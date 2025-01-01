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HostAdvice
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放心使用我们的服务。我们的 30 天退款保证无风险试用。

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Charlie Low & Dale Comley Nohma 联合创始人

在提供支持时，我们诚实地将 Hostinger 视为我们工程师的基准

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Charlie Low & Dale Comley

Nohma 联合创始人 | nohma.com

Owen Phillips Blacksmith

我可以在一个地方管理托管、域名和 SSL 证书，这确实令人耳目一新。

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Owen Phillips

Blacksmith | gatefootforge.co.uk

Túlio & Eric 商业合作伙伴

从我们迁移到 Hostinger 的那一刻起，我们的网站就再也没有出现过故障，我们所有的问题都得到了解决。我们对服务非常满意。

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Túlio & Eric

商业合作伙伴 | cinqgalerie.com

全天候为您的成功提供支持

您的网站需要帮助吗？通过实时聊天或电子邮件获取专家帮助。
告别漫长的等待 - 我们将在 3 分钟 内解决任何问题。
消除沟通障碍 - 我们的客服人员精通 10 多种语言
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与其他产品相比，它们在易用性方面是最好的，而且绝对是您获得的最好的即时支持。

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Hostinger 是我用过的最好的网络托管提供商。它的与众不同之处在于其卓越的客户支持。

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Hostinger 的每一步客户支持都非常出色。

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利用 AI 更轻松地启动网站

使用我们的 AI 集成Hostinger 博客主题 时刻准备启动网站。
使用AI 助手插件生成独特且SEO友好的内容。
节省时间 – 让AI为您的内容选择相关图像
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释放主机托管的力量

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安全是我们的首要任务

自动安装免费 SSL 证书以保护客户的敏感信息。
恶意软件扫描程序主动检测并删除有害文件。
隐私保护以确保您的个人信息安全。
通过使用 Hostinger CDN 中包含的IP 和国家/地区阻止来防御不需要的访问。
使用免费 SSL 证书享受安全的虚拟主机服务

无与伦比的网站性能

通过 NVMe 存储体验最小延迟和最大速度。
利用我们内部的 CDN、ObjectCacheLiteSpeed Web 服务器技术提供快如闪电的浏览体验。
借助无限流量，像专业人士一样处理峰值流量。
高性能得分的虚拟主机
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Hostinger 成为我们的第一选择有几个原因。在测试其服务与其他网站相比时，我们的网站在 Hostinger 上托管时表现最佳。

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在Hostinger端运行多次测试后，平均响应时间在450ms到625ms之间，非常不错。简而言之，使用 Hostinger 时速度不应该成为问题。

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对于 IT 人员较少或根本没有 IT 人员的公司来说，专业的客户服务是一项巨大的福利。如果您正在专门寻找经济实惠且可靠的共享托管服务，那么这是最佳选择。

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扩展您的业务 - 我们为您提供支持

为流量激增做好准备 – 尝试使用免费 24 小时套餐提升选项的更高级别套餐。
使用我们的可弹性扩展的网络托管计划来上下调整您网站的资源。
使用免费域名（包括 .com、.net 和 20 多个以上后缀）提高在线知名度。
通过全球数据中心网络享受高正常运行时间和快速内容交付。
更改虚拟主机服务的服务器位置

轻松迁移到 Hostinger

使用我们的自动网站迁移工具免费移动任意数量的网站。
高枕无忧 – 我们的专业迁移团队将确保迁移顺利进行。
无中断 - 您的网站在整个迁移过程中将保持在线状态。
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大多数时候，如果我不确定该怎么做，我可以在他们的支持部分找到一篇关于它的文章。如果我找不到解决方案，我就会使用实时聊天，有人会提供帮助。

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我每天都与几乎每一家托管公司合作，在管理托管、SSL、电子邮件、文件管理、域名管理和客户端管理方面，没有一家公司像 Hostinger 那样简单。

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Hostinger 最有帮助的一点是易于设置、启动和运行一切。快速周转是该平台与其他平台的不同之处。另外，目前的定价即使不是最好的，也是极具竞争力的。

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共享虚拟主机常见问题答疑

了解您最关心的关于虚拟主机产品的问题的答案

什么是虚拟主机以及为什么我需要它？

如何购买托管计划？

我会得到什么样的支持？

如何购买托管和域名？

网站托管和域名有什么区别？

Hostinger套餐的CPU、RAM、Inode和磁盘限制是什么?

我可以将现有网站迁移到 Hostinger 吗？

我需要 WordPress 虚拟主机服务吗？

Hostinger 是否提供脚本自动安装程序？

我需要技术知识才能使用共享网站托管吗？

共享主机是否带有控制面板？

请问你们提供哪些服务器位置？