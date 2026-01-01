Apache Superset是一个企业级商业智能平台，让各个技术水平的用户都能轻松进行数据探索。分析师可以使用无代码拖放界面构建图表和仪表板，而工程师则可以使用SQL Lab——一个功能齐全的SQL IDE，包含查询历史、已保存查询和结果导出功能。Superset通过SQLAlchemy连接到40多个SQL数据库和数据仓库，为您的整个数据堆栈提供统一的分析层。

在您的VPS上自托管Superset意味着无限用户、无限数据源，并且无需按席位付费。业务数据保留在您的基础设施内，满足合规性要求，同时此模板中包含的PostgreSQL和Redis负责元数据存储和查询缓存，以实现生产就绪的性能。