一键安装部署 Apache Superset。
现代开源商业智能平台，用于构建交互式仪表板、探索数据集以及跨越 40 多个数据库运行 SQL 分析。
为 Apache Superset 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Apache Superset 构建什么
Apache Superset是一个企业级商业智能平台，让各个技术水平的用户都能轻松进行数据探索。分析师可以使用无代码拖放界面构建图表和仪表板，而工程师则可以使用SQL Lab——一个功能齐全的SQL IDE，包含查询历史、已保存查询和结果导出功能。Superset通过SQLAlchemy连接到40多个SQL数据库和数据仓库，为您的整个数据堆栈提供统一的分析层。
在您的VPS上自托管Superset意味着无限用户、无限数据源，并且无需按席位付费。业务数据保留在您的基础设施内，满足合规性要求，同时此模板中包含的PostgreSQL和Redis负责元数据存储和查询缓存，以实现生产就绪的性能。
Apache Superset 的主要功能
丰富的可视化库
从数十种图表类型中选择——条形图、折线图、散点图、地理空间地图等等——以清晰地呈现您的数据。
SQL 实验室 IDE
编写并执行 SQL 查询，支持语法高亮、查询历史记录和结果导出——连接无代码仪表板与高级数据工作。
40多个数据库连接器
通过统一的基于 SQLAlchemy 的连接器层，连接到 PostgreSQL、MySQL、Snowflake、BigQuery、Redshift 以及数十种其他数据库。
交互式仪表板
构建带有交叉筛选器、下钻导航和预定电子邮件报告的仪表板，以便利益相关者始终掌握最新见解。
基于角色的访问控制
为数据集、仪表板和数据源分配精细权限，以便每个团队只能看到他们被授权访问的内容。
为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Superset
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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