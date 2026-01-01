一键安装 Ackee。
自托管的、注重隐私的网站分析，可在不损害访客个人数据的情况下跟踪访客。
为 Ackee 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Ackee 的主要功能
设计即隐私
多步匿名化在存储之前移除个人身份信息，以便您能够收集有用的见解——这有助于减少对Cookie横幅的需求，或根据司法管辖区和配置简化合规性。
不限域名
从一个仪表板监控您所需的任意数量的网站和应用程序，没有按站点定价层级或基于流量的限制。
GraphQL 应用程序接口
集中式 GraphQL API 让您能够以编程方式将分析数据提取到自定义仪表板、报告或第三方工具中，而无需受限于内置用户界面。
轻量级跟踪脚本
跟踪代码段对您的页面性能影响最小，避免了与更庞大的商业分析库相关的页面加载速度损失。
自定义事件跟踪
跟踪页面浏览量之外的特定用户互动，让您了解网站上的转化、按钮点击和其他有意义的操作。
为什么要在 Hostinger 上运行 Ackee
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。