TLD ย่อมาจากโดเมนระดับบนสุด เป็นส่วนประกอบสุดท้ายของชื่อโดเมน เช่น .com

ccTLD ย่อมาจากโดเมนระดับบนสุดที่เป็นรหัสประเทศ เป็นหมวดหมู่ย่อยของ TLD ที่ใช้ระบุประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น .co.uk, .de, .mx และ .fr เป็น ccTLD ทั้งหมด

gTLD ย่อมาจากโดเมนระดับบนสุดทั่วไป gTLD เป็นชื่อโดเมนประเภทที่พบมากที่สุด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะหมวดหมู่นี้มีโดเมน .com ซึ่งมีการจดทะเบียนมากกว่า ccTLD

ในอดีต gTLD หลักคือ .com, .org, .net, .edu, .gov และ .mil แต่จำนวนของส่วนขยายโดเมนที่มีอยู่ได้เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่ม TLD เช่น .online, .xyz, และ .name.