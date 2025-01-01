เว็บไซต์พิมพ์ตามต้องการ
สร้างร้านค้า และเริ่มขายผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง
ข้ามขั้นตอนการจัดการสินค้าคงคลังและการขนส่ง ออกแบบ ขาย และดำเนินธุรกิจของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
เหตุใดคุณจึงควรเปิดร้านค้าผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองกับ Hostinger
เปิดตัวภายในไม่กี่นาที
สร้างร้านค้าที่มีแบรนด์เต็มรูปแบบภายในไม่กี่นาทีด้วยการรวมระบบ AI Builder และ Printful ของ Hostinger
ต้นทุนเบื้องต้นเป็นศูนย์
จ่ายเฉพาะเมื่อคุณขายได้ และเก็บกำไร 100% เราไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
ขายทุกอย่างตั้งแต่เสื้อยืดไปจนถึงโปสเตอร์
เลือกจากผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมหลายร้อยรายการ โดยแต่ละรายการมีระบบควบคุมคุณภาพในตัวที่คุณวางใจได้
การปฏิบัติตามแบบแฮนด์ฟรี
Printful พิมพ์ บรรจุ และจัดส่งทุกออเดอร์ทั่วโลก คุณไม่จำเป็นต้องจับกล่องหรือสต็อกสินค้าราคาแพงอีกต่อไป
สร้างร้านค้าพิมพ์ตามต้องการของคุณใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ
สร้างเว็บไซต์ของคุณและเชื่อมต่อ Printful
สร้างเว็บไซต์ของคุณด้วย AI Builder หรือเลือกเทมเพลตอีคอมเมิร์ซที่สร้างโดยนักออกแบบ – ไม่ต้องเขียนโค้ด
2. สร้างผลิตภัณฑ์ของคุณ
อัปโหลดงานศิลปะของคุณและเลือกสินค้าพรีเมียมกว่า 400 รายการ ทั้งเสื้อยืด แก้วกาแฟ และเคสโทรศัพท์ ปรับแต่งรายละเอียด ตั้งราคา และเริ่มขายได้เลย อยากลองสินค้าดูก่อนไหม? สั่งซื้อตัวอย่างได้เลย
3. เริ่มต้นการขาย
Printful ดูแลงานพิมพ์และการจัดส่งทุกครั้งที่คุณขายได้ ในนามของร้านค้าคุณ ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดส่ง และไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ค้นหาแผนสร้างเว็บไซต์ที่เหมาะกับคุณ
รับไอเดียของคุณทางออนไลน์โดยไม่มีความเสี่ยงพร้อมการรับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน
Ecommerce
ขายสินค้าได้มากถึง 600 รายการ
กำหนดเวลาและขายสินค้า
ช่องทางการชำระเงินมากกว่า 100 วิธี
ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 0%
พิมพ์ตามความต้องการ
การจัดการสินค้าคงคลัง
รีวิวสินค้า
ตั้งค่าระบบการจัดส่ง
สินค้าแนะนำ
Business Website Builder
฿ 289.00ประหยัด 66%
฿ 99.00 /เดือน
เป็นเวลา 48 เดือน
+ เดือน ฟรี
เงื่อนไขการชำระเงิน
เพลิดเพลินไปกับทั้งหมดนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
โดเมนฟรี (มูลค่า ฿309.00)
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
บริการอีเมล์ฟรี (สูงสุด 50 อีเมล์)
รับประกันคืนเงินภายใน 30 วัน
ความสำเร็จออนไลน์ของคุณเริ่มต้นที่นี่
เริ่มขายออนไลน์ได้เร็วขึ้นด้วย AI
สร้างแบรนด์ของคุณในไม่กี่นาทีด้วยเครื่องมือ AI ที่จะช่วยจัดการทุกอย่างให้คุณ สร้างร้านค้าออนไลน์ที่มีอัตราการแปลงสูงได้ทันที ปรับแต่งให้เหมาะสมด้วยคำแนะนำ SEO อัจฉริยะ และสร้างโลโก้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนถึงธุรกิจของคุณ ทั้งหมดนี้ทำได้โดยง่าย
ได้รับการสังเกตด้วยการตลาดและ SEO ในตัว
มั่นใจได้ว่าร้านค้าของคุณเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายได้ตรงจุดด้วยการผสานรวมการตลาด ทั้ง Google Ads และ Meta Pixel เครื่องมือ SEO ในตัวของเราจะช่วยให้คุณแสดงโฆษณาในจุดสำคัญ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพิมพ์ตามต้องการ
ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการพิมพ์ตามต้องการ