Glances 是一个带有网页界面的跨平台系统监控工具部署
隐私优先的网站分析，无需Cookie或个人数据追踪部署
Gogs 是一个自托管的 Git 服务，让项目管理更轻松。部署
用 Go 编写的轻量级自托管 Subsonic 音乐流媒体服务器部署
基于 Docker 的无状态 API，用于无缝 PDF 转换和生成部署
自托管推送通知服务器，具有简单的REST API部署
WhatsApp REST API 和用于多设备消息自动化的网页界面部署
现代扁平文件内容管理系统，无需数据库，只需文件和文件夹。部署
自托管的图书收藏管理器，内置阅读器和设备同步功能部署
自托管书签管理器，支持自动元数据提取和全文搜索部署
用于构建数据应用程序的开源电子表格数据库混合体部署
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory部署
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments部署
开源 GraphQL 引擎，可为任何数据库提供即时 API部署
用于 WireGuard 网状网络的自托管 Tailscale 兼容控制服务器部署
开源的 cron 作业和后台任务监控，提供即时警报部署
用于团队文档实时协作的 Markdown 编辑器部署
具有内置学习循环和多平台消息功能的自迭代AI智能体部署
自托管的 Hermes AI 代理和 Web 聊天 UI 捆绑在一个 Docker 部署中部署
Hermes AI 代理的开源 Web UI 指挥中心部署
现代化自托管仪表盘，用于管理和监控您的所有服务部署
通过插件连接非 Apple 智能家居设备的 HomeKit 网桥部署
集成 Docker 的现代化、可定制的应用程序控制面板部署
用于组织您的所有服务器服务的简单的自托管静态仪表盘部署
Open-source API development and testing platform for developers and teams部署
用于跟踪护理程序和管理花园的自托管植物管理系统部署
用于调整大小、裁剪和格式转换的快速实时图像处理服务器部署
Immich 是一个高性能的自托管照片和视频管理解决方案部署
开源密钥管理器，用于跨团队和基础架构同步环境变量和 API 密钥部署
具有 Flux 查询和集成网页 UI 的统一时间序列平台部署
可访问浏览器的矢量图形编辑器，用于插图和 SVG 设计部署
用于 AI 代理的开源后端平台，提供身份验证、数据库和存储功能部署
尊重隐私的 YouTube 替代前端，无广告或跟踪部署
适用于自由职业者和小型团队的简约自托管发票系统部署
适用于自由职业者和小型企业的开源发票和计费平台部署
轻量级、自托管的 Disqus 替代方案，适用于博客和静态网站部署
Collection of handy online tools for developers and IT professionals部署
适用于MSP的开源PSA平台，具备IT文档、工单和计费功能部署
用于 IT 服务和基础设施管理的开源 ITSM 平台和 CMDB部署
Torrent 跟踪代理服务器，为 Sonarr、Radarr 和其他自动化工具转换查询部署
Jaeger 是一个用于监控微服务的开源分布式追踪系统部署
免费的开源媒体服务器，用于整理和串流您的媒体库部署
适用于 Jellyfin、Emby 和 Plex 的媒体请求管理工具，具备审批工作流部署
Jenkins 是一个开源自动化服务器，用于CI/CD管道部署
用于构建动态网站和 Web 应用程序的开源内容管理系统部署
轻量级笔记和清单应用，支持 Markdown 和看板部署
基于HTML模板的自托管报告服务器，用于PDF、Excel和DOCX部署
用于 SSH、RDP 和数据库会话的集中式特权访问网关部署
用于实时代码、数据分析和可视化的交互式网络环境部署
JupyterLab 是一个用于笔记本和代码的基于网络的交互式开发环境部署
将 Webhook 连接到消息平台的自托管通知路由器部署
开源看板和项目管理工具，Trello 替代方案部署
Kanboard is a free and open-source Kanban project management software部署
Karakeep 是一个自托管的书签管理器，具有 AI 驱动的标签和搜索功能部署
自建电子报平台，支持拖放编辑器和 SMTP 投递部署
