三步上云Hostinger无忧
关于我们
通过 Hostinger 让您的在线业务走向成功
全球认可的虚拟主机
*获得市场权威机构 Bitcatcha认可。
我们的历史
2004
十一月。考纳斯，立陶宛。一群年轻的企业家创办了一家个人公司，并将其命名为 Hosting Media。
2007
世界领先的免费网站主机服务 000webhost.com 推出。
2008
我们推出了一流的cPanel网站主机品牌Hosting24.com。
2011
Hostinger – 与其自主研发的 hPanel 一起诞生。
2016
我们的自主研发的云托管服务问世了。
2019
随着每年的稳定增长，我们已成为全球拥有 400 多人的团队。
2020
Hostinger 成为增长最快的主机托管公司。我们得到了 Bitcatcha 和 PCMag 等商业权威的认可。
2021
Hostinger 已将 Zyro 网站构建器融入至其服务范围。
2023
我们推出了AI聊天机器人来支持我们的客户。
2024
客户数量突破300万。
我们的强项是
无缝管理工具
网站速度
专属24/7支持服务
无缝管理工具
无论您的背景或技术专业知识如何，在我们创造建站工具和管理工具的同时，我们考虑到了用户体验和功能。使用 hPanel 在一处控制所有内容，包括域名、主机托管、到电子邮件帐户以及更多。使用人工智能驱动的Hostinger 建站助手拖拽功能，您可以有更多时间处理重要事务 - 只需几分钟即可创建和发布网站，没有任何限制。
网站速度
我们希望网站创建者和企业主能够快速发展。想象一下，在我们全球分布的服务器和99.9%的正常运行时间保证下，您的网站在世界任何地方都可以在毫秒内加载完毕。为您的受众提供最好的用户体验，并观察您的网站排名的提高。
专属24/7支持服务
我们为每一位致力于震撼网络的互联网创业者提供服务。我们的客户成功团队会讲 10多种语言，因此您可以用自己的语言自信地传达您的想法和疑虑。花更少的时间担心您的技术问题 - 我们承诺快速回复您并提供有用的解决方案。
数以千计的满意客户
不要只相信我们的话 – 成千上万的客户很高兴使用 Hostinger。
我最近联系了Hostinger的客户成功团队。这里的服务是我所经历过的最好的服务之一——他们的服务人员提供了丰富的信息和帮助。即使只有很少的信息，他们也设法发现问题并迅速将问题解决。
我参加了一些网页设计和开发课程，并且对于自己管理网站还是个新手。我想练习我正在学习的技能，所以尝试了很多好的托管服务，希望可以让我完全控制我的代码，所以最后我找到了Hostinger。
目前我在 Hostinger 上托管了 94 个网站，我和我的客户一直喜欢 Hostinger，因为有两点：服务器速度和五星级客户支持。 不管你是新手还是专业开发人员，Hostinger 是所有人的最理想平台。
创新在路上
一支忠诚的英雄团队
在我们说话之前，我们先倾听
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Hostinger确实是一个非常可靠的主机提供商
最适合一流的正常运行时间
感觉就像一个高档主机