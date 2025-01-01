三步上云Hostinger无忧

三步上云, Hostinger无忧

关于我们

通过 Hostinger 让您的在线业务走向成功

Hostinger 的使命是让全世界每个人都能访问在线内容 - 从开发人员到野心勃勃的博主和企业主。借助我们的快速托管技术、AI 驱动的建站助手和易于操作的 hPanel，您可以更快、更轻松地取得在线成功。
通过 Hostinger 让您的在线业务走向成功

全球认可的虚拟主机

Hostinger 成立于 2004 年，是一家总部位于立陶宛的科技初创公司，目前是领先的网络托管解决方案提供商，我们为来自 150 多个国家的3百万用户提供服务
秉承我们作为 2020 年增长最快的主机品牌*的声誉，我们将继续改进我们的服务，开拓新市场，并成为更多成功故事的一部分。

*获得市场权威机构 Bitcatcha认可。

全球认可的虚拟主机

我们的历史

我们的强项是

无缝管理工具

网站速度

专属24/7支持服务

无缝管理工具

无论您的背景或技术专业知识如何，在我们创造建站工具和管理工具的同时，我们考虑到了用户体验和功能。使用 hPanel 在一处控制所有内容，包括域名、主机托管、到电子邮件帐户以及更多。使用人工智能驱动的Hostinger 建站助手拖拽功能，您可以有更多时间处理重要事务 - 只需几分钟即可创建和发布网站，没有任何限制。

网站速度

我们希望网站创建者和企业主能够快速发展。想象一下，在我们全球分布的服务器和99.9%的正常运行时间保证下，您的网站在世界任何地方都可以在毫秒内加载完毕。为您的受众提供最好的用户体验，并观察您的网站排名的提高。

专属24/7支持服务

我们为每一位致力于震撼网络的互联网创业者提供服务。我们的客户成功团队会讲 10多种语言，因此您可以用自己的语言自信地传达您的想法和疑虑。花更少的时间担心您的技术问题 - 我们承诺快速回复您并提供有用的解决方案。

数以千计的满意客户

不要只相信我们的话 – 成千上万的客户很高兴使用 Hostinger。

Podaz 商店
在线商店

我最近联系了Hostinger的客户成功团队。这里的服务是我所经历过的最好的服务之一——他们的服务人员提供了丰富的信息和帮助。即使只有很少的信息，他们也设法发现问题并迅速将问题解决。

Andrew
Web开发人员

我参加了一些网页设计和开发课程，并且对于自己管理网站还是个新手。我想练习我正在学习的技能，所以尝试了很多好的托管服务，希望可以让我完全控制我的代码，所以最后我找到了Hostinger。

Jeremiah Kobina
软件工程师

目前我在 Hostinger 上托管了 94 个网站，我和我的客户一直喜欢 Hostinger，因为有两点：服务器速度和五星级客户支持。 不管你是新手还是专业开发人员，Hostinger 是所有人的最理想平台。

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技术

创新在路上

作为最快、最高效的网站主机服务提供商之一，我们不断适应行业的最新技术。我们不断提升我们的服务基础设施，这一切通过先进的反 DDoS 解决方案、LiteSpeed 驱动的技术堆栈以及我们定制的控制面板 – hPanel。
了解有关我们技术的更多信息
创新在路上

一支忠诚的英雄团队

Hostinger是增长最快的主机和人工智能网站构建商之一，在54个国家拥有超过1000名员工。就像我们对客户的奉献一样，我们也一样关照自己的团队，以便我们能够专业成长并带领我们的客户更上一层楼。加入 Hostinger 并与我们一起努力！
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客户至上

在我们说话之前，我们先倾听

您，客户，在 Hostinger 拥有最高级别。您的反馈对于改进我们的产品、流程和整体客户满意度至关重要。我们总是通过调查、在线评论和一对一访谈来了解客户的见解。
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Hostinger 被列为 2021 年度排名第一的网络托管服务提供商
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Ieva T.
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Hostinger确实是一个非常可靠的主机提供商
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最适合一流的正常运行时间
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感觉就像一个高档主机
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