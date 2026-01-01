Plausible Analytics 是一个开源的、隐私优先的 Google Analytics 替代品，它无需 Cookie、个人数据收集或同意横幅即可跟踪重要的网站指标。它的跟踪脚本大小不到 1 KB，因此它几乎不影响页面加载时间，同时提供一个简洁的仪表盘，其中包含您所需的所有流量洞察。

在您的 VPS 上自托管 Plausible，可以将每个页面浏览和事件记录保存在您的基础设施上，且没有第三方访问。此模板将 Plausible 应用程序与用于元数据的 PostgreSQL 以及用于高性能分析查询的 ClickHouse 配对，为您提供一个完整、可用于生产的设置，以固定的基础设施成本无限期地保留数据。