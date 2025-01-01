按需印刷网站
创建商店并开始销售定制产品
省去库存和运输物流环节。只需一个控制面板，即可设计、销售和运营您的商品业务。
30天退款保证
为什么要通过 Hostinger 推出您的定制产品商店
几分钟内启动
通过 Hostinger AI Builder 和 Printful 集成，在几分钟内创建一个完全品牌化的商品商店。
零前期成本
仅当您完成销售时才付款，并保留 100% 的利润。我们不收取交易费。
出售从 T 恤到海报的各种商品
从数百种优质产品中进行选择，每种产品都具有您可以信赖的内置质量控制。
免提履行
Printful 负责全球所有订单的打印、包装和配送。您无需搬运包装箱或持有昂贵的库存。
只需 3 个简单步骤即可创建您的按需印刷商店
建立您的网站并连接 Printful
使用 AI Builder 构建您的网站或选择设计师制作的电子商务模板 - 无需编码。
2. 创建你的产品
上传您的作品，从 400 多款优质商品中挑选，包括 T 恤、马克杯和手机壳。自定义细节，设定价格，即可开始销售。想先试用一下吗？立即订购样品。
3. 开始销售
每次您完成销售，Printful 都会以您商店的名义负责打印和运输。无需库存，省去运输麻烦，也无需支付额外费用。
找到最适合您的网站建设计划
通过 30 天退款保证，您可以无风险地在线发布您的想法。
电子商务
销售高达600种产品
预定和销售服务
100多种付款方式
0% 交易费用
按需印刷
库存管理
产品评论
运输规则设置
推荐产品
Business 建站助手
CNY 102.99节省 73%
CNY 27.99 /月
适用于48个月期限
+ 个月免费赠期
付款须知
尽享这一切，无需额外付费。
免费域名（价值 CNY 73.99）
24/7客户支持
免费电子邮件服务（最多 50 个电子邮件地址）
30天退款保证
您的在线成功从这里开始
利用人工智能更快地开始在线销售
使用 AI 工具，几分钟内即可完成繁重的工作，打造您的品牌。立即创建高转化率的在线商店，使用智能 SEO 建议进行优化，并创建反映您业务的独特徽标，所有这一切都无需您费力。
通过内置营销和 SEO 获得关注
利用 Google Ads 和 Meta Pixel 等营销集成功能，确保您的商店触达目标客户。我们内置的 SEO 工具将帮助您在关键位置展示产品。
按需印刷常见问题解答
查找有关按需印刷的最常见问题的答案。