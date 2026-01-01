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现代开源商业智能平台，用于构建交互式仪表板、探索数据集以及跨越 40 多个数据库运行 SQL 分析。

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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Apache Superset 构建什么

Apache Superset是一个企业级商业智能平台，让各个技术水平的用户都能轻松进行数据探索。分析师可以使用无代码拖放界面构建图表和仪表板，而工程师则可以使用SQL Lab——一个功能齐全的SQL IDE，包含查询历史、已保存查询和结果导出功能。Superset通过SQLAlchemy连接到40多个SQL数据库和数据仓库，为您的整个数据堆栈提供统一的分析层。

在您的VPS上自托管Superset意味着无限用户、无限数据源，并且无需按席位付费。业务数据保留在您的基础设施内，满足合规性要求，同时此模板中包含的PostgreSQL和Redis负责元数据存储和查询缓存，以实现生产就绪的性能。

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你可以用 {name} 构建什么

Apache Superset 的主要功能

丰富的可视化库

从数十种图表类型中选择——条形图、折线图、散点图、地理空间地图等等——以清晰地呈现您的数据。

SQL 实验室 IDE

编写并执行 SQL 查询，支持语法高亮、查询历史记录和结果导出——连接无代码仪表板与高级数据工作。

40多个数据库连接器

通过统一的基于 SQLAlchemy 的连接器层，连接到 PostgreSQL、MySQL、Snowflake、BigQuery、Redshift 以及数十种其他数据库。

交互式仪表板

构建带有交叉筛选器、下钻导航和预定电子邮件报告的仪表板，以便利益相关者始终掌握最新见解。

基于角色的访问控制

为数据集、仪表板和数据源分配精细权限，以便每个团队只能看到他们被授权访问的内容。

为什么要在 Hostinger 上运行 Apache Superset

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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