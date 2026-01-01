Ackee 是一个开源的、基于 Node.js 的分析平台，完全运行在您自己的服务器上。它采用多步匿名化流程，从访问者数据中剥离个人身份信息，同时仍能提供关于页面浏览量、引荐来源、会话时长和设备类型的有意义的洞察。

与将访问者数据存储在第三方基础设施上的传统分析服务不同，Ackee 让您完全拥有自己的流量数据。其极简的用户界面和集中式 GraphQL API 使监控多个网站以及将分析数据集成到自定义仪表板或报告管道变得简单直接——无需 Cookie 横幅或 GDPR 的烦恼。