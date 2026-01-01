Hermes Agent

使用 Hermes 智能体自动执行日常任务

启动一次，让爱马仕代理处理经常性任务。它从经验中学习，建立记忆，并随着时间的推移不断改进。
开始使用
30天退款保证

默认安全

从第一天起，就通过内置隔离、安全更新和安全措施来保护您的代理。

免手动维护

我们负责更新、备份和兼容性检查，确保您的智能体始终处于可用状态。

Telegram 已连接

立即与您的智能体开始聊天，Telegram 已连接。

易于使用的可视化用户界面

通过可视化界面管理 Hermes 智能体，无需任何编程知识。

选择您的 Hermes Agent 套餐

已有超过 10,000 名 Hermes 智能体投入使用
立减73%
AI自动化应用
¥152.99
¥41.99/月
立即开始
以 ¥83.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。

为您管理

无需任何配置、维护或基础设施管理，即可启动您选择的应用程序。

已包含在您的套餐中

开箱即用
无需维护
包含可视化界面
包含 CLI 访问权限
内置 Telegram 配对功能
包含AI积分
使用您的 ChatGPT
包含网络搜索
智能邮箱预配置
安全管理由我们负责
立减73%
AI自动化应用
¥152.99
¥41.99/月
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以 ¥83.99/月 的价格续订 2 年。可随时取消。

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使用您的 ChatGPT
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智能邮箱预配置
安全管理由我们负责

所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

Hermes Agent 能为您做什么

私人助理

私人助理

整理好任务、提醒和聊天记录。您的智能体会学习并记住所有内容。

编码助手

编码助手

使用能够学习您的代码库的代理，更快地编写和调试。

研究员

研究员

根据跨会话间上下文，总结主题，并比较选项。

销售助理

销售助理

利用您自己的基础设施获取销售线索并筛选潜在客户。

开始使用

为什么选择 Hostinger 自托管 Hermes？

为什么选择 Hostinger 自托管 Hermes？

一键设置

无需编写任何代码，即可立即启动您的自主智能体。我们预先打包好的设置，让您只需单击一下即可完成从注册到自动化的所有步骤。
无需繁琐的 API 设置。直接通过您的控制面板管理和充值 AI 积分，无需第三方注册、无需复杂的密钥或安装后的手动关联。
使用锁定容器隔离和自定义安全网关保护您的数据，从一开始就有助于降低外部风险并防止未经授权的篡改。
立即开始向您的代理发送消息，Telegram 从第一天起就已集成，无需设置 webhook 或 API。
通过可视化界面管理和操作 Hermes Agent，无需任何编程知识。
需要时，您可以保持开发者的控制权。使用 CLI 运行自定义脚本或深入了解您的托管平台。
开始使用

选择 Hermes Agent 的运行方式

选择自托管方案可简化设置并实现零维护，或者选择 VPS 方案，实现完全控制和自定义。
自托管 Hermes 智能体
Hermes 智能体 VPS

设置

一键设置
预装模板，随时启动

AI积分

内置且开箱即用
内置且开箱即用

即时通讯平台

内置 Telegram 配对
使用终端连接

控制

Web界面，完全终端访问权限
完全根访问权限，完全服务器控制

安全

SSL、更新和防火墙——由我们管理
防火墙和DDoS防护（自托管）
开始使用开始使用

Hermes Agent 的主要功能

Hermes Agent 的主要功能

自我提升学习循环

通过每一次互动来创造和完善技能，构建的同时不断提升自身能力。
通过重启和升级，保留技能、会话历史和记忆，在不同部署之间同步资料。
同时连接到 Telegram、Discord、Slack、WhatsApp、Signal 和电子邮件，无需单独管理机器人。
使用 OpenRouter，或直接连接到 Anthropic、OpenAI 和自定义端点，实现灵活的模型访问。
利用内置的 cron 调度程序自动执行重复性任务，并利用子代理智能体支持运行并行工作流。

立即启动 Hermes Agent

我们提供 30 天退款保证，让您无风险试用。详情请参阅我们的退款政策

开始使用

Hermes Agent Hostinger 常见问题解答

查找有关我们托管的 Hermes 智能体的最常见问题的答案。

完全不需要。托管式 Hermes 专为从未接触过服务器的用户设计。一键部署功能可处理从服务器环境到 AI 配置的整个过程。只需点击部署，您的助手即可在几分钟内上线。无需编码，无需命令行，也没有技术难题。

您的积分已预先集成，方便您轻松上手——无需第三方账户或复杂的 API 密钥。只需直接从您的控制面板充值，即可立即开始自动化。当然，您也可以选择：为了最大限度地简化操作，您可以使用这些内置积分；或者，如果您愿意，也可以通过 API 手动连接您自己的外部账户，例如 OpenAI 或 Anthropic 的账户。

当然。每个 Hermes Agent 都在独立的隔离环境中运行，确保您的数据和对话完全私密。我们对每个容器进行安全保护，以防止未经授权的访问，并默认提供一个定制的安全网关。您无需进行任何配置，即可获得专业级的保护。

VPS 为您提供根访问权限，但您需要负责设置、安全和更新。托管式 Hermes 消除了这种复杂性。我们负责基础设施、更新和备份，因此您可以专注于使用您的 AI，而无需管理服务器。如果您需要完全的环境自定义，VPS 更适合；对于其他人来说，自托管式是首选。

Hermes 是一款可自我提升的 AI 智能体，它全天候 24 小时工作，即使您的笔记本电脑处于关闭状态。与静态工具不同，它拥有自学习循环和持久记忆功能，这意味着它会从经验中学习，并在您使用过程中不断提升自身技能。您可以将其连接到 Telegram 等应用程序，以实现任务自动化、处理潜在客户以及运行浏览器自动化。不妨将其视为一位永不眠、且随着时间推移而不断提升价值的数字团队成员。

我们关心您的隐私

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