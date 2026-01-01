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整理好任务、提醒和聊天记录。您的智能体会学习并记住所有内容。
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使用能够学习您的代码库的代理，更快地编写和调试。
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利用您自己的基础设施获取销售线索并筛选潜在客户。
为什么选择 Hostinger 自托管 Hermes？
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Hermes Agent Hostinger 常见问题解答
我需要技术知识才能设置 Hermes Agent 吗？
完全不需要。托管式 Hermes 专为从未接触过服务器的用户设计。一键部署功能可处理从服务器环境到 AI 配置的整个过程。只需点击部署，您的助手即可在几分钟内上线。无需编码，无需命令行，也没有技术难题。
AI积分是如何运作的？我需要外部账户吗？
您的积分已预先集成，方便您轻松上手——无需第三方账户或复杂的 API 密钥。只需直接从您的控制面板充值，即可立即开始自动化。当然，您也可以选择：为了最大限度地简化操作，您可以使用这些内置积分；或者，如果您愿意，也可以通过 API 手动连接您自己的外部账户，例如 OpenAI 或 Anthropic 的账户。
我的数据是否私密和安全？
当然。每个 Hermes Agent 都在独立的隔离环境中运行，确保您的数据和对话完全私密。我们对每个容器进行安全保护，以防止未经授权的访问，并默认提供一个定制的安全网关。您无需进行任何配置，即可获得专业级的保护。
VPS 上的自托管 Hermes 和 Hermes 智能体有什么区别？
VPS 为您提供根访问权限，但您需要负责设置、安全和更新。托管式 Hermes 消除了这种复杂性。我们负责基础设施、更新和备份，因此您可以专注于使用您的 AI，而无需管理服务器。如果您需要完全的环境自定义，VPS 更适合；对于其他人来说，自托管式是首选。
我可以通过自托管 Hermes 智能体做什么？
Hermes 是一款可自我提升的 AI 智能体，它全天候 24 小时工作，即使您的笔记本电脑处于关闭状态。与静态工具不同，它拥有自学习循环和持久记忆功能，这意味着它会从经验中学习，并在您使用过程中不断提升自身技能。您可以将其连接到 Telegram 等应用程序，以实现任务自动化、处理潜在客户以及运行浏览器自动化。不妨将其视为一位永不眠、且随着时间推移而不断提升价值的数字团队成员。