具备事件管理功能的开源状态页和正常运行时间监控平台部署
开源身份和访问管理支持 SSO、OAuth2 和 SAML部署
用于 Elasticsearch 的开源可视化界面，提供仪表盘和搜索功能部署
适用于自由职业者、机构和团队的自托管工时追踪工具部署
自托管的漫画、日漫、杂志和电子书媒体服务器，支持 OPDS 和同步部署
专为混合云和多云环境构建的云原生 API 网关部署
统一的图表即代码 API，支持通过 HTTP 渲染 30 多种图表类型部署
现代自托管短链接服务，支持自定义域名、数据分析和 REST API部署
Langflow 是一个可视化AI工作流构建器，用于创建大型语言模型（LLM）应用程序部署
适用于电子书和有声读物下载并支持作者追踪的自托管自动化部署
LibreChat 是一个人工智能聊天界面，通过 RAG 支持，可用于多提供方 LLM 使用部署
开源客服系统，支持全渠道工单、在线聊天和SLA管理部署
自托管的照片管理，具有人脸识别和 AI 驱动的搜索功能部署
自托管HTML5互联网测速服务器，内置结果数据库部署
适用于 Usenet 和 torrents 的自动化音乐收藏管理和整理工具部署
基于 dbt 构建的开源BI平台，用于数据探索和仪表盘部署
Linkding 是一个极简、快速、自托管的书签管理器部署
自托管的 Linktree 替代方案，用于品牌化的个人简介链接页面部署
Linkwarden 是一个自托管的书签管理器，具有全页归档功能部署
LiteLLM 是一个人工智能网关，可使用 OpenAI 格式调用 100 多个 LLM部署
用于数据科学、机器学习和实时协作的开源 Elixir 笔记本部署
轻量级认证服务器，为自托管应用程序提供简化的LDAP后端部署
轻量级自托管音乐流媒体服务器，支持 Subsonic API部署
现代开源 AI 聊天框架，支持多个 LLM 提供商部署
由云端 LLM 提供商提供支持的自托管 AI 深度研究助手部署
用于本地AI模型推理的自托管OpenAI兼容API服务器部署
基于 Python 的分布式负载测试工具，具有实时 Web UI部署
Logto 是一个全面的身份和认证平台，支持 OAuth 和 OIDC部署
自托管的照片管理平台，具备相册整理、EXIF浏览和精细的共享控制功能部署
Mage AI 是一个数据管道工具，用于构建和管理ETL工作流部署
自托管电子邮件归档，支持IMAP同步、全文搜索和导出部署
开源 SMTP 电子邮件测试工具，为开发人员提供基于浏览器的收件箱部署
通过MySQL协议支持全文和向量搜索的开源搜索引擎部署
开源关系型数据库服务器，可直接替代 MySQL部署
开源响应式 Python 笔记本，支持 SQL 和可重现执行部署
自托管文章代理，提供纯净无广告的阅读体验，并带有智能缓存。部署
基于 ActivityPub 标准的自托管联邦式微博服务器部署
用于探索和编辑PostgreSQL数据库的电子表格式Web界面部署
领先的开源网站分析平台，拥有完整的数据所有权和隐私部署
用于去中心化、加密通信的开源 Matrix 家用服务器部署
具有消息传递、文件共享和集成功能的开源团队协作平台部署
开源营销自动化，用于电子邮件营销活动、潜在客户评分和客户旅程部署
MaxKB 是一个开源平台，用于构建企业级 AI 知识库代理部署
基于浏览器的图像优化器，支持格式转换和EXIF信息剥离部署
Mealie 是一个自托管的食谱管理器，具有膳食计划和购物清单功能部署
支持 Plex 和 Jellyfin 的电视剧自动视频库管理器部署
Memos 是一个轻量级、隐私优先的笔记应用程序部署
适用于桌面、服务器和物联网设备的自托管远程监控和管理平台部署
浏览器可访问的 MetaTrader 5 交易终端，可进行24/7外汇和差价合约交易部署
MeTube 是一个基于网络的视频下载器，用于YouTube和其他平台部署
基于 Rust 的轻量级自托管粘贴板、文件分享器和短链接服务部署
专为 AI 应用和相似性搜索而构建的开源向量数据库部署
MindsDB 是一个AI平台，用于利用企业数据构建机器学习模型部署
简约而独具风格的RSS阅读器，拥有简洁的网页界面部署
网页版 MongoDB 管理界面，用于浏览、编辑和管理数据库部署
文档专用的 NoSQL 数据库，具有类似 JSON 的文档存储功能部署
环境音景混合器，附带效率工具，助您深度专注和放松部署
开源 AI 搜索引擎，具有生成式答案和来源引用部署
