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输入您要转移的域名只需输入您的域名,然后点击转移。
域名转移准备就绪在当前注册商处解锁您想要转移的域名。
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为什么将网域转移到 Hostinger？
不损失时间
大多数域名转让都包括 1 年的续期，该续期从域名当前的到期日开始计算。
轻松管理域名
Hostinger提供一站式服务，广泛的工具，以满足高级用户和网站开发人员的需求。
免费隐私保护
每个符合条件的域名注册均包含免费的 WHOIS 隐私保护。
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域名
转移/续订价格
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续订价格 CNY 124.99 /年
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续订价格 CNY 71.99 /年
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续订价格 CNY 73.99 /年
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续订价格 CNY 116.99 /年
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CNY 71.99
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续订价格 CNY 63.99 /年
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续订价格 CNY 36.99 /年
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CNY 51.99
续订价格 CNY 51.99 /年
确保网域转移成功的相关条件
确保自域名注册或自上次转移已超过 60 天。
检查您的域名状态，它不应处于待删除或赎回状态。
确保您有该域的 EPP 代码。 了解更多有关 EPP 的信息
在转移过程开始之前应禁用您的 Whois 隐私保护。