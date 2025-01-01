จาก ฿229.00/เดือน - ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
ปรับใช้แอปเว็บส่วนหน้า Node.js ของคุณ
จัดส่ง React, Next.js, Vite และเว็บแอปอื่นๆ ได้ภายในไม่กี่นาที คุณเขียนโค้ด เราจะรันให้ ใช้งานได้รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง ไม่มี DevOps
คุ้มค่าที่สุดในท้องตลาด ราคาเดียวต่อเดือน ไม่มีอะไรน่าประหลาดใจ
บริหารจัดการเต็มรูปแบบ
คุณเขียนโค้ด เราเก็บไว้ออนไลน์ เซิร์ฟเวอร์และระบบรักษาความปลอดภัย — จัดการให้
ประสิทธิภาพในตัว
รวมการป้องกัน CDN, WAF และ DDoS ของ Hostinger
การเขียนโค้ดเป็นอันดับแรก
ใช้งานได้โดยตรงจาก IDE - VS Code, Cursor, Claude หรือผู้ช่วย AI ใดๆ
ระบบนิเวศอันทรงพลังในตัว
โดเมนและอีเมลธุรกิจฟรี 1 ปี พร้อมด้วย SSL ที่จัดการฟรี
ทำงานร่วมกับสแต็กของคุณ
ใช้งานได้กับ React, Next.js, Vite, Vue.js และอื่นๆ โดยไม่ต้องล็อกอิน สร้างสรรค์ในแบบของคุณ
พุชโค้ดของคุณ เราจะจัดการให้เอง
1. เชื่อมต่อโครงการของคุณ
เชื่อมต่อ GitHub อัปโหลด ZIP หรือปรับใช้จากผู้ช่วยโค้ด AI
กรอบงานของคุณจะถูกตรวจจับโดยอัตโนมัติ คำสั่งสร้างได้รับการจัดการ และคุณพร้อมที่จะจัดส่งแล้ว
2. ปรับใช้ทันที
เปิดตัวแอปเว็บ Node.js ของคุณในไม่กี่วินาที
เซิร์ฟเวอร์ ความปลอดภัย และการปรับขนาด — ทั้งหมดได้รับการดูแลแล้ว (การสนับสนุนแบ็กเอนด์กำลังจะมาเร็วๆ นี้)
3. จัดการและปรับขนาด
ควบคุมและปรับขนาดได้อย่างมั่นใจ
ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน แมปโดเมน และปรับใช้ใหม่โดยอัตโนมัติ
ปรับใช้โดยตรงจาก IDE ไม่จำเป็นต้องใช้แดชบอร์ด
Agentic Deployment เชื่อมต่อ IDE ของคุณกับโครงสร้างพื้นฐานที่จัดการโดย Hostinger ช่วยให้ปรับใช้แอปได้อย่างรวดเร็วและเน้นโค้ดเป็นหลัก โดยตรงจากตัวแก้ไขของคุณหรือผ่าน GitHub เพื่อการควบคุมเวอร์ชันและการทำงานร่วมกันเป็นทีม
เปิดแอปเว็บ Node.js, PHP หรือโปรเจ็กต์ WordPress โดยไม่ต้องออกจากขั้นตอนการเขียนโค้ดของคุณ
ราคาเดียวต่อเดือน ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง
