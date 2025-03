eCommerce website builder FAQs

Read answers to frequently asked questions about creating an online store.

เครื่องมือสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซคืออะไร? เครื่องมือสร้างร้านค้าอีคอมเมิร์ซออนไลน์เป็นโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการเปิดตัวธุรกิจของคุณทางออนไลน์ ที่มีทั้งเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Hostinger eCommerce ที่มาพร้อมกับเว็บโฮสติ้ง ชื่อโดเมนที่กำหนดเองได้ฟรีสำหรับปีแรก อีเมลฟรี และเครื่องมืออีคอมเมิร์ซต่างๆ และฟีเจอร์ในตัวเพื่อการเปิดตัวที่รวดเร็วและประสบความสำเร็จ คุณจะสามารถอัปโหลดสินค้าได้มากถึง 500 รายการ คำนวณภาษี ตั้งค่าตัวเลือกการจัดส่ง และใช้เครื่องมือ AI เพื่อช่วยอธิบายรายละเอียดสินค้าและกลยุทธ์การตลาดโดยรวมได้ สิ่งที่คุณต้องการสำหรับการเริ่มต้นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จคือ แนวคิด – โดย AI Online Store Builder ของเราจะช่วยงานหนักและสร้างหน้าร้านออนไลน์ให้คุณได้ในไม่กี่วินาที หากคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการขายอะไร ลองดูรายการผลิตภัณฑ์ที่กำลังมาแรงของเรา ที่กำลังออนไลน์อยู่ในขณะนี้

จะสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้อย่างไร? การสร้างร้านค้าออนไลน์มี 2 วิธี คุณสามารถใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ที่มีฟังก์ชันอีคอมเมิร์ซหรือระบบจัดการเนื้อหา (CMS) เช่น WordPress ได้ การสร้างร้านค้าอีคอมเมิร์ซด้วยเครื่องมือจะรวดเร็วมากกว่า เนื่องจาก กระบวนการนี้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มแบบครบวงจร ตั้งแต่การจัดการสินค้าคงคลังไปจนถึงตัวเลือกการชำระเงินและการจัดส่ง ด้วยเครื่องมือสร้างไซต์อีคอมเมิร์ซของเรา คุณจะสามารถเปิดร้านค้าเว็บไซต์ของคุณได้ด้วยสี่ขั้นตอนง่ายๆ: ใช้ AI เพื่อสร้างไซต์อีคอมเมิร์ซที่ไม่ซ้ำใครหรือเลือกเทมเพลตสำเร็จรูปที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ ปรับแต่งเว็บไซต์ตามที่คุณต้องการด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง และเครื่องมือ AI เพิ่มผลิตภัณฑ์พร้อมกับรูปภาพและคำอธิบาย เผยแพร่ร้านค้าออนไลน์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูบทเรียนของเราเกี่ยวกับวิธีสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย Hostinger eCommerce builder

การสร้างร้านค้าออนไลน์แบบฟังก์ชั่นครบครันมีราคาเท่าไหร่? ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่คุณเลือก ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Hostinger คุณจะได้ชำระเพียงค่าแพ็กเกจเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Business เท่านั้น เริ่มต้นที่ ฿109.00/เดือน แพ็กเกจนี้จะรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับสร้างร้านค้าออนไลน์ – เว็บโฮสติ้งที่เชื่อถือได้ ชื่อโดเมนที่กำหนดเองฟรีสำหรับปีแรก อีเมลฟรี เครื่องมือ AI ขั้นสูง และฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซ

อีคอมเมิร์ซได้กำไรมากแค่ไหน? การมีร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์จะให้ผลกำไรมากกว่าการเปิดร้านค้าแบบเดิมๆ เนื่องจากร้านค้าอีคอมเมิร์ซของคุณอยู่บนออนไลน์ คุณจึงไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายแพงๆ อย่างค่าไฟ ค่าน้ำ และค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าของคุณ คุณยังไม่ถูกจำกัดด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หรือกำหนดการเปิดร้านอีกด้วย เนื่องจากร้านค้าออนไลน์เปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถเข้าถึงได้จากทั่วทุกมุมโลก คุณไม่จำเป็นต้องมีพนักงานมากนัก ซึ่งหมายความว่าต้นทุนการดำเนินงานทั่วไปของคุณจะลดลง กำไรของคุณจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงอุตสาหกรรม เฉพาะกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือบริการ กลยุทธ์การกำหนดราคา และงบประมาณการตลาด โดยปกติแล้ว เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซขนาดเล็กถึงขนาดกลางจะมีรายได้ตั้งแต่สองสามร้อยถึงหลายพันดอลลาร์ต่อเดือน

