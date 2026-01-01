一键部署 Plausible Analytics。
轻量级、无Cookie的网站分析平台，完全符合GDPR规定，并将所有访客数据保存在您自己的服务器上。
为 Plausible Analytics 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Plausible Analytics 构建什么
Plausible Analytics 是一个开源的、隐私优先的 Google Analytics 替代品，它无需 Cookie、个人数据收集或同意横幅即可跟踪重要的网站指标。它的跟踪脚本大小不到 1 KB，因此它几乎不影响页面加载时间，同时提供一个简洁的仪表盘，其中包含您所需的所有流量洞察。
在您的 VPS 上自托管 Plausible，可以将每个页面浏览和事件记录保存在您的基础设施上，且没有第三方访问。此模板将 Plausible 应用程序与用于元数据的 PostgreSQL 以及用于高性能分析查询的 ClickHouse 配对，为您提供一个完整、可用于生产的设置，以固定的基础设施成本无限期地保留数据。
Plausible Analytics 的主要功能
无Cookie跟踪
衡量流量无需使用Cookie或持久性标识符，因此您无需同意横幅，并且默认情况下符合GDPR和CCPA的规定。
不足 1 KB 脚本
跟踪脚本比大多数图片都小，不会给页面加载增加任何可测量的延迟，同时仍能捕获所有关键指标。
实时仪表板
在一个易于阅读的仪表板中，查看实时访客数量、历史趋势、流量来源和热门页面。
目标和事件跟踪
监控自定义转化和事件——表单提交、按钮点击和出站链接——无需编写复杂的分析代码。
ClickHouse 分析引擎
ClickHouse 列式存储支持跨数百万页面浏览量的快速查询，因此即使在高流量网站上，仪表板也能即时加载。
为什么要在 Hostinger 上运行 Plausible Analytics
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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