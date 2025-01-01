按需打印 (POD) 意味着您的产品仅在有人下单后才会生产。Printful 和 Hostinger Website Builder 之间的产品同步使这一过程无缝衔接。

当客户订购产品时，Printful 会打印并发货，从而为您节省库存、交易费用和物流成本。Hostinger 和 Printful 之间的这一流程完全自动化，这意味着您无需动手。