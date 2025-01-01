จาก ฿229.00/เดือน - ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ปรับใช้แอปเว็บส่วนหน้า Node.js ของคุณ

จัดส่ง React, Next.js, Vite และเว็บแอปอื่นๆ ได้ภายในไม่กี่นาที คุณเขียนโค้ด เราจะรันให้ ใช้งานได้รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ไม่มี DevOps

โดเมนฟรี 1 ปี อีเมลธุรกิจฟรี 1 ปี SSL ที่ได้รับการจัดการฟรี
30 วัน ไม่พึงพอใจ ยินดีคืนเงิน
ปรับใช้แอปเว็บส่วนหน้า Node.js ของคุณ

ขับเคลื่อนนักพัฒนา 1 ล้านคนทั่วโลก

Image
Image
Image
Image
Image
Image

ทุกสิ่งที่จำเป็น ไม่มีอะไรไร้สาระ

ซื้อได้

คุ้มค่าที่สุดในท้องตลาด ราคาเดียวต่อเดือน ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ

บริหารจัดการเต็มรูปแบบ

คุณเขียนโค้ด เราเก็บไว้ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์และระบบรักษาความปลอดภัย — จัดการให้

ประสิทธิภาพในตัว

รวมการป้องกัน CDN, WAF และ DDoS ของ Hostinger

การเขียนโค้ดเป็นอันดับแรก

ใช้งานได้โดยตรงจาก IDE - VS Code, Cursor, Claude หรือผู้ช่วย AI ใดๆ

ระบบนิเวศอันทรงพลังในตัว

โดเมนและอีเมลธุรกิจฟรี 1 ปี พร้อมด้วย SSL ที่จัดการฟรี

ทำงานร่วมกับสแต็กของคุณ

ใช้งานได้กับ React, Next.js, Vite, Vue.js และอื่นๆ โดยไม่ต้องล็อกอิน สร้างสรรค์ในแบบของคุณ

พุชโค้ดของคุณ เราจะจัดการให้เอง

1. เชื่อมต่อโครงการของคุณ

เชื่อมต่อ GitHub อัปโหลด ZIP หรือปรับใช้จากผู้ช่วยโค้ด AI

กรอบงานของคุณจะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติ คำสั่งสร้างได้รับการจัดการ และคุณพร้อมที่จะจัดส่งแล้ว

1. เชื่อมต่อโครงการของคุณ

2. ปรับใช้ทันที

เปิดตัวแอปเว็บ Node.js ของคุณในไม่กี่วินาที

เซิร์ฟเวอร์ ความปลอดภัย และการปรับขนาด — ทั้งหมดได้รับการดูแลแล้ว (การสนับสนุนแบ็กเอนด์กำลังจะมาเร็วๆ นี้)

2. ปรับใช้ทันที

3. จัดการและปรับขนาด

ควบคุมและปรับขนาดได้อย่างมั่นใจ

ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน แมปโดเมน และปรับใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ

3. จัดการและปรับขนาด
ใหม่

ปรับใช้โดยตรงจาก IDE ไม่จำเป็นต้องใช้แดชบอร์ด

Agentic Deployment เชื่อมต่อ IDE ของคุณกับโครงสร้างพื้นฐานที่จัดการโดย Hostinger ช่วยให้ปรับใช้แอปได้อย่างรวดเร็วและเน้นโค้ดเป็นหลัก โดยตรงจากตัวแก้ไขของคุณหรือผ่าน GitHub เพื่อการควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เปิดแอปเว็บ Node.js, PHP หรือโปรเจ็กต์ WordPress โดยไม่ต้องออกจากขั้นตอนการเขียนโค้ดของคุณ

ตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำ:

กำลังตรวจสอบ...

การใช้งานในพื้นที่ การเข้าถึงทั่วโลก

เลือกตำแหน่งเซิร์ฟเวอร์หรือ CDN ที่ใกล้กับกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อเพิ่มความเร็วในการโหลด เรามีศูนย์ข้อมูลและ CDN ทั่วโลก: อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ แอฟริกาใต้ และออสเตรเลีย

การใช้งานในพื้นที่ การเข้าถึงทั่วโลก

ราคาเดียวต่อเดือน ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง

เริ่มต้นใช้งานอย่างมั่นใจ การรับประกันคืนเงินภายใน 30 วันของเราหมายความว่าไม่มีความเสี่ยง

Cloud Startup

เพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจและเว็บไซต์ Ecommerce

Startup
Professional
Enterprise

ทรัพยากร

5 Node.js frontend web apps
ใหม่
2 CPU Core
RAM 3 GB
พื้นที่เก็บข้อมูล 100 GB NVMe
2 000 000 อินโหนด (ไฟล์และไดเร็กทอรี)
พนักงาน PHP 100
100 เว็บไซต์
฿689.00ประหยัด 67%
฿  229.00 /เดือน

+ เดือน ฟรี

สำหรับระยะเวลา 48 เดือน ฿ 649/เดือน เมื่อคุณต่ออายุ

โดเมนฟรี 1 ปี
SSL ไม่จำกัด
ฟรี
ทดลองใช้ Horizons 7 วัน
ฟรี
10 กล่องจดหมายต่อเว็บไซต์ - ฟรี 1 ปี
ฟรี
โฮสติ้งที่มีการจัดการสำหรับ WordPress, WooCommerce และแอปพลิเคชั่น frontend ของ Node.js
รวม CDN แล้ว
ที่อยู่ IP เฉพาะ
การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันไม่มีวันหยุด
ใหม่
30-วัน ไม่พึงพอใจยินดีคืนเงิน
รองรับ AI SEO
ดูคุณสมบัติทั้งหมด

ราคาที่แสดงคืออัตราต่อเดือนที่ไม่รวมภาษีที่เกี่ยวข้อง ราคารวมของแพ็กเกจบริการที่ต้องชำระล่วงหน้าต่อเดือนจะคูณด้วยจำนวนเดือนในแพ็กเกจบริการของคุณ รวมกับภาษีที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่พบบ่อย

รองรับกรอบงานอะไรบ้าง?

สิ่งนี้แตกต่างจากการโฮสต์ VPS อย่างไร?

มีการจำกัดปริมาณการจราจรหรือค่าธรรมเนียมส่วนเกินหรือไม่?

ฉันสามารถปรับใช้ที่เก็บข้อมูล GitHub ส่วนตัวได้หรือไม่

มีการสนับสนุนการโยกย้ายฟรีหรือไม่?