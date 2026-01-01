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32 GB RAM
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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快速访问容器日志
一键更新
AMD EPYC 处理器
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公共 API
全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Ackee 构建什么

Ackee 是一个开源的、基于 Node.js 的分析平台，完全运行在您自己的服务器上。它采用多步匿名化流程，从访问者数据中剥离个人身份信息，同时仍能提供关于页面浏览量、引荐来源、会话时长和设备类型的有意义的洞察。

与将访问者数据存储在第三方基础设施上的传统分析服务不同，Ackee 让您完全拥有自己的流量数据。其极简的用户界面和集中式 GraphQL API 使监控多个网站以及将分析数据集成到自定义仪表板或报告管道变得简单直接——无需 Cookie 横幅或 GDPR 的烦恼。

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你可以用 {name} 构建什么

Ackee 的主要功能

设计即隐私

多步匿名化在存储之前移除个人身份信息，以便您能够收集有用的见解——这有助于减少对Cookie横幅的需求，或根据司法管辖区和配置简化合规性。

不限域名

从一个仪表板监控您所需的任意数量的网站和应用程序，没有按站点定价层级或基于流量的限制。

GraphQL 应用程序接口

集中式 GraphQL API 让您能够以编程方式将分析数据提取到自定义仪表板、报告或第三方工具中，而无需受限于内置用户界面。

轻量级跟踪脚本

跟踪代码段对您的页面性能影响最小，避免了与更庞大的商业分析库相关的页面加载速度损失。

自定义事件跟踪

跟踪页面浏览量之外的特定用户互动，让您了解网站上的转化、按钮点击和其他有意义的操作。

为什么要在 Hostinger 上运行 Ackee

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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