การสร้างร้านค้าออนไลน์ใช้เวลานานแค่ไหน? ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Hostinger AI eCommerce คุณจะสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ที่มีฟังก์ชันครบครันได้ภายในไม่กี่นาทีตามการเขียนคำอธิบายธุรกิจของคุณ เวลาที่เหลือจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการจะปรับแต่งร้านค้าของคุณหรือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการขาย เนื่องจากเรามีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อเร่งขั้นตอนการทำงาน คุณจึงสามารถเริ่มร้านค้าออนไลน์ได้ภายในวันเดียว

เครื่องมือสร้างร้านค้าออนไลน์ของ Hostinger คิดค่าธรรมเนียมการขายหรือไม่? Hostinger จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการขายใดๆ จากร้านค้าของคุณ กำไรทั้งหมดจะเป็นของคุณ 100% คุณจึงสามารถรักษากลยุทธ์ของการกำหนดราคาเพื่อการแข่งขันได้ แต่อาจจะมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลการชำระเงิน ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินที่คุณเลือก

ฉันจะได้รับการช่วยเหลือในการสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของฉันหรือไม่? ทีมความสำเร็จของลูกค้าที่พูดได้หลายภาษาของเราพร้อมที่จะตอบทุกคำถามของคุณตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้สร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของเรามาพร้อมกับผู้ช่วย AI ที่พร้อมจะช่วยคุณสำรวจแพลตฟอร์มหรือตอบคำถามของคุณเกี่ยวกับการสร้างร้านค้าออนไลน์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ลองสำรวจ บทความสนับสนุนอีคอมเมิร์ซ ของเรา และ บทเรียน มากมาย หรือ Hostinger Academy

เครื่องมือสร้างเว็บไซต์ Hostinger eCommerce เป็นมิตรกับ SEO หรือไม่? ไม่ว่าคุณจะสร้างเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซด้วย AI หรือเลือกเทมเพลตสำเร็จรูปที่ออกแบบไว้ให้แล้ว ร้านค้าออนไลน์ของคุณจะถูกปรับให้เหมาะกับมือถือ โหลดเร็ว และมีโค้ดที่ปรับตามค่าเริ่มต้นอย่างเหมาะสม การมีเว็บไซต์ที่รวดเร็วและตอบสนองดีเป็นสิ่งสำคัญต่อกลยุทธ์ SEO ของคุณ จากนั้น ลองใช้ AI SEO Assistant ของเรา ซึ่งจะสร้างแผนผังเว็บไซต์ของคุณให้โดยอัตโนมัติ ทำการค้นคว้าคำหลัก เพิ่มข้อความแสดงแทน สร้างชื่อเมตา และ อื่นๆ สุดท้ายนี้ สร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO ตามค่าเริ่มต้นด้วย AI Writer

ฉันจะเพิ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังร้านค้าอีคอมเมิร์ซของฉันได้กี่รายการ? คุณสามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้มากถึง 500 รายการ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และดิจิทัลไปจนถึงบริการ การนัดหมาย และการบริจาค

ฉันจะเพิ่มช่องทางการชำระเงินใดเข้าในร้านอีคอมเมิร์ซของฉันได้บ้าง? ฉันจะขายสินค้าในหลายสกุลเงินได้หรือไม่? ด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ของ Hostinger ลูกค้าสามารถเลือก ช่องทางการชำระเงิน หลักๆ 3 รายการ ได้แก่ Stripe, PayPal และ dLocal Go ซึ่งรองรับวิธีการชำระเงินมากกว่า 20 วิธีจากกว่า 100 ประเทศ โปรดทราบว่าช่องทางการชำระเงินจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ สกุลเงิน และผลิตภัณฑ์ของคุณ สำหรับสกุลเงิน คุณสามารถตั้งค่าได้เพียงสกุลเงินเดียว ขึ้นอยู่กับช่องทางการชำระเงินของคุณ ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณขายในสกุลเงินยอดนิยม อย่างเช่น EUR, GBP, USD และ CAD อย่าลืมศึกษาตัวเลือกที่มีอยู่ก่อนตัดสินใจเลือก ลองอ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสกุลเงินที่รองรับสำหรับร้านค้าออนไลน์ของคุณ นอกจากนี้ ให้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม เวลาดำเนินการชำระเงิน และข้อกำหนดทางกฎหมาย การทราบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินอีคอมเมิร์ซจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น