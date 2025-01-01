网络托管，或者说虚拟主机，是一项使您的网站在互联网上可用的服务。与此同时，网络托管提供商会向您租用一台网络服务器来存储您的网站文件。简而言之，您需要一个托管计划来启动并运行您的网站。

为了确保您的网站保持在线状态并在需要时获得支持，最好选择可靠的网络托管服务商和合适的托管服务商满足您需求的网络托管类型。供个人或企业使用的最流行的网站托管服务包括：

共享托管 。多个网站托管在一台服务器上，每个用户都获得一定的存储空间和资源。共享主机是最实惠的选择，使其成为初学者和博主的绝佳选择。

。多个网站托管在一台服务器上，每个用户都获得一定的存储空间和资源。共享主机是最实惠的选择，使其成为初学者和博主的绝佳选择。 WordPress 主机 。它的工作原理与共享托管类似。不同之处在于，托管 WordPress 托管计划提供了大量工具和功能来优化您的 WordPress 网站的速度和性能，并促进网站维护。

。它的工作原理与共享托管类似。不同之处在于，托管 WordPress 托管计划提供了大量工具和功能来优化您的 WordPress 网站的速度和性能，并促进网站维护。 VPS 托管 。这种类型的网络托管服务将物理服务器划分为多个虚拟机，为每个用户提供专用资源和完全根访问权限。虚拟专用服务器 (VPS) 托管计划更适合需要更多权力和控制权的精通技术的用户。

。这种类型的网络托管服务将物理服务器划分为多个虚拟机，为每个用户提供专用资源和完全根访问权限。虚拟专用服务器 (VPS) 托管计划更适合需要更多权力和控制权的精通技术的用户。 云托管。在此设置中，网站在多个虚拟服务器上运行，减少了可能的停机时间和硬件故障。如果您需要稳定的网站正常运行时间和性能，例如，如果您是拥有许多客户的自由职业者网络开发人员，云托管计划是理想的选择。

此外，不要忘记仔细检查是否您选择的网络主机包括网站构建器或支持您所需的内容管理系统 (CMS)，以便更轻松地创建网站。

在 Hostinger，我们提供网站构建器、一键式 WordPress 安装程序和高级版以真正无与伦比的价格提供 99.9% 的正常运行时间的加速托管。从共享网络托管开始，如果您需要更多功能，请升级到 云计划，或者选择VPS 计划，当您准备好采用量身定制的解决方案时。

仍然不确定最适合您需求的网站托管计划？请阅读我们关于如何选择网络托管计划的教程，以进行深入比较。