轻量级的自托管音乐流媒体服务器，支持原生 iOS 和 Android 应用部署
快速、可靠的开源关系型数据库，适用于Web和应用工作负载部署
用于 300 多个服务的开源 OAuth 和 API 集成平台部署
支持发布/订阅、请求/回复和 JetStream 的云原生消息系统部署
Navidrome 是一个自托管的音乐服务器，支持网页和移动流媒体部署
自托管的虚拟浏览器，用于协作式网页浏览和流媒体部署
安全的基于 WireGuard 的网状 VPN 客户端，支持 SSO 和精细访问控制部署
用于 IPAM、DCIM 和文档的开源网络基础设施建模部署
新API是一个LLM网关和面向多个提供商的AI资产管理系统部署
Nextcloud 是一个强大的自托管生产力平台部署
用于 SSH、VNC 和 RDP 连接的基于浏览器的服务器管理部署
适用于 Maven、npm、Docker 和 PyPI 的通用制品库管理器部署
NocoBase 是一个可扩展的无代码/低代码平台，用于构建应用程序部署
开源的 Airtable 替代方案，将数据库转化为智能电子表格部署
低代码可视化工具，用于集成物联网设备、API 和在线服务部署
NodeBB 是一个现代的实时讨论平台，用于构建社区论坛部署
自托管的 Markdown 知识库，支持图谱视图和 AI 集成部署
用于电子邮件、短信和推送交付的开源通知基础设施部署
自托管推送通知服务器，用于通过简单的HTTP请求发送警报部署
高效的 C++ Usenet 二进制下载器，支持 PAR2 修复和 Web UI部署
Usenet 元搜索聚合器，通过一个 Newznab API 统一了索引器部署
用于构建灵活网站和 Web 应用程序的基于 Laravel 的 PHP 内容管理系统部署
用于业务管理和电子商务的开源ERP和CRM平台部署
自托管AI工作区，具备聊天、代理、深度研究和持久记忆功能部署
用于安全运行预定义 shell 命令的自托管 Web UI部署
在本地运行大型语言模型，为AI应用提供简单的API部署
适用于 Plex、Emby 和 Jellyfin 的自托管请求系统，具备自动履行功能部署
OmniTools 是一款多功能网络工具包，提供80多种日常实用工具。部署
OneDev 是一个自托管的 Git 服务器，内置 CI/CD 和项目管理。部署
自托管在线办公套件，支持兼容MS Office的协同编辑部署
一款基于AI的笔记本应用，可在同一个工作空间内进行写作、研究和知识整理。部署
自托管 AI 聊天界面，支持多个 LLM 提供商，并具备 RAG 功能部署
个人AI助手，具备多渠道消息支持（前身为 Moltbot/Clawdbot）部署
由 Git 驱动的自托管 Pastebin，GitHub Gist 的开源替代品部署
自托管的个人AI核心，具备记忆、智能体和118+应用集成部署
用于日志、指标、追踪和仪表盘的云原生可观测性平台部署
开源搜索和分析引擎，Elasticsearch 的社区分支部署
免费和开源的 DocuSign 替代方案，用于具有法律约束力的文档签名部署
自托管的 HTML5 网络测速，无需 Flash 或 Java部署
OpenViking 是一个为AI智能体构建的开源上下文数据库部署
功能齐全的VPN服务器，带有基于网络管理和客户端管理部署
开源表单构建器，具有条件逻辑、嵌入功能和响应管理部署
Outline 是一个现代的团队维基和知识库，支持实时协作部署
用于科学和学术写作的开源协作式 LaTeX 编辑器部署
适用于 Plex 的媒体请求管理和发现工具，支持审批流程部署
自托管的直播和聊天服务器，支持 RTMP 和 Fediverse部署
轻量级、基于Rust的自托管云存储，支持Nextcloud客户端部署
PairDrop 是一个基于网络的文件共享工具，可在设备间即时传输部署
通过 Pangolin 实现安全远程访问的用户空间 WireGuard 隧道客户端部署
Paperclip 是一个面向自主团队的 AI/ML 编排平台部署
用于扫描、OCR和组织PDF文件的开源文档管理系统部署
开源团队密码管理器，具有端到端 OpenPGP 加密和共享功能部署
自托管的秘密共享，支持密码和文件的一次性过期链接部署
Pastefy 是一个自托管的 Pastebin，用于安全地共享代码片段。部署
自托管PDF管理器，支持跨设备同步和基于浏览器的批注部署
用于自托管YouTube风格托管的联邦式点对点视频平台部署
Penpot 是一个用于 UI/UX 协作的开源设计平台