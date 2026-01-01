Hostinger 的代理式电子邮件专为需要为其 AI 代理和工作流提供可靠电子邮件层的开发者和自动化构建者而设计。如果您正在使用 OpenClaw、n8n、Make、LangChain、Zapier 或类似工具进行构建，并且您曾因传统电子邮件提供商阻止您的自动化而遇到障碍——那么这就是为您准备的。



它也适用于代理本身。无论您的代理需要一个专用地址用于陌生拜访、客户支持、预订流程还是文档处理，代理邮件都能为其提供一个真实的、可编程的收件箱来开展工作。