Hermes 是一款可自我提升的 AI 智能体，它全天候 24 小时工作，即使您的笔记本电脑处于关闭状态。与静态工具不同，它拥有自学习循环和持久记忆功能，这意味着它会从经验中学习，并在您使用过程中不断提升自身技能。您可以将其连接到 Telegram 等应用程序，以实现任务自动化、处理潜在客户以及运行浏览器自动化。不妨将其视为一位永不眠、且随着时间推移而不断提升价值的数字团队成员。