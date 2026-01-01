AI智能体即时工作。传统电子邮件则不能。
将电子邮件转化为自动化操作
自动化外联
发送个性化推广，筛选合格回复，并自动将意向客户传递给您的CRM。
支持处理
分析传入的支持邮件，并立即将其发送给合适的人。
预订与排期
处理会议请求、确认预订并通过电子邮件自动发送提醒。
收件箱自动化
自动分类、回复、委派和归档电子邮件。
账户验证
接收验证码和确认邮件，以确保客服工作流程顺畅。
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代理式邮件常见问题
查找有关 Hostinger 面向 AI 代理的电子邮件的常见问题解答。
什么是代理式电子邮件以及它与普通电子邮件有何不同？
Agentic 电子邮件是专门为 AI 代理和自动化工作流设计的电子邮件基础设施。传统的电子邮件服务是为人类设计的——被动的收件箱，邮件在其中等待被阅读。Agentic Mail 将电子邮件视为一个主动的、可编程的层——以 webhook 为先、API 驱动，旨在处理程序化发送和接收，不受平台限制、速率限制，也不会因 AI 驱动的活动而被标记的风险。
Hostinger Agentic Mail 适合谁？
Hostinger 的代理式电子邮件专为需要为其 AI 代理和工作流提供可靠电子邮件层的开发者和自动化构建者而设计。如果您正在使用 OpenClaw、n8n、Make、LangChain、Zapier 或类似工具进行构建，并且您曾因传统电子邮件提供商阻止您的自动化而遇到障碍——那么这就是为您准备的。
它也适用于代理本身。无论您的代理需要一个专用地址用于陌生拜访、客户支持、预订流程还是文档处理，代理邮件都能为其提供一个真实的、可编程的收件箱来开展工作。
它也适用于代理本身。无论您的代理需要一个专用地址用于陌生拜访、客户支持、预订流程还是文档处理，代理邮件都能为其提供一个真实的、可编程的收件箱来开展工作。
Webhook 如何与客服邮件配合使用？
每当有电子邮件到达时，Agentic Mail 会立即触发一个 webhook。无需轮询，没有延迟。您的代理或自动化工具会收到触发器并能立即对其采取行动，无论是解析邮件、在 n8n 中触发工作流，还是将其传递给 LangChain 代理。
Agentic Mail 支持哪些自动化工具和代理框架？
Hostinger 的代理邮件可与 OpenClaw、n8n、Make、LangChain、Zapier 以及其他自动化平台配合使用。预构建技能适用于最常见的技术栈，让您在几分钟内即可连接。完整的 API 访问权限和 MCP 服务器也将很快推出，以实现更深入、更定制化的集成。
我可以控制我的座席与哪些发件人互动吗？
是的。允许列表和阻止列表让您精确定义哪些域名或电子邮件地址可以到达您的代理收件箱，在域名和单个电子邮件级别上。这使您的工作流程保持专注，并免受不必要的干扰或滥用。
Agentic Mail 是我需要单独购买的产品吗？
是否有完整的API可用于程序化电子邮件控制？
完整的API访问是一项即将推出的功能。一旦上线，它将为您提供完整的程序化控制，用于发送、接收和管理您的代理收件箱——无需用户界面。同时，Webhook和预构建技能目前涵盖了最常见的自动化用例。